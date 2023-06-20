Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir ülke daha kripto para düzenlemelerinde yeni bir aşama kaydetti. Birleşik Krallık kripto ve stablecoin yasaları, Parlamentonun Üst Meclisi tarafından onaylandı. Böylelikle kripto para birimlerinin ve stablecoin‘lerin ülkedeki yasal statüsünü kazanması adına önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

Birleşik Krallık’ta Kripto Düzenlemelerinde Yeni Aşama

FTX’in iflası TerraUSD’nin çöküşü gibi son dönemlerde kripto ekosisteminde yaşanan birçok olumsuz gelişme, birçok ülkedeki mali düzenleyici kurumların regülasyon çalışmalarına hız kazandırmasına neden oldu. Bazı ülkeler, kripto düzenlemelerine daha kısıtlayıcı bir anlayış getirirken bazı ülkeler ise kripto para birimlerine ve blockchain teknolojisine yönelik daha özgürlükçü politikalar benimsedi. Regülasyon çalışmalarının hız kazanmasıyla beraber kripto para birimleri de son dönemlerde artık pek çok ülkede yasal statü kazanmaya başladı. Özellikle Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan ve AB üyesi ülkeler için geçerli olacak olan kripto varlık piyasaları mevzuatı MiCa, kripto düzenlemelerinde birçok ülke için öncü oldu.

Bu bağlamda Birleşik Krallık’ta da kripto düzenlemeleri adına önemli bir gelişme yaşandı ve kripto düzenlemelerinde yeni bir aşama kaydedildi.

Kripto ve Stablecoin Yasaları, Parlamentonun Üst Meclisi Tarafından Onaylandı

Özellikle Avrupa Birliğinin kripto varlık piyasaları yasası MiCa’nın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasıyla beraber çoğu ülkedeki kripto düzenlemeleri adına yürütülen çalışmalar hız kazandı. Birleşik Krallık’ta da kripto düzenlemeleri adına yeni bir aşamaya geçildi.

Birleşik Krallık kripto ve stablecoin yasaları, Parlamentonun Üst Meclisi tarafından onaylandı. Kripto para birimlerini düzenlenmiş bir faaliyet olarak ve stabil kripto para birimlerini de mevcut yasalar kapsamında bir ödeme aracı olarak tanımakta olan Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasa Tasarısı’nın (FSMB) Pazartesi günü Parlamento’nun üst kanadı Lordlar Kamarası tarafından onaylanmasıyla birlikte tasarının yasalaşmadan önce son aşamalara girmesi adına geri sayım başladı.