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Toplam Kripto Piyasa Değeri (TOTALCAP), Bitcoin (BTC) ve Stacks (STX) fiyatlarının hepsi düzeltici bir yapı içinde işlem görüyor ve bu da gelecekte kırılmalara yol açabilir. Binance U.K. finansal düzenleyicilerle olan kayıtlarını iptal etti. Firma, dünya çapındaki mali düzenleyicilerle pek çok sorun yaşadı ve dostça olmayan yargı alanlarındaki hizmetlerini azaltmayı hedefliyor.

Kripto Piyasa Değeri (TOTALCAP) Dikkat Çekiyor

TOTALCAP, 14 Nisan’daki 1,26 trilyon dolarlık yıllık en yüksek seviyesinden bu yana düşmüştü. Düşüş, düzeltici bir formasyon olarak kabul edilen alçalan bir paralel kanal içinde kalmıştı. Sonuç olarak, bu kanaldan nihai bir kırılım en olası senaryolardan birisi olarak dikkat çekiyor.

15 Haziran’da fiyat 980 milyar dolarlık destek bölgesine sıçradı ve yukarı yönlü bir hareket başlattı. Şu anda kanalın direnç çizgisine yakın işlem görüyor. Fiyat kanaldan çıkarsa, 1,15 trilyon dolarlık bir sonraki dirence yükselebilir. Bununla birlikte, fiyat düşerse, bir sonraki en yakın desteğe 885 milyar dolara düşmesi beklenilebilir.

Bitcoin (BTC) Fiyatı Dirence Yaklaşıyor

TOTALCAP’e benzer şekilde Bitcoin fiyatı da 14 Nisan’dan bu yana azalan bir paralel kanal içinde işlem görüyor. 15 Haziran’da fiyat, 25.000 dolarlık 0,382 Fib geri çekilme destek seviyesinde sıçradı. Şu anda kanalın direnç çizgisine yakın işlem görüyor.

BTC çıkış yaparsa 30.000 dolar direnç alanına doğru hareket edebilir. Bununla yanı sıra, kanalın direnç çizgisinden gelen bir ret, destek hattında ve 23.100 dolar Fib desteğinde bir düşüşe yol açabilir.

Stacks (STX) Fiyatında Son Durum

STX fiyatı da 11 Nisan’dan bu yana azalan bir paralel kanal içinde işlem görüyor. 10 Haziran’da, kanalın destek çizgisinde 0,44 dolardan sıçrayarak uzun bir alt fitil oluşturdu. Bu, alım baskısının bir işareti olarak kabul edilir. Şu anda STX, kanalın direnç çizgisine çok yakın işlem görüyor.

STX kırılırsa, bir sonraki dirence 0,97 dolara ulaşabilir. Ancak, bunu başaramazsa, 0,32 dolarlık en yakın desteğe bir düşüş ihtimal dahilinde hep varlığını sürdürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.