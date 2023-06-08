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Son Dakika: FTT Tokeni Uçuran Haber! Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Özet

  • Sızdırılan belgeler FTX borsasının tekrar açılabileceğini gösteriyor.
  • İflas komitesi yılın son 2 çeyreğinde bunu hedefliyor.
  • Komitenin hedefi ülkedeki düzenleyicilerin engeline takılabilir.
23:46
8 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatındaki negatifliğe rağmen süreçte haber akışına bağlı pozitif ayrışan altcoinler de var. Biraz önce FTT Token yükselişi başladı. Fakat yatırımcıların daha önceki hareketlere benzer şekilde hızlı düşüşler görmesi mümkündür. FTT Token yüksek riskli altcoinler arasında yer alıyor.

FTT Token Neden Yükseliyor?

Sızdırılan belgelere göre FTX borsasının 2023 üçüncü çeyreğinden yıl sonuna kadar yeniden açılabileceğinden bahsediliyor. Fiyatı yükselten gelişme bu oldu. Daha önce iflas komitesi başkanı borsanın yeniden aktif hale getirilebileceğinden bahsetti. Ancak önceki açıklamalarda hedeflenen tarih olarak Haziran sonu zikrediliyordu. Bugün sızan belgelerde yılın ikinci yarısının hedeflendiğini görüyoruz.

Sızdırılan evrakla yol haritasına eklendiği için yatırımcılar FTT Token yeniden değerlenecek beklentisiyle alım yapıyor. Fiyat %20’nin üstünde artmış olsa da Coinbase, Binance gibi borsalara dava açan SEC’in böylesine tartışmalı bir ortamda buna izin vermesi aşırı iyimserlik olabilir.

FTX Borsası Yeniden Açılır Mı?

Binance ve Coinbase borsalarındaki davalardan farklı olarak FTX borsasında açık biçimde dolandırıcılık yapıldı. Müşteri varlıkları farklı bir şirkete taşındı ve şirketin için boşaltıldı. Daha da kötüsü borsaya dolar, stablecoin gönderen yatırımcılar kripto para satın aldığını düşünürken onlara sentetik varlıklar satıldı. Üstelik borsada müşterilere karşı pozisyonlar açıldı. FTX borsasının böylesine devasa suçlamalarla hatta kurucusu tarafından itiraf edilmiş (sentetik kripto satışı) sabit suçlamalarla karşı karşıya olması ciddi bir olgudur.

İflas komitesi alacaklıların faydasına olacağını düşündüğü için yol haritasına böyle bir hedefi eklemiş olsa da ülkedeki kurumların buna izin vermesi zor görünüyor. Borsanın açılmasına izin verilse de yatırımcıların bu risk ortamında, hacimler erimişken varlıklarını FTX’te ikinci kez kaybetme korkusu yaşamak isteyip istemeyeceği de önemli bir soru.

Özetle FTT Token spekülatif bir yükseliş yaşıyor ve yatırımcılar ilerleyen saatlerde heyecanın soğumasıyla mevcut fiyatın altında rakamlar görebilir. Kripto yatırımcılarının önemli bölümü volatilite durulduğu için bu tarz spekülatif varlıklarda kısa vadeli trade fırsatları arıyor. Ancak daha az bilinçli yatırımcılar süreçte kaybeden taraf oluyor.

FTT Token yazı hazırlandığı sırada 1,22 dolara ulaştıktan sonra 1,08 dolara geri döndü. Günün dip seviyesi 0,88 dolardı.

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