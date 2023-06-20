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Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk da kripto para sektörü ile ilgili davalara konu oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kripto para sektöründeki uçan kaçan herkese dava açılmasından önce yaşanan bu dava, bizzat Elon Musk’ı ve gecikmeli olarak Dogecoin‘i (DOGE) kapsıyor. Bu davada ise şok bir gelişme yaşandı ve Elon Musk cephesi büyük bir darbe aldı.

Musk’a DOGE Suçlaması

Tesla yatırımcıları, Musk’ın Twitter gönderileri yayınlayıp, influencerlara ödeme yapıp NBC’nin Saturday Night Live programına bile çıkarak Dogecoin yatırımından kazanç elde etmeyi planladığını iddia etmişti. 2021 yılındaki Saturday Night Live programı öncesi Musk tarafından atılan tweetler kesinlikle DOGE için büyük bir dönüm noktası olmuştu. Yatırımcılara göre Musk’ın her fırsatta DOGE lehine açıklamalar yapması, aslında boşuna değil ve Musk bu hamleleri ile “insider trading” üzerinden kazanç elde etmeyi planlıyordu.

Musk’ın elinde ciddi miktarda DOGE tuttuğu iddia edilirken, Nisan ayında da 124 milyon dolarlık DOGE sattığı vurgulanmıştı. Twitter’ın mavi kuş logosu bile kısa süreliğine Dogecoin logosuna çevrildi ve bu durum da DOGE fiyatında artışa yol açtı. Bunları yapmadan önce yüklü DOGE alıp daha sonra sattığı iddia edilen Musk’ın davası hala devam ediyor ve bu dava ile ilgili büyük bir isim kısa süre önce kaybedildi.

Musk’ın Kilit Avukatı, DOGE Davasını Bıraktı

Aktarılan son dakika bilgisine göre, Musk büyük bir kayıp yaşadı. Musk’ın Tesla dahilinde de savunmasını yapan ünlü avukat Adam Gabor Mehes, davadan çekildi. Mahkeme evraklarına göre ünlü avukat, 258 milyar dolarlık davadan çekilme talebini kendisi verdi. Bunun neden verildiği bilinmese de kısa süre önce ciddi bir tartışma yaşanmıştı.

Hukuk ekibi, Musk’ın ünlü avukatlarından Alex Spiro’nun, davacının avukatı Evan Spencer’a söylediği sözler sonrasında büyük gerilim yaşadı. The Post tarafından aktarılan haberde Spiro’nun Spencer’ı eleştirdiği ve hatta avukatlığını bile sorguladığı görülüyor. Bu tartışmalar sonrasında ise tartışmayı başlatan ekipten birinin ayrılması, ekip içi çatışmaya işaret ediyor.