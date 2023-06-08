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  •   Binance CEO’su Uyardı! Hepsini Görüyorlar Dikkatli Olun!

Binance CEO’su Uyardı! Hepsini Görüyorlar Dikkatli Olun!

Özet

  • Binance CEO'su çalışanlarına ikaz dolu bir mail gönderdi.
  • İç yazışmaların müfettişler tarafından incelendiğini ve bundan sonra da incelenebileceğini söyledi.
  • Çalışanların hatası yüzünden Binance borsasının itibarının zarar gördüğünü söyledi.
20:40
8 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance uzun süredir düzenleyicilerle mücadele ediyor. Regülasyonlar henüz olgunlaşmamış olsa da kriptoyu konuda alan ve yasalarda cezası açık suçlar var. Örneğin insider trading veya yasaları atlatmak kripto kuralları yürürlüğe girmese de suç. Binance agresif büyümenin bedelini bugün düzenleyici baskıyla ödüyor.

Binance CEO’su Uyardı

Binance CEO’su CZ bugün SEC tarafından açıklanan çalışan sohbet kayıtları hakkında konuşmak için bir mail gönderdi. Çalışanlara gönderilen mektupta iç yazışmaların bugün itibarlarına zarar verdiğini söyledi. Ayrıca müfettişlerin talep etmesi halinde yazışma kayıtlarını onlarla paylaşmak zorunda olduklarını ve mesajlarının okunabileceğini de hatırlattı.

“Zor zamanlarda başımızı öne eğelim ve insanların kullandığı ürünler üretmeye devam edelim. Her ne kadar hoşnutsuz çalışanların atıp tuttuğu diğer sohbet kayıtlarını ya da bizim (ya da benim) geçmişte söylerken dikkatli olmadığımız diğer şeyleri görmeye devam etsek de, kendimizi yüksek bir etik standartta tutmaya devam ettiğimizi ve en önemlisi, kullanıcılarımızı korumak için her zaman daha fazlasını yaptığımızı görecekler”.

Binance CEO’su kendisinin ve çalışanların “dikkatli olmadan yazdığı mesajlar” imasında bulunarak aslında bazı sorunların olduğunu kabul etti.

“Söylediğiniz her şey internette veya mahkeme salonunda karşınıza çıkabilir. Eğer Binance borsasında çalışmaktan memnun değilseniz yöneticilerinizle konuşmaları ve belki de kariyer seçiminizi ciddi olarak düşünmelisiniz. Sevmediğiniz bir şey için hayatınızı harcamayın zaten bunda iyi olamayacaksınız. Eğer buradaysanız işinizi ve misyonunuzu sevdiğinizden emin olun”.

Binance Mesajlaşmaları

CFTC ve SEC tarafından açılan davalarda çalışanların son derece sorunlu mesajları ortalığa saçılmıştı. Üstelik CZ’nin uyarısına bakılırsa daha fazlası da ortaya çıkabilir. Çünkü müfettişler devam eden soruşturmalarda iç yazışmaları fazlasıyla merak ediyor. Hatta herhangi bir konuda ilk istedikleri şeyin bunlar olduğunu mailinde CZ de ifade ediyor.

Daha önceki davalarda Hamas’a ait hesaplardaki hareketliliğin umursanmadığını gösteren mesajlaşmalar görmüştük. SEC davasında da çalışanlardan biri ABD’de yasa dışı faaliyet gösterdiklerini kabul ediyordu.

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