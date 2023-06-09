Okuma Süresi: 4 Dakika

ERC-20, Ethereum blockchain’i üzerinde çalışan ve token standartını belirleyen bir protokoldür. ERC-20 tokenleri, Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve akıllı sözleşmelerin işlevlerini yerine getiren dijital varlıklardır. Bu yazıda, ERC-20’nin ne olduğunu, ERC-20 tokenleri’ni ve bu standartın nasıl ortaya çıktığını ele alacağız.

ERC-20 Nedir?

Ethereum, akıllı sözleşmelerin (dApp) çalışabildiği bir Blockchain ağıdır. Akıllı sözleşmeler, programlanabilir ve otomatikleştirilebilir sözleşmelerdir. Ethereum, Blockchain üzerindeki her bir işlemi gerçekleştirmek için “gas” adı verilen bir ücret kullanır. Bu akıllı sözleşmelerin yaratıcıları, belirli bir amaç için kullanılabilecek tokenler de oluşturabilirler. İşte ERC-20 token’leri tam olarak burada devreye girmektedir.

ERC-20 token’leri, Ethereum Blockchain‘i üzerinde yer alan akıllı sözleşmeleri kullanarak oluşturulan ve belirli standartlara uyan dijital varlıklardır. ERC-20’deki ERC, Ethereum Request for Comment‘in (Yorum için Ethereum Talebi) kısaltmasıdır ve bu standart, Ethereum topluluğu tarafından oluşturulmuştur. ERC-20 strandartı, token geliştiricilerine belirli bir yapı ve özellik sağlar, böylece token’ler birbirleriyle ve Ethereum ekosistemi içinde uyumlu bir şekilde çalışabilir.

ERC-20 tokenleri, birden fazla özelliğe sahiptir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Dijital Varlık: ERC-20 token’leri, bir dijital varlık olarak kabul edilirler ve Ethereum ağı üzerinde işlem görürler.

ERC-20 token’leri, bir dijital varlık olarak kabul edilirler ve Ethereum ağı üzerinde işlem görürler. Token Standartları: ERC-20 token’leri, belirli bir standarta uymak zorundadır. Bu standartlar, token’lerin nasıl transfer edileceği, bakiye sorgulaması yapılacağı ve diğer özelliklerin nasıl gerçekleştirileceği gibi konuları belirler.

ERC-20 token’leri, belirli bir standarta uymak zorundadır. Bu standartlar, token’lerin nasıl transfer edileceği, bakiye sorgulaması yapılacağı ve diğer özelliklerin nasıl gerçekleştirileceği gibi konuları belirler. Sözleşme Mantığı: ERC-20 token’leri, Ethereum ağı üzerinde yer alan akıllı sözleşmeler tarafından kontrol edilir. Bu akıllı sözleşmeler, token’lerin nasıl yaratılacağını, transfer edileceğini ve kullanılacağını belirler.

ERC-20 token’leri, Ethereum ağı üzerinde yer alan akıllı sözleşmeler tarafından kontrol edilir. Bu akıllı sözleşmeler, token’lerin nasıl yaratılacağını, transfer edileceğini ve kullanılacağını belirler. Cüzdan Uyumluluğu: ERC-20 token’leri, Ethereum cüzdanlarıyla tam uyumlu çalışır. Bu sayede token’ler Ethereum cüzdanlarında depolanabilir ve yönetilebilir.

ERC-20 Nasıl Ortaya Çıktı?

ERC-20 token’lerinin ortaya çıkışı, Ethereum ağının büyümesi ve gelişmesiyle doğrudan ilişkilidir. Ethereum, diğer kripto paraların yanı sıra token ekonomisini de desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. ERC-20 token’leri, Ethereum ekosisteminin bir parçası olarak popülerlik kazanmış ve birçok projenin token’leri bu standarta uygun olarak oluşturulmuştur.

Ethereum ekosisteminin gelişimiyle birlikte, ERC-20 token’leri de giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu token’ler, ICO’lar (Initial Coin Offering) veya token satışları yoluyla yaygın olarak dağıtıldı. Proje geliştiricileri, kendi ERC-20 token’lerini oluşturarak fon sağlayabilmekte ve topluluğun desteğini alabilmektedir.

ERC-20 standartı, standartlaşma ve uyumluluk sağladığı için büyük bir başarı elde etti. Bu standart sayesinde, farklı ERC-20 token’leri birbirleriyle ve Ethereum ekosistemi içinde sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilmektedir. Kullanıcılar, token’leri farklı cüzdanlarda tutabilmekte, kripto para borsalarında alım satımını yapabilmekte ve akıllı sözleşmelerde kullanabilmektedir.

ERC-20 tokenları, Ethereum blockchain’i üzerinde çalışan ve belirli standartlara uygun olarak oluşturulan dijital varlıklardır. ERC-20 standartı, bu tokenların birbirleriyle ve Ethereum ekosistemiyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. ERC-20 tokenları, Ethereum ağındaki akıllı sözleşmeler tarafından kontrol edilir ve cüzdanlar arasında kolaylıkla transfer edilebilir. Bu standart, Ethereum’un token ekonomisini destekleyerek projelerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.

ERC-20 Tokenleri

Yukarıda yer alan bilgilerden de anlaşılacağı üzere, ERC-20 token’leri Ethereum Blockchain’i üzerinde oluşturulan ve ERC-20 standartı kullanılarak oluşturulan token’lerdir içerir. Bu token’ler, direkt Ethereum ağı üzerinde transfer edilebilir ve akıllı sözleşmelerle etkileşimde bulunabilir. İşte öne çıkan bazı popüler ERC-20 tokenleri:

Tether (USDT): USDT , piyasa değeri ile dünyanın en büyük stablecoin’lerinden biridir ve her bir USDT 1:1 oranında ABD dolarına endekslidir. USDT, ilk ERC-20 token’lerinden biridir.

, piyasa değeri ile dünyanın en büyük stablecoin’lerinden biridir ve her bir USDT 1:1 oranında ABD dolarına endekslidir. USDT, ilk ERC-20 token’lerinden biridir. Chainlink (LINK): LINK , merkeziyetsiz veri sağlayıcılarıyla akıllı sözleşmelere dış veri entegrasyonu sağlayan bir platformun token’idir ve en bilinen ERC-20 token’leri arasında yer almaktadır.

, merkeziyetsiz veri sağlayıcılarıyla akıllı sözleşmelere dış veri entegrasyonu sağlayan bir platformun token’idir ve en bilinen ERC-20 token’leri arasında yer almaktadır. Uniswap (UNI) : UNI , merkeziyetsiz bir borsa olan Uniswap DEX’inin token’idir ve likidite sağlayıcılarına ödül olarak dağıtılır. UNI, en popüler ERC-20 token’leri arasında yer almaktadır.

: , merkeziyetsiz bir borsa olan Uniswap DEX’inin token’idir ve likidite sağlayıcılarına ödül olarak dağıtılır. UNI, en popüler ERC-20 token’leri arasında yer almaktadır. Aave (AAVE): Aave, merkeziyetsiz borç verme ve borç alma platformudur. AAVE token’i, platformda kullanılan bir token olarak işlev görür ve bir ERC-20 token’idir.

Aave, merkeziyetsiz borç verme ve borç alma platformudur. token’i, platformda kullanılan bir token olarak işlev görür ve bir ERC-20 token’idir. Compound (COMP): Compound, merkeziyetsiz borç verme ve borç alma protokolüdür. COMP token’i, platformdaki yönetişim ve oylama haklarını temsil eder. COMP, bir ERC-20 token’idir.

Compound, merkeziyetsiz borç verme ve borç alma protokolüdür. token’i, platformdaki yönetişim ve oylama haklarını temsil eder. COMP, bir ERC-20 token’idir. Maker (MKR): Maker, merkeziyetsiz kredi platformu olan MakerDAO’nun token’idir. MKR token’i, platformun yönetişimi ve kararlarını etkilemek için kullanılır ve bir ERC-2o token’idir.

Maker, merkeziyetsiz kredi platformu olan MakerDAO’nun token’idir. token’i, platformun yönetişimi ve kararlarını etkilemek için kullanılır ve bir ERC-2o token’idir. Synthetix Network (SNX): Synthetix, sentetik varlıkların (örneğin, fiat para birimleri veya hisse senetleri) Ethereum Blockchain’inde taklit edildiği bir platformdur. SNX token’i platformun temel token’i olup bir ERC-20 token’idir.

ERC-20 token’lerinin sayısı her geçen artmaktadır ve her bir ERC-20 token’inin kendine özgü özellikleri ve kullanım alanları bulunmaktadır.

Özetle, ERC-20 token’leri, Ethereum Blockchain‘i üzerinde çalışan ve belirli standartlara uygun olarak oluşturulan dijital varlıklardır. ERC-20 standartı, bu token’lerin birbirleriyle ve Ethereum ekosistemiyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. ERC-20 token’leri, Ethereum ağındaki akıllı sözleşmeler tarafından kontrol edilir ve cüzdanlar arasında kolaylıkla transfer edilebilir. Bu standart, Ethereum’un token ekonomisini destekleyerek projelerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir.