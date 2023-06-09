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Büyük Hevesle Açılmıştı! Binance’de Bir Dönem Kapanıyor!

Özet

  • Binance.US, SEC'in açtığı dava sonrası ABD'deki bankacılık ortaklarıyla bağlarını koparacağını açıkladı.
  • Bunun bir sonucu olarak Binance.US, kripto para tabanlı bir borsaya dönüşmeyi planını duyurdu.
  • Öte yandan SEC davası ve likidite sorunları Binance'in küresel olarak ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
08:31
9 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance‘in ABD kolu Binance.US, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davanın ardından ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı ve son gelişme, borsanın yakında ABD’deki bankacılık ortaklarıyla ilişkilerini keseceğini gösteriyor.

Binance.US Bir Kripto Para Tabanlı Borsaya Dönüşüyor

Binance.US, kısa süre önce resmi Twitter hesabından paylaştığı e-postanın ekran görüntüsünü ile bankacılık ve ödeme ortaklarının, 13 Haziran’dan itibaren ABD dolar kanallarını durdurma niyetlerini bildirdiklerini açıkladı. Borsa, bugünden itibaren ABD doları yatırma işlemlerini askıya alacağını duyurdu. Diğer yandan, yakında sadece kripto para tabanlı bir borsaya dönüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Binance.US, attığı tweet’te SEC’i, ABD’nin kripto para endüstrisine karşı “son derece saldırgan ve korkutucu taktikler” kullandığı “ideolojik bir kampanya” yürütmekle suçladı. Borsa, ABD doları fiat kanallarını geçici olarak askıya alma kararının müşterilerini aşırı düzenleyici eylemlere karşı korumak için olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Önceliğimiz her zaman müşterilerimizdir. Bir süre için kripto para tabanlı bir borsaya geçiş yaparken bu proaktif adımları atıyoruz. Açık olmak gerekirse tüm müşteri varlıkları için 1’e 1 rezervimiz bulunuyor. Para çekme işlemlerinde aksaklıklar yaşanabilecek yoğunluk ve hafta sonu bankaların kapalı olacak olmaları sonucu ortaya çıkabilir. Ayrıca, kripto para ticareti, staking, yatırım ve para çekme işlemleri tamamen çalışıyor.

Binance Küresel Anlamda da Ciddi Sorunlarla Karşı Karşıya

SEC davası sonrası Binance.US kadar Binance’de zor durumda kaldı. ABD‘li düzenleyici ayrıca kaçırma riski bulunduğunu ileri sürerek mahkemeden Binance’in ABD’deki varlıklarının dondurulmasını talepte etmişti. Nitekim mahkeme bu talebe yeşil ışık yaktı ve Binance‘in ABD’deki varlıkları geçici olarak donduruldu.  Yasal süreç şimdiye kadar herkesin beklediğinden daha hızlı ilerledi ve sürecin Binance’in lehine işlemediği görülüyor.

Binance, ABD pazarının yanı sıra Avustralya’da da sorunlarla karşı karşıya kaldı. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu‘nun (ASIC) açtığı soruşturmanın ardından Binance Avustralya, Nisan ayında  tüm Avustralya doları yatırma işlemlerini askıya aldı. Bu, borsanın Avustralya’daki bankacılık ortaklarının birçoğunu kaybetmesiyle oldu.

Tüm bu eylemlerin Binnace’in faaliyet gösterdiği diğer küresel yargı bölgelerinde de soruna neden olup olmayacağı henüz belli değil ancak küresel çapta en büyük kripto para borsası olsa da bu durum büyük bir likidite sıkışıklığı ile karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor olabilir.

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