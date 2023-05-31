Dogecoin, 2013 yılında espri amaçlı bir kripto para birimi olarak ortaya çıktı. Beklenmedik bir şekilde popülerlik kazanarak kripto para dünyasında kendine bir yer edindi. Kendine has maskotu Shiba Inu köpeği ile dikkatleri üzerine çeken Dogecoin, sosyal medyada milyonlarca kişinin konuştuğu bir fenomen haline geldi ve SpaceX uzay şirketinin kurucusu, CEO’su Elon Musk’tan aldığı destekle adından sıkça söz ettirmeyi başaran meme coinlerden biri oldu.
Ancak son zamanlarda, Dogecoin fiyatında belirgin bir yatay seyir görülüyor. Bu durum, birçok yatırımcının kafasında soru işaretleri oluştururken, diğer meme coinlerin yükselişine dikkat çekiyor. Bu noktada, AiDoge(AI) kripto dünyasına adım atıyor. Bu uygulama, iddialara göre özellikle meme merkezli kriptoların son zamanlarda yükselişi göz önüne alındığında, büyük ilgi görmeye başladı. Peki AiDoge (AI) projesi nedir? Aidoge (AI) satın almayı düşünen yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli?
Kripto para dünyasında yapay zeka ve blok zincirini biraraya getiren yeni bir yıldız doğduğu iddia ediliyor. AiDoge, yapay zeka ve blok zinciri teknolojilerini bir araya getiren yenilikçi bir proje olarak dikkat çekiyor olabilir.
Açıklamalara göre yerel tokeni AI olan AiDoge’nin odağında iki temel konu var: Yapay zeka ve internet meme’leri. Projenin teknik dokümanında yer alan bilgilere göre, AiDoge platformu, kullanıcılar tarafından sağlanan metinlerle meme’ler oluşturmak için ileri düzey yapay zeka teknolojisi kullanıyor. Kullanıcılarına yüksek kaliteli meme oluşturarak kazanma fırsatı sunduğu iddia edilen Aidoge, bu sebeple “meme-yap kazan” (meme-to-earn) projesi olarak da biliniyor.
İddialara göre Aidoge projesinin amaçlarından biri, Dogecoin’in başarısını aşabilmek. AiDoge’nin yaratıcıları, Dogecoin’in getirdiği eğlenceli ve sosyal yönü korurken, daha gelişmiş bir teknoloji altyapısı sunduklarını söylüyor. ERC-20 protokolüne uyan bir kripto para birimi olan AI token, hızlı işlem süreleri ve düşük ücretler gibi avantajlar sunarak kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.
AiDoge platformu, kullanıcıların istekleri doğrultusunda saniyeler içerisinde “meme” oluşturabilen yapay zeka destekli blok zincir altyapısına sahip. Örneğin, “Ayda kayak yapan bir kedi” gibi bir isteği Aidoge’ye girdiğinizde, yapay zeka en uygun görseli seçerek saniyeler içinde size bir meme sunuyor. Bu meme’yi isterseniz “Genel Duvar” adlı topluluk ortamında, diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.
Ayrıca, açıklamalara göre, oluşturulan meme’ler AiDoge NFT kategorisinde saklandığı için, mizah dolu görselleriniz dijital bir değer kazanıyor. Bu sayede, yaratıcı içerikleriniz dijital bir kimliğe sahip olup pazaryerinde değerlenme potansiyeli taşıyor.
Kripto meraklılarının AiDoge ile ilgili mizah içeriklerini nasıl oluşturabileceğini keşfetmek amacıyla, bir başka yapay zeka platformu olan ChatGPT’ye başvuruldu. ChatGPT’nin yanıtı:
Ekip öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralıyor:
1. Adım: Bir Kripto Cüzdanı Oluşturun
AiDoge web sitesine bağlanmak için bir kripto cüzdanı oluşturmanız gerekiyor. AI bir ERC-20 tokeni olduğundan cüzdanın, ERC protokolüne uyumlu olması gerekiyor.
2. Adım: AI Satın Almak İçin Kripto Satın Alın
Satın alma işleminizi finanse etmek için cüzdanınızı kripto ile yüklemelisiniz. Bunu, merkezi bir borsaya itibari para göndererek, ETH, USDT veya BNB
satın alarak ve cüzdanınıza aktararak yapabilirsiniz.
3. Adım: Kripto Cüzdanını AiDoge’ye Bağlayın
AiDoge web sitesini ziyaret edin, “Şimdi Satın Al”a tıklayın ve cüzdanınızı bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
4. Adım: AI tokeni satın alın
Ödeme yapacağınız kriptoyu ve tutarı seçin. Alternatif olarak, “Kart”ı seçebilirsiniz ve USD cinsinden satın almak istediğiniz AI miktarını seçin.
5. Adım: AI Tokenlerinizi Talep Edin
AiDoge ön satışının ardından, web sitesini tekrar ziyaret ederek cüzdanınızı bağlayabilir ve tokenlerinizi talep edebilirsiniz. Tokenlerinizi aldıktan sonra, kripto cüzdanınızda bulmak için “tokeni içe aktar” seçeneğine tıklayıp kripto paranın akıllı sözleşme adresini yapıştırmanız yeterli olacaktır.
AiDoge, hem kripto severlere hem de internetteki esprili meme ortamına farklı bir boyut kazandırmak isteyenlere yönelik olarak tasarlanmış yapay zeka destekli meme oluşturma platformu. Şu anda 0.0000312 dolardan ön satışı devam eden AI tokeni, 10 milyon dolar fon toplamaya yaklaşmış bulunuyor. AI satın almayı düşünen kripto yatırımcıları, ETH, USDT (ERC-20 ve BEP20), BNB veya kart kullanarak AI sahibi olabiliyor.