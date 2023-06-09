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Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 26.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydederken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 26.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son yükselişlerin ardından 1845 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite, gün içerisinde nispeten düşük seviyelerde seyretti. Conglass’ın verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 40 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Mask Network (MASK), Terra Classic (LUNC), Mina (MINA), Injective (INJ) ve Immutable (IMX) kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan Bitcoin’in güne yükseliş ile başlamasına karşın gün içerisinde düşüşe geçen ve değer kayıplarına hız kazandıran kripto para birimleri de oldu. Stacks (STX), Cardano (ADA), VeChain, Quant (QNT) ve The Graph (GRT) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.