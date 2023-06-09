ERC-20, Ethereum blockchain’i üzerinde çalışan ve token standartını belirleyen bir protokoldür. ERC-20 tokenleri, Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve akıllı sözleşmelerin işlevlerini yerine getiren dijital varlıklardır. Bu yazıda, ERC-20’nin ne olduğunu, ERC-20 tokenleri’ni ve bu standartın nasıl ortaya çıktığını ele alacağız.
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Ethereum, akıllı sözleşmelerin (dApp) çalışabildiği bir Blockchain ağıdır. Akıllı sözleşmeler, programlanabilir ve otomatikleştirilebilir sözleşmelerdir. Ethereum, Blockchain üzerindeki her bir işlemi gerçekleştirmek için “gas” adı verilen bir ücret kullanır. Bu akıllı sözleşmelerin yaratıcıları, belirli bir amaç için kullanılabilecek tokenler de oluşturabilirler. İşte ERC-20 token’leri tam olarak burada devreye girmektedir.
ERC-20 token’leri, Ethereum Blockchain‘i üzerinde yer alan akıllı sözleşmeleri kullanarak oluşturulan ve belirli standartlara uyan dijital varlıklardır. ERC-20’deki ERC, Ethereum Request for Comment‘in (Yorum için Ethereum Talebi) kısaltmasıdır ve bu standart, Ethereum topluluğu tarafından oluşturulmuştur. ERC-20 strandartı, token geliştiricilerine belirli bir yapı ve özellik sağlar, böylece token’ler birbirleriyle ve Ethereum ekosistemi içinde uyumlu bir şekilde çalışabilir.
ERC-20 tokenleri, birden fazla özelliğe sahiptir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:
ERC-20 token’lerinin ortaya çıkışı, Ethereum ağının büyümesi ve gelişmesiyle doğrudan ilişkilidir. Ethereum, diğer kripto paraların yanı sıra token ekonomisini de desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. ERC-20 token’leri, Ethereum ekosisteminin bir parçası olarak popülerlik kazanmış ve birçok projenin token’leri bu standarta uygun olarak oluşturulmuştur.
Ethereum ekosisteminin gelişimiyle birlikte, ERC-20 token’leri de giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu token’ler, ICO’lar (Initial Coin Offering) veya token satışları yoluyla yaygın olarak dağıtıldı. Proje geliştiricileri, kendi ERC-20 token’lerini oluşturarak fon sağlayabilmekte ve topluluğun desteğini alabilmektedir.
ERC-20 standartı, standartlaşma ve uyumluluk sağladığı için büyük bir başarı elde etti. Bu standart sayesinde, farklı ERC-20 token’leri birbirleriyle ve Ethereum ekosistemi içinde sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilmektedir. Kullanıcılar, token’leri farklı cüzdanlarda tutabilmekte, kripto para borsalarında alım satımını yapabilmekte ve akıllı sözleşmelerde kullanabilmektedir.
ERC-20 tokenları, Ethereum blockchain’i üzerinde çalışan ve belirli standartlara uygun olarak oluşturulan dijital varlıklardır. ERC-20 standartı, bu tokenların birbirleriyle ve Ethereum ekosistemiyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. ERC-20 tokenları, Ethereum ağındaki akıllı sözleşmeler tarafından kontrol edilir ve cüzdanlar arasında kolaylıkla transfer edilebilir. Bu standart, Ethereum’un token ekonomisini destekleyerek projelerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.
Yukarıda yer alan bilgilerden de anlaşılacağı üzere, ERC-20 token’leri Ethereum Blockchain’i üzerinde oluşturulan ve ERC-20 standartı kullanılarak oluşturulan token’lerdir içerir. Bu token’ler, direkt Ethereum ağı üzerinde transfer edilebilir ve akıllı sözleşmelerle etkileşimde bulunabilir. İşte öne çıkan bazı popüler ERC-20 tokenleri:
ERC-20 token’lerinin sayısı her geçen artmaktadır ve her bir ERC-20 token’inin kendine özgü özellikleri ve kullanım alanları bulunmaktadır.
Özetle, ERC-20 token’leri, Ethereum Blockchain‘i üzerinde çalışan ve belirli standartlara uygun olarak oluşturulan dijital varlıklardır. ERC-20 standartı, bu token’lerin birbirleriyle ve Ethereum ekosistemiyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. ERC-20 token’leri, Ethereum ağındaki akıllı sözleşmeler tarafından kontrol edilir ve cüzdanlar arasında kolaylıkla transfer edilebilir. Bu standart, Ethereum’un token ekonomisini destekleyerek projelerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir.