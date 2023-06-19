Okuma Süresi: 2 Dakika

Mastercard (NYSE: MA), bu yılın başlarında kripto para birimi alanına yayılmasını, kripto işletmelerinin birden fazla çöküşünden kaynaklanan korkular ve artan düzenleyici incelemeler nedeniyle hareketlerini beklemeye almış olmasına rağmen, bu sektördeki ilerlemelerine devam etmiş görünüyor.

Mastercard ve Kripto Son Durum

Ticari marka avukatı Michael Kondoudis tarafından 19 Haziran’da paylaşılan bilgilere göre, ödeme işlemcisi kısa bir süre önce kripto para birimi ve blok zinciri işlemleri için yazılım sunmak ve kripto işlemleri için kripto varlık hizmet sağlayıcıları arasında bağlantılar oluşturmak üzere bir ticari marka başvurusunda bulundu.

Özellikle, 12 Haziran’da 98038563 seri numarasıyla Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) yapılan başvuru, başvurunun kapsadığı mal ve hizmetlerin farklı tanımlama kategorilerine atıfta bulunan üç uluslararası sınıftan (IC) oluşuyor. Bunlar 009, 036 ve 042.

Mastercard’ın Kripto’ya Etkisi

Bu arada, yukarıdaki dosyalama, Mastercard’ın Visa (NYSE: V) ile birlikte yönetiminin zayıf piyasa ve düzenleyici koşullar nedeniyle kripto hamlesine ara vermeye karar vermesinin ardından kripto yoluna geri dönmek için attığı son adımlardan sadece bir diğeri.

Mart ayı başlarında yapılan araştırmaya göre, dünyanın en önde gelen kripto borsalarından biri olan Bybit’in, Moorwand tarafından çıkarılan ve Mastercard ağı tarafından desteklenen bir banka kartının piyasaya sürüldüğünü duyurduğunu ve kullanıcıların kripto ve fiat dünyaları arasında kolayca geçiş yapmasına ve ATM’lerden alışveriş yapmasına veya nakit çekmesine olanak tanıdığını bildirdi.

Daha yakın bir zamanda, Nisan ayı sonunda Mastercard kripto ödeme kartı programını genişlettiğini açıkladı ve Binance, Gemini ve Nexo gibi çok sayıda büyük kripto ticaret ağıyla zaten bunu yaptıktan sonra daha fazla kripto şirketiyle ortaklık kurmayı planladığını belirterek bu şirketlerin bir dizi ülkede kripto ödeme kartları sunmasına izin verdi.

Küresel ödeme kolaylaştırıcısının Nisan 2022’de Mastercard’ı, ‘Circles’ logosunu ve ‘Priceless’ sloganını tescil ettirmek için on beş yeni ticari marka başvurusunda bulunduğunu da belirtmek gerekir ki bu da değiştirilebilir olmayan token (NFT) destekli medya, metaverse’de ödeme işleme ve e-ticaret ve daha fazlası için planlara işaret ediyor olabilir.