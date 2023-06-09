Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (9 Haziran 2023)

Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (9 Haziran 2023)

Özet

  • Kripto para piyasası sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti.
  • Son 24 saatte %1'e yakın bir değer kaybı kaydeden Bitcoin (BTC), 26.600 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,1 trilyon dolara ulaştı.
12:56
9 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 26.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydederken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 26.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son yükselişlerin ardından 1845 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite, gün içerisinde nispeten düşük seviyelerde seyretti. Conglass’ın verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 40 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Mask Network (MASK), Terra Classic (LUNC), Mina (MINA), Injective (INJ) ve Immutable (IMX) kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan Bitcoin’in güne yükseliş ile başlamasına karşın gün içerisinde düşüşe geçen ve değer kayıplarına hız kazandıran kripto para birimleri de oldu. Stacks (STX), Cardano (ADA), VeChain, Quant (QNT) ve The Graph (GRT) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
İlgili Yazılar
Ünlü Analitik Şirketinden Kritik Rapor: Stablecoin’lerde Hareketlilik!
Ünlü Analitik Şirketinden Kritik Rapor: Stablecoin’lerde Hareketlilik!
Terra Luna Classic’te (LUNC) Yükseliş Hazırlığı! Ralli Gelecek Mi?
Terra Luna Classic’te (LUNC) Yükseliş Hazırlığı! Ralli Gelecek Mi?
Hong Kong Regülatörleri CBDC Çalışmaları İçin Kolları Sıvadı: Hong Kong Para Otoritesinden CBDC Raporu!
Hong Kong Regülatörleri CBDC Çalışmaları İçin Kolları Sıvadı: Hong Kong Para Otoritesinden CBDC Raporu!
Üst Düzey Yöneticiden Kripto Para Uyarısı: Bu Altcoinlere Dikkat!
Üst Düzey Yöneticiden Kripto Para Uyarısı: Bu Altcoinlere Dikkat!
10 Yıldır Uyanan Dev Balina Uyandı! Binlerce Bitcoin Harekete Geçti!
10 Yıldır Uyanan Dev Balina Uyandı! Binlerce Bitcoin Harekete Geçti!
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
SEC’in Hamlesi Sonrası Çok Sert Düşmüştü! Popüler Altcoin İçin Beklenen Açıklama Geldi!
SEC’in Hamlesi Sonrası Çok Sert Düşmüştü! Popüler Altcoin İçin Beklenen Açıklama Geldi!
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023