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1 Ocak’ta başlayan ve 15 Nisan’a kadar devam eden son piyasa rallisini başarılı bir şekilde yönetmesiyle bilinen kripto para analisti DonAlt, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) en son 2022’nin ikinci çeyreğinde görülen bir seviyeye yükselmesini bekliyor. İşte analistin ETH öngörüsü.

ETH’de Büyük Çıkışın Önündeki Tek Engel: Bin 940 Dolar

Anonim kripto para analisti DonAlt, ETH boğalarının önde gelen akıllı sözleşme platformuna ivme kazandırması için bin 940 doları geçmesi gerekiyor. Analiste göre fiyatın bin 940 doların üzerine çıkması Ethereum‘u Terra (LUNA) ekosisteminin çökmesiyle tetiklenen piyasa çapındaki çöküşten önceki seviyelere, en son 2022’nin Mayıs ayının başında görülen bir seviye olan 2 bin 500 dolara çıkaracak:

Bin 940 dolar seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Fiyat buradan döndü ama oraya geri dönecek olursa, hatta oraya yaklaşırsa 2 bin 500 dolara çıkma şansı gerçekten çok yüksek. Bu da ETH’de yapılacak ticareti oldukça kolaylaştırıyor çünkü yukarı çıkarsa temelde alım yapabilirsiniz ki bu oldukça güzel ve her şeyi biraz daha takas edilebilir hale getiriyor. Aşağı hareketten nefret etmiyorum çünkü bu sadece daha iyi ticaret fırsatları yaratıyor. Eğer buradan itibaren gerçekten iyi bir mum yakacak olursa yukarı doğru kırılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.

DonAlt, ETH için olası bir yükseliş senaryosunun ana hatlarını çizmiş olsa da en büyük altcoin’in bin 940 doları geçene kadar ya da Bitcoin (BTC) dibe vurana kadar anlamlı bir ralli görülemeyeceğini de ekledi.

Ethereum’da Son Durum

DonAlt’ın üzerinde durduğu Ethereum, CoinMarketCap’in (CMC) sağladığı verilere göre son 24 saatte yüzde 0,18 düşüşle ve son 7 günde yüzde 0,93 düşüşle bin 724 dolardan işlem görüyor. 207.3 milyar dolar piyasa değeri ile aynı zamanda en büyük ikinci kripto para olan ETH, hafta sonu boyunca ağırlıklı olarak bin 750 dolar ila bin 700 dolar aralığında hareket etti.