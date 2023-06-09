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Bir merkeziyetsiz borsa (DEX), kripto para ticaretinin merkeziyetsiz platformlar üzerinden gerçekleştirildiği ticaret platformlarıdır. DEX’ler, kullanıcılara daha fazla güvenlik sunma, merkezi kontrol olmaması ve daha düşük KYC gereksinimleri gibi avantajlar sunarken, yavaş işlem hızı ve kullanıcı dostu olmayan arayüz gibi bazı dezavantajlar sunarlar. Bir merkezi borsa (CEX) ise yüksek işlem hızı, kullanıcı dostu arayüz ve geniş kripto para seçenekleri sunarken, merkezi riskler ve gizlilik endişeleri gibi dezavantajları da beraberinde getirirler. Kullanıcılar, tercihlerine ve ticaret ihtiyaçlarına bağlı olarak hangi tip borsa üzerinde işlem yapacaklarına karar vermelidirler. Bu yazımızda merkeziyetsiz borsa nedir, diğer bir deyişle DEX nedir, DEX’lerin avantajları ve dezavantajları neler konularını ele alacağız.

Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir?

Merkeziyetsiz borsa (DEX), herhangi bir merkezi aracı olmadan doğrudan kullanıcılar arasında kripto para alışverişinin yapılabilmesini sağlayan ticaret platformudur. Geleneksel merkezi borsaların aksine, DEX‘ler Blockchain teknolojisini ve akıllı sözleşmeleri (dApp’ler) kullanarak işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlarlar. Bu, kullanıcıların fonlarını kendi kripto para cüzdanlarında tutmalarını ve borsaların kullanıcı fonları üzerinde erişim veya kontrollerinin olmamasını sağlar.

En iyi DEX’ler, kullanıcı deneyimi, güvenlik önlemleri, likidite ve işlem hacmi gibi faktörlere göre değerlendirilebilir. En iyi ve en güvenilir DEX’ler olarak şunlar sıralanabilir:

Uniswap: Ethereum tabanlı Uniswap, likidite sağlayıcıları arasında otomatik eşleştirme yaparak kullanıcılara kolaylıkla kripto para takası imkanı sunar. Düşük işlem ücretleri ve geniş kripto para seçenekleri ile bilinir.

Ethereum tabanlı Uniswap, likidite sağlayıcıları arasında otomatik eşleştirme yaparak kullanıcılara kolaylıkla kripto para takası imkanı sunar. Düşük işlem ücretleri ve geniş kripto para seçenekleri ile bilinir. SushiSwap: Uniswap’ın bir fork’u (çatallanması) olan SushiSwap, kullanıcılara likidite sağlama ve ödüller kazanma imkanı sunar. Kullanıcıların likidite havuzlarına kripto paralarını kilitlemesi karşılığında SUSHI tokenları ile ödüllendirilirler.

Uniswap’ın bir fork’u (çatallanması) olan SushiSwap, kullanıcılara likidite sağlama ve ödüller kazanma imkanı sunar. Kullanıcıların likidite havuzlarına kripto paralarını kilitlemesi karşılığında SUSHI tokenları ile ödüllendirilirler. PancakeSwap: BNB Smart Chain (BSC) üzerinde faaliyet gösteren PancakeSwap, düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem süreleri ile dikkat çeker. Ayrıca çift likidite havuzları ve çift token staking gibi özellikleriyle popülerdir.

BNB Smart Chain (BSC) üzerinde faaliyet gösteren PancakeSwap, düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem süreleri ile dikkat çeker. Ayrıca çift likidite havuzları ve çift token staking gibi özellikleriyle popülerdir. Curve Finance: Ethereum tabanlı Curve Finance, likidite sağlayıcıları arasında düşük slippage (fiyat kayması) ile stablecoin takası yapmayı sağlar. Düşük ücretler ve verimli likidite yönetimiyle bilinir.

Ethereum tabanlı Curve Finance, likidite sağlayıcıları arasında düşük slippage (fiyat kayması) ile stablecoin takası yapmayı sağlar. Düşük ücretler ve verimli likidite yönetimiyle bilinir. Balancer: Balancer, kullanıcılara likidite sağlama ve portföy yönetimi konusunda esneklik sunar. Çoklu token takası, likidite havuzu tasarımı ve otomatik portföy dengelemesi gibi özelliklere sahiptir.

Balancer, kullanıcılara likidite sağlama ve portföy yönetimi konusunda esneklik sunar. Çoklu token takası, likidite havuzu tasarımı ve otomatik portföy dengelemesi gibi özelliklere sahiptir. 1inch: 1inch, birden fazla DEX üzerinden otomatik olarak en iyi fiyatları bulmak ve işlem yapmak için kullanılan bir agregaçe platformudur. Kullanıcılara en uygun likidite kaynaklarını bulma konusunda yardımcı olur.

Listedeki DEX’ler sadece örnektir ve DEX’lerin sayısı sürekli olarak artmaktadır.

Merkeziyetsiz Borsalar Nasıl Çalışır?

DEX’ler, herhangi bir merkezi aracı olmadan doğrudan kullanıcılar arasında kripto para alışverişinin yapılabildiği ticaret platformlarıdır. DEXler, genellikle Blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmeler kullanarak işlemleri gerçekleştirir.

Kullanıcılar, kendi kripto para cüzdanlarında bulunan özel anahtarlarını kullanarak doğrudan işlem yapabilirler ve fonlarını borsaların kontrolü dışında tutabilirler. DEX’ler, likidite sağlayıcıları arasında otomatik eşleştirme yaparak alıcıları ve satıcıları bir araya getirir, böylece kullanıcılar doğrudan birbirleriyle ticaret yapabilir.

DEX’lerin Avantajları

DEX’lerin avantajları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Güvenlik: CEX’ler, büyük miktarda kullanıcı fonunun tutuluyor olmasından dolayı sıklıkla hacker’ların hedefi olmaktadır. Kullamıcılar DEX’lerde ise kendi özel anahtarlarına sahip oldukları için fonları üzerinden daha fazla kontrol ve güvenlik elde ederler.

CEX’ler, büyük miktarda kullanıcı fonunun tutuluyor olmasından dolayı sıklıkla hacker’ların hedefi olmaktadır. Kullamıcılar DEX’lerde ise kendi özel anahtarlarına sahip oldukları için fonları üzerinden daha fazla kontrol ve güvenlik elde ederler. Merkezi Kontrol Olmaması: DEX’ler, kullanıcıların tam kontrolünü sağlar ve kullanıcılar arasında doğrudan işlem yapılmasını sağlarlar. Bu, hükümet düzenlemelerine tabi olma ihtimalini azaltırken kullanıcılara finansal özgürlük sağlar.

DEX’ler, kullanıcıların tam kontrolünü sağlar ve kullanıcılar arasında doğrudan işlem yapılmasını sağlarlar. Bu, hükümet düzenlemelerine tabi olma ihtimalini azaltırken kullanıcılara finansal özgürlük sağlar. KYC Gereksiniminin Daha Az Olması: Birçok CEX, yerel düzenleyici gereksinimlere uymak için kullanıcıların kimlik doğrulamasını (KYC) süreçlerini tamamlamalarını ister. DEX’lerde bu gereksinimler genellikle daha az veya hiç yoktur.

Birçok CEX, yerel düzenleyici gereksinimlere uymak için kullanıcıların kimlik doğrulamasını (KYC) süreçlerini tamamlamalarını ister. DEX’lerde bu gereksinimler genellikle daha az veya hiç yoktur. Likidite Havuzları: Bazı DEX’ler, likidite sağlayıcılarının katılımıyla likidite havuzları oluşturur. Bu, alıp satılabilen kripto paraların daha kolay bulunmasını ve daha rekabetçi fiyatlarla ticaretinin yapılmasını sağlar.

DEX’lerin Dezavantajları

DEX’lerin sahip oldukları dezavantajlar, avantajlara kıyasla daha azdır ve genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Sınırlı İşlem Hızı ve Kapasite: DEX’ler, işlemlerin doğrudan Blockchain üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle CEX’lere göre daha yavaş işlem hızına sahiptirler. Ayrıca, bazı DEX’lerin düşük işlem kapasitesi nedeniyle yoğun zamanlarda performans sorunları yaşayabilmektedir.

DEX’ler, işlemlerin doğrudan Blockchain üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle CEX’lere göre daha yavaş işlem hızına sahiptirler. Ayrıca, bazı DEX’lerin düşük işlem kapasitesi nedeniyle yoğun zamanlarda performans sorunları yaşayabilmektedir. Kullanıcı Dostu Olmayan Arayüz: Bazı DEX’ler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için hala geliştirme aşamasındadır. DEX’lerin arayüzü genellikle karmaşıktır ve teknik bilgi gerektirir. Bu durum acemi kripto para yatırımcıları için önemli bir engeldir.

Merkezi Borsa (CEX) Nedir?

Merkezi borsa (CEX’), kullanıcıların kripto paralarını bir merkezi platformda tutarak ve işlem yaparak kripto para alıp satmalarını sağlayan ticaret platformudur. CEX’lerde kullanıcılar genellikle bir hesap oluştururlar ve fonlarını bu hesapta saklarlar. CEX’ler genellikle ticaret hacmi ve likidite açısından daha büyük olabilir ve kullanıcıların farklı kripto paraları kolayca alıp satabilmelerini sağlarlar.

Günümüzün en popüler ve en güvenilir CEX’leri olarak şunlar sıralanabilir:

Binance: Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, geniş kripto para seçenekleri, düşük işlem ücretleri, kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek likiditesi ile bilinir. Ayrıca Binance Launchpad platformu aracılığıyla token satışlarına da ev sahipliği yapar.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, geniş kripto para seçenekleri, düşük işlem ücretleri, kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek likiditesi ile bilinir. Ayrıca Binance Launchpad platformu aracılığıyla token satışlarına da ev sahipliği yapar. Coinbase: Coinbase, ABD merkezli bir CEX olarak bilinir ve dünya genelinde popülerdir. Güvenilirlikleri ve düzenlemelere uyumlarıyla öne çıkar. Kullanıcılar, kolaylıkla kripto para alıp satabilir ve kripto para cüzdanlarını güvenli bir şekilde saklayabilirler.

Coinbase, ABD merkezli bir CEX olarak bilinir ve dünya genelinde popülerdir. Güvenilirlikleri ve düzenlemelere uyumlarıyla öne çıkar. Kullanıcılar, kolaylıkla kripto para alıp satabilir ve kripto para cüzdanlarını güvenli bir şekilde saklayabilirler. Kraken: Kraken, güvenlik ve likidite açısından güçlü bir CEX’dir. Kullanıcı dostu arayüzü, farklı ticaret çiftleri, fiat para yatırma/çekme imkanları ve hızlı işlem süreleriyle bilinir. Ayrıca Kraken Pro gibi gelişmiş ticaret araçları da sunar.

Kraken, güvenlik ve likidite açısından güçlü bir CEX’dir. Kullanıcı dostu arayüzü, farklı ticaret çiftleri, fiat para yatırma/çekme imkanları ve hızlı işlem süreleriyle bilinir. Ayrıca Kraken Pro gibi gelişmiş ticaret araçları da sunar. Bitstamp: Avrupa merkezli Bitstamp, kripto para alım satımı yapmak için popüler bir seçenektir. Yüksek güvenlik önlemleri, düşük işlem ücretleri ve çeşitli fiat para seçenekleri sunar. Ayrıca API entegrasyonu ve gelişmiş ticaret araçları da mevcuttur.

Avrupa merkezli Bitstamp, kripto para alım satımı yapmak için popüler bir seçenektir. Yüksek güvenlik önlemleri, düşük işlem ücretleri ve çeşitli fiat para seçenekleri sunar. Ayrıca API entegrasyonu ve gelişmiş ticaret araçları da mevcuttur. Huobi Global: Huobi, Asya merkezli bir CEX olup dünya genelinde popülerlik kazanmıştır. Geniş kripto para seçenekleri, likidite ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeker. Ayrıca Huobi Token (HT) gibi özel tokenlere sahiptir.

Huobi, Asya merkezli bir CEX olup dünya genelinde popülerlik kazanmıştır. Geniş kripto para seçenekleri, likidite ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeker. Ayrıca Huobi Token (HT) gibi özel tokenlere sahiptir. KuCoin: KuCoin, çeşitli kripto para seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinir. Ayrıca KuCoin Shares (KCS) adlı tokeni kullanıcılarına ödüllendirir. Hızlı işlem süreleri ve güvenlik önlemleri de öne çıkan özelliklerindendir.

CEX’lerin Avantajları

CEX’lerin avantajları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Yüksek İşlem Hızı ve Kapasite: CEX’ler, merkezi sunucular ve yapılan güçlü optimizasyonlarla işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve yoğun ticaret dönemlerinde bile yüksek işlem kapasitesi sunarlar.

CEX’ler, merkezi sunucular ve yapılan güçlü optimizasyonlarla işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve yoğun ticaret dönemlerinde bile yüksek işlem kapasitesi sunarlar. Kullanıcı Dostu Arayüz: Birçok CEX, kullanıcı dostu arayüz üzerinde ticaret yapmayı kolaylaştıran özelliklere sunar. Hesap yönetimi, grafikler, sipariş tipleri ve diğer ticaret araçları genellikle daha erişilebilir ve kullanımı daha kolaydır.

Birçok CEX, kullanıcı dostu arayüz üzerinde ticaret yapmayı kolaylaştıran özelliklere sunar. Hesap yönetimi, grafikler, sipariş tipleri ve diğer ticaret araçları genellikle daha erişilebilir ve kullanımı daha kolaydır. Çeşitli Kripto Para Seçenekleri: CEX’ler genellikle daha yüksek sayıda, daha fazla kripto para sunarlar. Kullanıcılar, çeşitli kripto paralar arasında kolayca ticaret yapabilir ve farklı piyasalara erişebilirler.

CEX’lerin Dezavantajları:

CEX’lerin avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Merkezi Riskler: CEX’ler, büyük miktarda kullanıcı varlığını merkezi sunucularda tutarlar. Bu durum, güvenlik açısından büyük bir risk oluşturmakta ve borsanın hack’lenmesi veya iflas etmesi durumunda kullanıcı fonları tehlikeye girmektedir.

CEX’ler, büyük miktarda kullanıcı varlığını merkezi sunucularda tutarlar. Bu durum, güvenlik açısından büyük bir risk oluşturmakta ve borsanın hack’lenmesi veya iflas etmesi durumunda kullanıcı fonları tehlikeye girmektedir. KYC Gereksinimi: Birçok CEX, düzenleyici gereksinimlere uymak için kullanıcıların kimlik doğrulamasını (KYC) süreçlerini tamamlamayı zorunlu tutar. Bu, kullanıcı gizliliği ve anonimlik endişelerine yol açmaktadır.

Birçok CEX, düzenleyici gereksinimlere uymak için kullanıcıların kimlik doğrulamasını (KYC) süreçlerini tamamlamayı zorunlu tutar. Bu, kullanıcı gizliliği ve anonimlik endişelerine yol açmaktadır. Merkezi Kontrol: CEX’ler, kullanıcılara tam kontrol sağlamazlar ve kullanıcıların fonlarını borsa üzerinde tutmalarını şart koşarlar. Bu, kullanıcıların borsanın işleyişine güvenmek zorunda kalmalarına neden olmaktadır.

Yatırımcılar DEX ve CEX arasında tercih yaparken yukarıda sıralanan avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurmalıdır. Tercih edilecek kripto para borsası DEX veya CEX olarak farklı faktörlere göre tercih edilmelidir. Güvenlik ve kontrol önemliyse DEX’ler tercih edilebilir ancak kullanıcı dostu arayüz ve likidite önemliyse CEX’ler tercih edilmelidir. Ayrıca, ticareti yapılacak olan kripto para veya kripto paraların da hangi borsalarda işlem gördüğünü de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.