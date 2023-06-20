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  •   Kripto Analisti Poppe: Yazı Bu Altcoinler Uçabilir! DOGE ve XRP Hedeflerini de Açıkladı!

Kripto Analisti Poppe: Yazı Bu Altcoinler Uçabilir! DOGE ve XRP Hedeflerini de Açıkladı!

Özet

  • Poppe yakında XRP ile DOGE fiyatının artmasını bekliyor.
  • Önümüzdeki haftalarda DeFi yazının başlayabileceğini söyledi.
  • 2030 yılına kadar kripto para piyasalarının 10-15 trilyon dolar eşiğini aşmasını bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:00
20 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Michael Van de Poppe kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor ve son piyasa güncellemesini yayınladı. Bitcoin 25.000 ila 27.000 dolar arasında dalgalanıyor. Uzman kripto analisti ise bu dönemlerde hayatta kalabilmenin yolunun uzun vadeli hedeflere odaklanmak olduğunu söylüyor. Peki piyasalar özelinde beklentiler neler?

Düzenleyici Baskı

Analiste göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Binance‘e yönelik son saldırısı “sıkıcı” piyasa duyarlılığına katkıda bulundu. Analiste göre FTX olayı bu sürecin tetikleyicisi oldu ve düzenleyicilerin kripto para endüstrisine karşı daha sert bir tutum takınmasını sağladı.

Van de Poppe, ABD hükümetinin piyasaları düzenleme ve yeni bir çerçeve oluşturma konusundaki kararlılığı ışığında piyasalardan devam eden tepkinin beklendiğine inanıyor

“Sonuç olarak, birçok proje ABD’nin KYC AML çerçevesine uymadığı için piyasaları terk edebilir.”

Ethereum’un bir menkul kıymet olup olmadığı konusunda, özellikle SEC Başkanı Gary Gensler’in Bitcoin dışındaki her şeyi “menkul kıymet” olarak adlandırmasının ardından, çok fazla tartışma yaşandı. Van de Poppe, Ethereum ve Bitcoin’in menkul kıymet değil emtia olduğunu savunuyor.

Yükselebilecek Altcoinler

Analist Poppe Pepe Coin ve Milady Coin’in %1000’den fazla değer kazandığı son meme coin çılgınlığının, sadece kısa vadeli bir hype olduğunu vurguluyor. Ona göre XRP Coin yükselmeye devam ettikçe DOGE onu takip edecek ve meme coin dibi görmüş olabilir.

Van De Poppe, “bir DeFi yazının yaklaşıyor olabileceğini ve bunun sonucunda XRP ve Litecoin gibi eski coinlerin ivme kazanabileceğini” tahmin ettiğini de söyledi.

Cathie Wood’un Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1 milyon dolar hedefine ilişkin tahminine gelince. Van de Poppe, kripto piyasasının mevcut 1 trilyon dolarlık değerlemesinin enflasyonla birleştiğinde 10 ila 15 trilyon dolarlık bir piyasa değerlemesiyle sonuçlanabileceğine inanıyor. Bu da Bitcoin’in 400.000 ila 450.000 dolar arasında değerlenmesinin çok mümkün olduğu anlamına geliyor.

Son olarak Poppe önümüzdeki haftalarda DeFi altcoinlerin beklenenden iyi performans gösterebileceğini ima etti. Kıdemli analist piyasalar konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.

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