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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, daha hızlı para yatırma ve çekme işlemleri için Bitcoin Lightning Network‘ü (LN) entegre etme konusunda ilerleme kaydettiğini açıkladı. Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ) gelişmeye ilişkin olarak “inşa etmeye devam ediyoruz” yorumu yaptı. Binance’in LN’i benimseme kararı, kripto para borsasının 8 Mayıs’ta Bitcoin’de büyük miktarda para çekme işleminiyle karşı karşıya kalarak teknik zorluklar yaşamasının ardından başlamıştı.

Bitcoin Lightning Network’ün Binance’e Entegrasyonu

Binance, kısa süre önce Bitcoin LN’in borsaya entegrasyonu konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek “Bazı dikkatli kullanıcılar yakın zamanda yeni LN düğümlerimizi fark etti. Evet, bu biziz! Hala yapılması gereken teknik çalışmalar var. LN tam olarak entegre edildiğinde bilgi vereceğiz.” notunu düştü.

Binance, LN’den faydalanarak Bitcoin’de para yatırma ve çekme işlemlerinin daha hızlı ve daha ölçeklenebilir olmasını sağlamayı ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Dev kripto para borsasının kısa süre içinde LN entegrasyonun nihayete erdirerek tamamlaması bekleniyor.

Binance’in açıklaması üzerine kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili tweet atan CZ, Binance’in sürekli büyümeye olan bağlılığını dile getirerek “Yavaş yavaş, ama inşa etmeye devam ediyoruz” dedi.

LN entegrasyonu, kullanıcıların daha düşük işlem ücretleri ve daha hızlı işlem sürelerinden faydalanarak ağın genel kullanım verimliliğini ve kullanıcı rahatlığını artıracak. LN’in ayrıca zincir dışı yetenekleri Bitcoin’in ölçeklenebilirliğini artırarak ağ tıkanıklığı ve işlem gecikmeleriyle ilgili endişeleri de ortadan kaldıracak bir rol üstlenecek.

LN Süreci 8 Mayıs’taki Problemle Başladı

Binance, 8 Mayıs’ta Bitcoin madencilerine işlemleri Blockchain’e kaydetmeleri için yeterince yüksek ödüller sunamadığı için bekleyen işlemlerdeki artışı gerekçe göstererek Bitcoin’de para çekme işlemlerini geçici olarak askıya almak zorunda kalmıştı. O dönem CZ, Bitcoin ağındaki işlem ücretlerinin 2021’in Temmuz ayından bu yana görülmeyen seviyelere çıktığını ve yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek bunun bir boğa piyasası sinyali olabileceği yorumunda bulunmuştu.

Problemin çözülmesi için hızla harekete geçen Binance, Bitcoin’de bekleyen para çekme işlemlerini daha yüksek işlem ücretleri değiştirerek madencilik havuzlarına dahil edilmelerini ve nihayetinde Blockchain’de onaylanmalarını sağladı. Kripto para borsası günün ilerleyen saatlerinde gelecekte benzer problemlerin yaşanmaması için Bitcoin LN’in entegrasyonu için çalışmaların başladığını bildirmişti.