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  •   Su Akar Yolunu Bulur! Bitcoin’de Büyük Değişim! En Son 2020’de Görülmüştü!

Su Akar Yolunu Bulur! Bitcoin’de Büyük Değişim! En Son 2020’de Görülmüştü!

Özet

  • SEC'in Binance ve Coinbase'e dava açmasıyla birlikte Bitcoin ve altcoin'ler satış baskısı altında kaldı.
  • Fiyat tarafında bunlar olurken BTC arzının büyük bir kısmı da Doğu'ya kaydı.
  • Glassnode'un verilerine göre, ABD'de BTC arzı azalırken, Asya'da artış gözlemlendi.
09:34
9 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC), dünyanın en büyük iki kripto para borsası olan Binance ve Coinbase’e dava açmasıyla birlikte Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanı yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. ABD ve Batı’da sert düzenleyici önlemler alınması Bitcoin arzının büyük bir kısmının Doğu’ya taşınmasına neden oldu.

Bitcoin Arzı Batı’dan Doğu’ya Kayıyor

Glassnode‘un zincir üzerinden (on-chain) elde ettiği veriler, son bir yıl içinde Doğu’ya kıyasla Batı’dan oldukça yüksek oranda Bitcoin çıkışı olduğunu gösteriyor. Batı denilerek genellikle ABD’yi kastedildiğini, çünkü Avrupa’daki BTC arzı neredeyse sabit kalmış durumda. Glassnode, yayımladığı son raporunda şu ifadelere yer verdi:

Coğrafi bölgelere göre yıllık BTC arz değişiminde açık bir ayrışma görülebiliyor. 2020-2021 yıllarında ABD kurumlarının aşırı baskınlığı net bir şekilde tersine döndü ve ABD’deki Bitcoin arzı baskınlığı 2022 ortasından bu yana yüzde 11 düştü. Avrupa’daki BTC arzı baskınlığı son bir yıllık zaman diliminde son derece tarafsız kalırken, Asya’daki arz baskınlığında önemli bir artış görülüyor.

Glassnode, benzer şekilde Tether‘de (USDT) de yaşanan önemli değişiklikle ilgili ilginç bir gözlemde bulunarak “Tether, kendi para birimi çok güçlü olmayan ve ABD dolarına ulaşmanın zor olduğu ülkelerde daha popüler hale geldi. Ayrıca, ABD’nin kripto paralar için daha sıkı kurallar getirmesiyle insanlar USDT’lerini özellikle Doğu’ya taşıyorlar.” dedi.

Bitcoin Fiyatı ve İşlem Hacmi

SEC’in Binance ve Coinbase‘e dava açmasının ardından 26 bin doların altına düşen Bitcoin fiyatı yeniden toparlanarak kritik 26 bin 300 dolar desteğinin üzerine çıktı ve burada tutunmayı başardı. Veriler, bu yazının hazırlandığı sırada BTC’nin 26 bin 503 dolardan işlem gördüğünü ve piyasa değerinin 514 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

ABD’li düzenleyicinin Binance‘i hedef almasıyla kripto para borsasının ABD kolu Binance.US’deki BTC piyasa derinliği son üç günde yüzde 70 düştü. Binance.US‘deki ABD doları yatırma işlemlerinin tamamının askıya alındığının duyurulmasıyla bu düşüşün artarak devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Santiment, artan voaltiliteyle birlikte etkileşime gören benzersiz Bitcoin cüzdan adreslerinin sayısının son iki günde 1 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

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