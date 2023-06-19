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Gelecekte birçok popüler uygulamanın veya gelişmiş alternatiflerinin blockchain üzerinde çalıştığını göreceğiz. Gelecek çok zincirli olacak ve her açıdan güçlü olan alternatiflere sahip olacağız. Örneğin kimlik doğrulama gibi kritik işler için Mina iyi bir altyapı sunabilir. Veya oyunlar, sosyal medya platformları için hızlı, ucuz layer1,2 çözümleri. Binance buna odaklanıyor.

Binance Son Dakika

Binance’in BNB token’ı tarafından desteklenen bir blockchain ekosistemi olan BNB Chain, testnet üzerinde opBNB adlı bir layer2 başlattı. BNB Chain’in son yaptığı duyuruya göre opBNB, Optimism’in OP Stack’ini temel alan ve optimistic rollups kullanan Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu bir ölçeklendirme ağı. Amacı, işlem hızını artırmaya ve ücretleri düşürmeye yardımcı olmak.

BNB Chain’in kıdemli çözüm mimarı Arnaud Bauer bu ağ ile işlem hızının saniyede 4000’e çıkacağını söyledi. İşlem ücretleri de önemli ölçüde düşecek. Örneğin bugün BNB ağında 0,109 dolar olan işlem ücreti opBNB için 0,005 doların altına olacak.

Binance Coin Geleceği

Bugüne kadar Binance ekibi güçlü bir ekosistem oluşturmak için önemli adımlar attı. BNB Greenfield (merkezi olmayan bir veri depolama sistemi) ve zkBNB (sıfır bilgi kanıtı tekniğine dayalı bir layer2 ağı) ile birlikte BNB Chain ekosistemi ayı piyasalarında büyümeye devam etti.

OpBNB’nin ana ağının bu yılın üçüncü çeyreğinde başlatılması bekleniyor. Özellikle EVM uyumlu oluşu Ethereum ağındaki popüler uygulamaların da burada yeni versiyonlarını yayınlayabilmesi için gayet güzel bir detay. Bu durum BNB ağındaki aktifliği de pozitif etkileyecektir.

Bauer, hem zkBNB hem de opBNB’nin devreye girmesiyle BNB Chain’in Arbitrum ve Optimism ekosistemindeki uygulamalar için alternatif olacağını vurguladı. BNB Coin yatırımcılarının bu tarz güzel haberlere fazlasıyla ihtiyacı var. Şimdilik ağdaki toplam kilitli değer 3 milyar dolar civarında ve Ethereum tabanlı uygulamalardaki toplam kilitli değer 24 milyar dolar eşiğinde bulunuyor.

BNB Coin fiyatı dava ve piyasadaki genel olumsuz hissiyat nedeniyle 250 doların altında alıcı bulmaya devam ediyor.