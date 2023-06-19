Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Sıcak Gelişme: Binance Yeni Müjdesini Şimdi Açıkladı! Uzun Vadede Çok İyi!

Özet

  • Binance yeni layer2 çözümü opBNB'i duyurdu.
  • Üçüncü çeyrekte faaliyet geçecek ağda işlem ücretleri 0,005 doların altında olacak.
  • Ağın saniyede 4 bin işlem kapasitesi olacak.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:16
19 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gelecekte birçok popüler uygulamanın veya gelişmiş alternatiflerinin blockchain üzerinde çalıştığını göreceğiz. Gelecek çok zincirli olacak ve her açıdan güçlü olan alternatiflere sahip olacağız. Örneğin kimlik doğrulama gibi kritik işler için Mina iyi bir altyapı sunabilir. Veya oyunlar, sosyal medya platformları için hızlı, ucuz layer1,2 çözümleri. Binance buna odaklanıyor.

Binance Son Dakika

Binance’in BNB token’ı tarafından desteklenen bir blockchain ekosistemi olan BNB Chain, testnet üzerinde opBNB adlı bir layer2 başlattı. BNB Chain’in son yaptığı duyuruya göre opBNB, Optimism’in OP Stack’ini temel alan ve optimistic rollups kullanan Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu bir ölçeklendirme ağı. Amacı, işlem hızını artırmaya ve ücretleri düşürmeye yardımcı olmak.

BNB Chain’in kıdemli çözüm mimarı Arnaud Bauer bu ağ ile işlem hızının saniyede 4000’e çıkacağını söyledi. İşlem ücretleri de önemli ölçüde düşecek. Örneğin bugün BNB ağında 0,109 dolar olan işlem ücreti opBNB için 0,005 doların altına olacak.

Binance Coin Geleceği

Bugüne kadar Binance ekibi güçlü bir ekosistem oluşturmak için önemli adımlar attı. BNB Greenfield (merkezi olmayan bir veri depolama sistemi) ve zkBNB (sıfır bilgi kanıtı tekniğine dayalı bir layer2 ağı) ile birlikte BNB Chain ekosistemi ayı piyasalarında büyümeye devam etti.

OpBNB’nin ana ağının bu yılın üçüncü çeyreğinde başlatılması bekleniyor. Özellikle EVM uyumlu oluşu Ethereum ağındaki popüler uygulamaların da burada yeni versiyonlarını yayınlayabilmesi için gayet güzel bir detay. Bu durum BNB ağındaki aktifliği de pozitif etkileyecektir.

Bauer, hem zkBNB hem de opBNB’nin devreye girmesiyle BNB Chain’in Arbitrum ve Optimism ekosistemindeki uygulamalar için alternatif olacağını vurguladı. BNB Coin yatırımcılarının bu tarz güzel haberlere fazlasıyla ihtiyacı var. Şimdilik ağdaki toplam kilitli değer 3 milyar dolar civarında ve Ethereum tabanlı uygulamalardaki toplam kilitli değer 24 milyar dolar eşiğinde bulunuyor.

BNB Coin fiyatı dava ve piyasadaki genel olumsuz hissiyat nedeniyle 250 doların altında alıcı bulmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: 40 Milyar Doları Kriptodan Silen Do Kwon’a Ceza! LUNA, LUNC Yorum!
Sıcak Gelişme: 40 Milyar Doları Kriptodan Silen Do Kwon’a Ceza! LUNA, LUNC Yorum!
Şimdi Bitcoin 26.000 Dolar! Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Şimdi Bitcoin 26.000 Dolar! Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Sıcak Gelişme: Fed Raporu Yayınlandı: Kripto Paralar Hareketli!
Sıcak Gelişme: Fed Raporu Yayınlandı: Kripto Paralar Hareketli!
Son Dakika: 10 Trilyon Dolarlık Dev Bitcoin’e Giriyor! Kripto Paralar İçin Muhteşem!
Son Dakika: 10 Trilyon Dolarlık Dev Bitcoin’e Giriyor! Kripto Paralar İçin Muhteşem!
NFT Boğası? Ringers Öncü Sinyal Olabilir, Önceden Haberiniz Olsun!
NFT Boğası? Ringers Öncü Sinyal Olabilir, Önceden Haberiniz Olsun!
Son Dakika! Tether FUD’ı Bitebilir! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı!
Son Dakika! Tether FUD’ı Bitebilir! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı!
Binance 19 Haziran Dedi ve Beklemeye Geçti! SEC’e İnat İlerlemeye Devam Edilecek Mi?
Binance 19 Haziran Dedi ve Beklemeye Geçti! SEC’e İnat İlerlemeye Devam Edilecek Mi?
Son Dakika: Kripto Para Yatırımcılarını Sevindiren Haber!
Son Dakika: Kripto Para Yatırımcılarını Sevindiren Haber!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023