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Yatırımcıları Heyecanlandıran Gelişme! Shiba Inu Zirveye Yükseldi! İşte Son Durum!

Özet

  • Shiba'nın piyasa değeri 1 milyar dolar arttı.
  • Shiba, piyasa aktivitesi açısından en popüler kripto birimi.
  • SHIB fiyatı 0.0001698 TL seviyesinde.
16:15
19 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Takvimler 2021 yılı Kasım ayını gösterdiğinde Bitcoin tarihinin en iyi hareketini gerçekleştirmiş ve muhteşem zirvesine ulaşmıştı. Bu süreçte ise altcoin’lerin neredeyse hepsi Bitcoin’i takip ederek ATH seviyesine ulaşmıştı. Bir altcoin ise yapısı gereği diğerlerinden daha çok dikkat çekmişti. Dogecoin’in açtığı yolda rakiplerinin arasından sıyrılan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Shiba Inu yatırımcılarını mutlu etmişti.

Shiba Inu Kaç TL

Şubat 2023’te Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatı şaşırtıcı bir artış yaşadı ve meme coin’i bu yılın en yüksek noktasına taşıdı. Yine de, o zamandan beri SHIB fiyatının hareketi, ara sıra yukarı doğru kırılmalarla noktalanan ağırlıklı olarak düşüş eğiliminde olmuştu.

Geçtiğimiz hafta, meme coin bir başka fiyat düşüşü daha yaşadı ve bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Ancak, beklenmedik bir şekilde, bu fiyat düşüşünü etkileyici bir düşüş trendi tersine dönüşü izledi ve SHIB’nin fiyatı 19 Haziran Pazartesi günü önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıktı.

Yazım aatine göre Shiba Inu’nun fiyatı, meme coin’in 0,000007 dolarlık hayati bir direnç eşiğini aşmasının ardından 0,00000729 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Geçtiğimiz 24 saat içinde SHIB yaklaşık %1,5 değer kazandı.

Haftalık grafikte, SHIB %11’den fazla değer kazanarak 0,00000656 dolardan önemli bir fiyat toparlanması yaşadığının işaretlerini verdi ve bu dönemde piyasa değerine yaklaşık 1 milyar dolar ekledi. Yılbaşından bugüne, meme kripto para hala kırmızı bölgede ve %9’luk negatiflikle işlem görüyor. TL ile işlem yapan yatırımcılar ve trader’lar için ise fiyatın 0.0001698 TL olduğunu belirtmekte fayda var.

Shiba Inu Birinci Sırada

Etkileyici fiyat sıçramasının ortasında Shiba Inu, blockchain istihbarat platformu LunarCrush tarafından takip edilen en iyi 4.481 coin arasından kripto sosyal ve piyasa aktivitesine dayalı olarak 1. sıraya yükseldi.

SHIB’nin sosyal hacmi 13.100’e yükselirken, 18 Haziran’da alınan 1 günlük verilere göre sosyal etkileşim sayısı 193.858.991’e ulaştı. Ayrıca, IntoTheBlock’un verilerine göre, SHIB’yi 0,000006 dolar ila 0,000008 dolar arasında satın alan yatırımcıların %32,38’i şu anda kârda veya ‘parada’ iken, %66,54’ü hala zararda. Dikkat çekici kırılmanın ardından, 1 trilyondan fazla SHIB tokenı kırmızıda olmaktan kar elde etmeye geçerek kripto para biriminin yaşadığı rallinin büyüklüğünü gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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