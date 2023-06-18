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Yatırımcılar daha önceki sahte yükselişlerden ağzı yandığı için son fiyat toparlanmasına fazlasıyla şüpheci yaklaşıyor. Bitcoin bir süredir 26.500 dolar seviyesinin üstünde ancak 26.800 bölgesini test etmesine rağmen üstünde kapanışlar yapamadı. Peki güncel sinyaller neye işaret ediyor? Yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin (BTC)

Son haberlerin ardından BTC fiyatı yönünü yukarı çevirdi. Bununla birlikte, hafta sonu yaklaşırken, işlem hacimlerindeki artış eğilimiyle birlikte yatırımcıların umudu da arttı. Santiment’in önemli Bitcoin ölçütü, kripto para biriminin toparlanma yolculuğuna dair aydınlatıcı bir bakış açısı sunarak faaliyetlerdeki artışla öne çıktı. Fiyat düşüşüne rağmen, 1 milyon doları aşan işlemleri kapsayan balina işlem metriği 11 Haziran’da önemli bir artış yaşadı.

Grafik, yaklaşık 1.000 balina işleminin artışını canlı bir şekilde göstererek iki aydan uzun bir süredir görülen en yüksek rakama işaret ediyor.

Bu yazı yazıldığı sırada bu ölçüm 61’di. Bu artış, devam eden düşüşün ortasında önemli BTC işlemlerinde kayda değer bir artışa işaret ediyordu.

Bitcoin Yükseliş Sinyalleri

Tek yükseliş sinyali balina işlemlerindeki toparlanma değildi. BTC’nin işlem hacmi daha kademeli ancak fark edilebilir bir artış sergiledi. İşlem hacmi ölçütü incelendiğinde, hafif bir yükseliş eğilimi görüldü. İşlem hacmindeki bu artış, piyasa kutuplaşması yoğunlaştıkça büyük paydaşların aktif olarak varlık taşıdığını gösterdi.

Diğer taraftan bazı balinaların birkaç milyon dolarlık long pozisyonları mevcut seviyelerden açmaya başladığını görüyoruz.

Borsalardaki BTC arzı da önemli bir dip seviyesine ulaştı. Yazı hazırlandığı sırada borsalarda tutulan Bitcoin yüzdesi yaklaşık %6,4’tür. Bu beş yılı aşkın bir süredir tanık olunmayan derecede düşük bir seviye. Üçüncü büyük yükseliş sinyali de budur.

Günlük grafikte BTC toparlanma eğilimi gösteriyor. İlk büyük direnç 27.190 dolar seviyesinde ve eğer mevcut pozitif eğilim devam ederse yatırımcılar direnç seviyesinin test edildiğini görebilir.

Yarın ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak ve yükseliş için vakit dar. Çünkü sonraki günlerde Powell dahil birçok Fed yetkilisinin açıklamaları bu pozitif hissiyatı dağıtabilir.