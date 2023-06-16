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Dogecoin fiyatı, son 24 saatte %2,5 artarak bugün bir bütün olarak kripto para piyasası için benzer bir kazançla 0,061828 dolara ulaştı. Peki, meme token’da beklentiler ne yönde?

DOGE Düşüşü!

DOGE geçen hafta %9 ve son 30 günde %15 düştü, meme token yılın başından bu yana %12 oranında geriledi. Ancak, bugünkü yükselişi, geçen haftayı 200 milyon dolara yakın veya altında geçirdikten sonra 24 saatlik işlem hacminin 300 milyon dolara yaklaştığını da görüyor. Bu durum DOGE’ye olan piyasa ilgisinin istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor ve kripto para tartışmalı olarak çok düşük değerde kaldığı için, önümüzdeki haftalarda daha büyük kazançlar için sıraya girebilir.

DOGE’nin grafiği, yükselişin başlangıcındaymış gibi görünen göstergeleri ile umut verici bir toparlanma işaretleri gösterebilir. DOGE’nin güç endeksi, hafta başında 30’a yakın bir seviyeden bugün 50’ye yükseldi ve önümüzdeki birkaç gün içinde fiyatını daha da yükseltebilecek bir momentum toparlanmasına işaret edebilir. Benzer şekilde kripto paranın 30 günlük hareketli ortalaması, potansiyel olarak daha büyük bir ralliye işaret edebilecek 200 günlük ortalamasına doğru bir tırmanıştan önce düşmeyi durdurdu ve seviyesinde.

DOGE Beklentileri!

Bu pozitiflik bir yana, piyasa şu anda istikrarsız durumda, bu nedenle DOGE için bugünkü sıçrama potansiyel olarak kısa ömürlü olabilir. Veriler, balinaların şu anda DOGE satışına daha fazla eğildiğini gösteriyor ve borsalara yapılan bir dizi büyük transfer, altcoinin tekrar toparlanmadan önce biraz daha kaybedebileceğini ima edebilir. DOGE yatırımcılar, kripto paranın, özellikle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,731578 dolara kıyasla %91’den fazla düştüğünde, değerinin çok altında kaldığını iddia edebilir. Yanı sıra meme token’daki güncellemeler veya benimseme açısından dört gözle bekleyeceği çok az şey olduğu için, temel düzeyde DOGE’u kısa veya orta vadede neyin yükseltebileceğini görmek zor.