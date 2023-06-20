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Japonya‘daki kripto para borsaları, düzenleyicilerden Bitcoin (BTC) gibi popüler kripto paralar için marj ticareti üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesini istiyor. Geçmişte, ülkedeki kripto para borsaları ana sermayenin 25 katına kadar kaldıraç sunarak 2020 ve 2021’de yıllık 500 milyar dolara ulaşan yüksek işlem hacimleri üretebiliyorlardı ancak 2022’nin başında Japon düzenleyicilerin kaldıraç oranını ana sermayenin yalnızca iki katıyla sınırlandırmasıyla işlem hacimleri büyük oranda düştü.

“Kısıtlamalar Piyasanın Büyümesini Engelliyor”

Ülkedeki kripto para borsalarını temsil eden öz düzenleyici bir kuruluş olan Japonya Sanal ve Kripto Varlıklar Borsası Birliği (JVCEA), söz konusu kısıtlamaların piyasanın büyümesini engellediğini ve yeni katılımcıların cesaretini kırdığını savunuyor. Ülkedeki kripto para borsalarının taleplerinden biri, ana sermayenin en az 10 katı olacak şekilde daha yüksek kaldıraç oranlarının getirilmesi.

JVCEA Başkan Yardımcısı Genki Oda, kaldıraç oranı kuralında yeniden düzenleme yapılmasının Japonya’yı kripto para ve Blockchain şirketleri için daha cazip bir yer haline getirebileceğini ve ticaret aktivitesinin artırabileceğini söyledi. JVCEA, düzenleyicilerin piyasa risklerini ve yatırımcı korumasını göz önünde bulundurarak bu önerileri değerlendirmesini bekliyor. Marjin alım satım işlemlerindeki kaldıraç oranında yapılacak herhangi bir yeniden düzenlenmesi için kapsamlı incelemelerin yapılması ve sektör katılımcılarıyla istişareler yapılması gerekecek.

“Kaldıraç Oranının Artırılması Daha Fazla Yatırımcı Çekebilir”

Marjin alım satım işlemlerindeki kaldıraç oranının artırılması, likiditeyi artırmak ve kurumsal yatırımcılar da dahil olmak üzere daha geniş bir yatırımcı yelpazesini piyasaya çekmek amacı taşıyor. JVCEA’ya göre daha yüksek kaldıraç oranlarına izin verilmesi, yatırımcıların pozisyonlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerini de sağlayacak.

Güncel veriler, Japon kripto para borsalarının son 24 saat içinde yaklaşık 110 milyon dolarlık işlem hacmi ürettiklerini ve hacmin büyük kısmının Bitcoin, Ethereum (ETH) ve XRP (XRP) ticaretinden geldiğini gösteriyor.