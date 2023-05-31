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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Dogecoin, 2013 yılında espri amaçlı bir kripto para birimi olarak ortaya çıktı. Beklenmedik bir şekilde popülerlik kazanarak kripto para dünyasında kendine bir yer edindi. Kendine has maskotu Shiba Inu köpeği ile dikkatleri üzerine çeken Dogecoin, sosyal medyada milyonlarca kişinin konuştuğu bir fenomen haline geldi ve SpaceX uzay şirketinin kurucusu, CEO’su Elon Musk’tan aldığı destekle adından sıkça söz ettirmeyi başaran meme coinlerden biri oldu.

Ancak son zamanlarda, Dogecoin fiyatında belirgin bir yatay seyir görülüyor. Bu durum, birçok yatırımcının kafasında soru işaretleri oluştururken, diğer meme coinlerin yükselişine dikkat çekiyor. Bu noktada, AiDoge(AI) kripto dünyasına adım atıyor. Bu uygulama, iddialara göre özellikle meme merkezli kriptoların son zamanlarda yükselişi göz önüne alındığında, büyük ilgi görmeye başladı. Peki AiDoge (AI) projesi nedir? Aidoge (AI) satın almayı düşünen yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli?

AiDoge (AI) Nedir?

Kripto para dünyasında yapay zeka ve blok zincirini biraraya getiren yeni bir yıldız doğduğu iddia ediliyor. AiDoge, yapay zeka ve blok zinciri teknolojilerini bir araya getiren yenilikçi bir proje olarak dikkat çekiyor olabilir.

Açıklamalara göre yerel tokeni AI olan AiDoge’nin odağında iki temel konu var: Yapay zeka ve internet meme’leri. Projenin teknik dokümanında yer alan bilgilere göre, AiDoge platformu, kullanıcılar tarafından sağlanan metinlerle meme’ler oluşturmak için ileri düzey yapay zeka teknolojisi kullanıyor. Kullanıcılarına yüksek kaliteli meme oluşturarak kazanma fırsatı sunduğu iddia edilen Aidoge, bu sebeple “meme-yap kazan” (meme-to-earn) projesi olarak da biliniyor.

İddialara göre Aidoge projesinin amaçlarından biri, Dogecoin’in başarısını aşabilmek. AiDoge’nin yaratıcıları, Dogecoin’in getirdiği eğlenceli ve sosyal yönü korurken, daha gelişmiş bir teknoloji altyapısı sunduklarını söylüyor. ERC-20 protokolüne uyan bir kripto para birimi olan AI token, hızlı işlem süreleri ve düşük ücretler gibi avantajlar sunarak kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Aidoge (AI) ile Nasıl Meme Oluşturulur?

AiDoge platformu, kullanıcıların istekleri doğrultusunda saniyeler içerisinde “meme” oluşturabilen yapay zeka destekli blok zincir altyapısına sahip. Örneğin, “Ayda kayak yapan bir kedi” gibi bir isteği Aidoge’ye girdiğinizde, yapay zeka en uygun görseli seçerek saniyeler içinde size bir meme sunuyor. Bu meme’yi isterseniz “Genel Duvar” adlı topluluk ortamında, diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, açıklamalara göre, oluşturulan meme’ler AiDoge NFT kategorisinde saklandığı için, mizah dolu görselleriniz dijital bir değer kazanıyor. Bu sayede, yaratıcı içerikleriniz dijital bir kimliğe sahip olup pazaryerinde değerlenme potansiyeli taşıyor.

Kripto meraklılarının AiDoge ile ilgili mizah içeriklerini nasıl oluşturabileceğini keşfetmek amacıyla, bir başka yapay zeka platformu olan ChatGPT’ye başvuruldu. ChatGPT’nin yanıtı:

Aidoge(AI) Projesinin Öne Çıkan Özellikleri

Ekip öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralıyor:

AI tokenlerini stake ederek kullanıcılar günlük kredi ödülleri kazanma ve platformun özelliklerine erişme imkanı elde edebilir. Bu, kullanıcıların uzun vadeli katılımı teşvik etmek ve platformun istikrarını sağlamak için önemli bir unsur.

Platformun sunduğu Genel Duvar, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan meme’leri keşfetmelerini ve paylaşmalarını sağlayan dinamik bir alandır. Bu duvar, kullanıcıların tercihlerine göre meme’leri filtreleyip sıralamalarına olanak tanır. Popülerlik, yenilik veya belirli temalar gibi kriterlere göre meme’leri görüntüleyebilir ve keşfedebilirsiniz.

Ayrıca topluluk üyeleri sevdikleri meme’lere adil ve şeffaf bir oylama sistemi ile oy verebilir ve en popüler olan meme’lerin yaratıcıları ödül olarak ERC-20 protokolüne uyan AI tokeni kazanabilir.

Kullanıcılar tarafından bir başka beğenilen özellik ise oluşturulan herhangi bir meme’nin NFT’ye dönüştürülebilmesi. Memeler AiDoge NFT kategorisinde pazaryerinde saklanacağı için üretilen meme’ler dijital bir kimlik kazanmış oluyor.

AiDoge platformunın, ChatGPT ve DALL-2 gibi yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla benzer çalışma prensiplerine sahip olduğu söyleniyor. Ancak, AiDoge’nin özelliği, büyük bir meme veri kümesi ve kripto haberleriyle eğitilerek kaliteli meme’ler üretebilmesi. Böylece, kripto meraklılarına ilgi çekici ve eğlenceli içerikler sunuyor.

Tokenomik plana göre, projenin toplam arzı 1 katrilyon olarak belirlendi. İlk etapta, bu arzın yarısı ön satışta yatırımcılara sunuldu. Geri kalan arzın yüzde 25’i platformun gelişimine, yüzde 12,5’u likidite ve borsa listelemelerine ayrıldı. Kalan son yüzde 12,5’lik kısım ise topluluğu çeşitli ödüllendirme programlarıyla desteklemek amacıyla ayrıldı.

AiDoge’nin yol haritasında 2023 3. çeyreğinde CEX ve DEX listelemeleri yapılacağı yer alıyor. Bu aşamada, platforma kayıt olunup profil dizaynı hakkında bilgi sahibi olunabilecek.

Ön satış etkinliği, toplamda 20 aşamadan oluşuyor ve tokenler ilk aşamada 0,000026 dolardan sunulurken son aşamada 0,0000336 dolardan sunulacak. Bu durum, daha erken dönemde yatırım yapmanın daha büyük kazanç potansiyeli yaratabileceğini gösteriyor. Ön satıştaki toplam fon hedefi ise 14.9 milyon dolar.

AiDoge (AI) Nasıl Satın Alınır?

1. Adım: Bir Kripto Cüzdanı Oluşturun

AiDoge web sitesine bağlanmak için bir kripto cüzdanı oluşturmanız gerekiyor. AI bir ERC-20 tokeni olduğundan cüzdanın, ERC protokolüne uyumlu olması gerekiyor.

2. Adım: AI Satın Almak İçin Kripto Satın Alın

Satın alma işleminizi finanse etmek için cüzdanınızı kripto ile yüklemelisiniz. Bunu, merkezi bir borsaya itibari para göndererek, ETH, USDT veya BNB

satın alarak ve cüzdanınıza aktararak yapabilirsiniz.

3. Adım: Kripto Cüzdanını AiDoge’ye Bağlayın

AiDoge web sitesini ziyaret edin, “Şimdi Satın Al”a tıklayın ve cüzdanınızı bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

4. Adım: AI tokeni satın alın

Ödeme yapacağınız kriptoyu ve tutarı seçin. Alternatif olarak, “Kart”ı seçebilirsiniz ve USD cinsinden satın almak istediğiniz AI miktarını seçin.

5. Adım: AI Tokenlerinizi Talep Edin

AiDoge ön satışının ardından, web sitesini tekrar ziyaret ederek cüzdanınızı bağlayabilir ve tokenlerinizi talep edebilirsiniz. Tokenlerinizi aldıktan sonra, kripto cüzdanınızda bulmak için “tokeni içe aktar” seçeneğine tıklayıp kripto paranın akıllı sözleşme adresini yapıştırmanız yeterli olacaktır.

Sonuç

AiDoge, hem kripto severlere hem de internetteki esprili meme ortamına farklı bir boyut kazandırmak isteyenlere yönelik olarak tasarlanmış yapay zeka destekli meme oluşturma platformu. Şu anda 0.0000312 dolardan ön satışı devam eden AI tokeni, 10 milyon dolar fon toplamaya yaklaşmış bulunuyor. AI satın almayı düşünen kripto yatırımcıları, ETH, USDT (ERC-20 ve BEP20), BNB veya kart kullanarak AI sahibi olabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.