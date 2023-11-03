  Balinalar 3 Kripto Parayı Kapışıyor Bunlar Kasım’da Fiyatını Katlayabilir

Kripto para balinaları hem bu alandaki tecrübeleri hem de sermaye büyüklükleriyle yatırımcıların yakından izlediği bir grup. Blockchain her açıdan mükemmel ancak on-chain verilerin izlenebilirliği yatırımcılara çok büyük bir fırsat eşitliği sunuyor. Böylece balinaların hangi kripto paralarda birikim yaptığını veya satışa başladığını izleyebiliyorsunuz. Peki güncel veriler hangi altcoinlere işaret ediyor.

Ripple (XRP) Balina Hareketleri

On-chain veriler XRP Coin balinalarının tekrar hareketlendiğini gösteriyor. Son 10 günde yapılan 80 milyon XRP Coin alımı fiyatı 0,6 doların üzerine taşıdı. Balinaların alım faaliyeti 19 Ekim tarihinde üst düzey yöneticilerine açılan davanın düşürülmesiyle artmaya başladı. Yaklaşık 48 milyon dolarlık alım yapan balinalar yükselişe olan inançlarını yineledi. Zayıf hacimli fiyatlarda on milyonlarca dolarlık alımlar bile önem arz ediyor.

Decentraland (MANA)

Uzun süren ayı piyasalarında neredeyse unutulmuştu. Metaverse coşkusunun zirvede olduğu günlerde Decentraland (MANA) yoğun talep gören kripto paralar arasındaydı. Sandbox (SAND) ve Enjin Coin (ENJ) gibi önde gelen GameFi projelerinin yaşadığı dalgalanma onu da sarstı. Neyse ki GameFi alanında toparlanma başlıyor.

Dün MANA Coin balinaları en aktif günlerinden birini yaşadı. 5 Haziran tarihinden bu yana balinaların bu denli yoğun işlem yaptığı görülmemişti. Bu durum devam ederse, Eylül ayında tüm zamanların en düşük seviyesinden MANA satın alanlar daha yüksek seviyelerde kar satışı fırsatı yakalayabilir.

Injective (INJ)

Bu yılın en iyi kazanç getiren kripto paraları arasında INJ Coin tartışmasız bir yere sahip. 23 Ekim’de 20 ayın zirvesi olan 12 dolara ulaştı ve yılın başındaki tek haneli fiyatından fazlasıyla uzaklaştı. Santiment verileri, INJ’in 18 Ekim’e kadar uzanan 16 günde balina ilgisini nasıl çektiğini gösteriyor.

Balinalar fiyatı 14,2 dolar seviyesinin üzerinde tutmayı başarabilirse bir süredir konuşulan 20 dolar zirvesi için de umutlar artabilir. Balinaların artan ilgisinin en büyük göstergesi potansiyel fiyat artışlarına dair kuvvetlenen beklentidir. Kripto para balinaları birçok dinamiği izleyerek tahminlerini şekillendiriyor ve buna göre stratejiler belirliyor. Ve elbette balinalar da yanılabilir. Şimdilik onların yanılıp yanılmadığını BTC fiyatının Kasım performansı belirleyecek. Eğer kral kripto para birimi 34.500 dolar üzerinde kalabilirse altcoinlerde talep de canlı kalabilir ve fiyat artışları sürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.