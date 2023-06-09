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Polygon (MATIC) Bu Hafta SEC Darbesiyle Salladı! Peki MATIC Coin Alım Bölgesinde Mi?

Özet

  • Uzun vadeli MATIC Coin yatırımcılarının satış eğilimi devam ediyor.
  • Altcoinin menkul kıymet olarak sınıflandırılması satış baskısını artırdı.
  • MATIC Coin 0,76 dolar desteğinin ardından 0,65 seviyesine kadar düşebilir.
01:39
9 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu hafta özellikle menkul kıymet olarak işaretlenen altcoinler ekstra kayıplar yaşadı. MATIC bunlardan biriydi. En iyi layer2 çözümlerinden olan Polygon’un yerel kripto para birimi resmen menkul kıymet olarak ilan edilen 50’nin üstündeki altcoin grubunun içine girdi. Peki son düşüş bir alım fırsatına dönüşür mü?

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onu menkul kıymet olarak tanımlanan on kripto arasında listelemesinin ardından serbest düşüşe geçti. Şimdi panik modundaki yatırımcılar düşüşün durulmasını bekliyor. Pazartesi günkü ilk satışın ardından paniğe kapılan yatırımcılar tokenlarını çeşitli DeFi akıllı sözleşmelerinden çekmeye başladı. Bu eğer devam ederse satışlar hızlanabilir.

On-chain verileri 29 Mayıs ve 8 Haziran tarihleri arasında, akıllı sözleşmelerde tutulan MATIC Arzı %64,9’dan %63,7’ye düştü. Bu, geçtiğimiz hafta 111,5 milyon MATIC tokeninin (toplam dolaşımdaki arzın %1,2’si) elden çıkarıldığı anlamına geliyor.

MATIC Coin Alınır Mı?

Şu anki 0,78 dolarlık fiyatlara göre, yakın zamanda elden çıkarılan tokenlar yaklaşık 87 milyon USD değerindedir. Bu tokenlerin önemli bir yüzdesi piyasaya sürülürse, MATIC sahipleri önümüzdeki günlerde daha fazla fiyat düşüşü bekleyebilir. Ayrıca, Age Consumed verisine göre uzun vadeli yatırımcı oranında da hızlı bir düşüş yaşanıyor. Bu endeks uzun vadeli yatırımcıların alım satım faaliyetlerini, son zamanlarda satılan coinlerin sayısının son hareket ettikleri günden bu yana geçen gün sayısıyla çarpımını takip ederek değerlendiriyor. MATIC Age Consumed, 2 Haziran ve 8 Haziran tarihleri arasında %2.400 artışla 38,2 milyondan 950,9 milyona yükseldi.

Bitcoin cephesindeki olumsuzluğun da devam etmesiyle yatırımcı hissiyatının negatif bölgede daha uzun süre kaldığını görebiliriz. Kısa vadeli beklenti 0,65 dolarda yeni bir dip yapılabileceği yönünde. Ancak bunun için öncelikle 0,76 dolarlık destek test edilecek.

Eğer fiyat tekrar 0,8 doların üstüne çıkmayı başarırsa boğalar bu kötümser anlatıyı boşa çıkarabilir. Öte yandan MATIC Coin ve diğerlerinin menkul kıymet olarak ilan edilmesi hali hazırda dolaşımda olan binlerce altcoinin de gelecekte menkul kıymet sınıflandırmasına girebileceğini gösteriyor.

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