  SafeMoon’a İkinci Şok SEC Tarafından Geldi: Merkezi Olmayan Platform Neden Suçlandı?

Merkezi olmayan finans projesi SafeMoon, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından güvenlik kuralları ihlalleri ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Bu gelişmenin ardından SafeMoon yetkilileri son gelişmelerin yakından incelendiğini ve bu ihlallerin derhal çözülmesi için çalışmalara başlandığını söyledi. Yetkililer tarafından X üzerinden yapılan açıklamaya göre platform geliştiricileri aktif olarak çalışıyor ve kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

SafeMoon’da Neler Yaşanıyor?

SafeMoon, Mart ayında saldırıya uğradı ve bu saldırı BNB ağında 8,9 milyon dolarlık net bir kripto varlık kaybı ile sonuçlandı. Güvenlik ihlaliyle bağlantılı saldırıda kaybedilen kripto varlıklar ise merkezi borsalar (CEX’ler) aracılığıyla takas edilmeye devam ediyor. Blockchain analiz şirketi Match Systems ise saldırganlar tarafından gerçekleştirilen bu işlemlerin kolluk kuvvetleri için önemli bir ipucu çıkabileceğini iddia ediyor.

Match Systems analistleri tarafından yapılan bir analize göre SafeMoon platformunda yer alan akıllı sözleşme üzerinden saldırı gerçekleşti. Hacker, SafeMoon’un sözleşmesindeki “Bridge Burn” özelliği ile ilgili bir güvenlik açığından faydalandı ve SafeMoon (SFM) token’ları için “burn” işlevinin herhangi bir adreste aktif olarak çalışmasını sağladı.

Merkezi Borsalar Üzerinden Bir Gelişme Yaşanabilir

Hacker’ların bu eylemi, SafeMoon’un likidite havuzu adresinden SafeMoon’un dağıtıcı adresine 32 milyar SFM token’ın transfer edilmesini sağlayarak token üzerinde hızlı bir artış yaşanmasına neden oldu. Fiyat artışından yararlanan hacker ise bazı SFM token’larını volatil bir oranda BNB ile değiştirdi. Bu hamle ise bilgisayar korsanının adresine 27.380 BNB transferiyle son buldu.

Match System‘in paylaştığı analiz, akıllı sözleşme üzerinde herhangi bir güvenlik açığının önceki sürümde bulunmadığını ve saldırının yaşandığı gün olan 28 Mart’ta yayınlanan yeni güncelleme ile ortaya çıktığını açıkladı. Bu gelişme, platformda içeriden birilerinin olaya karışmış olabileceğine dair şüphelerin artmasına neden oldu.

Hacker, başlangıçta protokolü yanlışlıkla hedef aldıklarını belirtmişti ve fonların %80’ini iade etmek için bir iletişim kurma isteğini dile getirmişti. Ardından, saldırılar ile ilişkili kripto varlıklar Binance gibi merkezi borsalar üzerinden birden fazla transfere konu oldu. Match Systems, bu transferlerin kolluk kuvvetlerinin saldırganları izlemesi ve yakalaması için büyük bir önem taşıyabileceğine inanıyor.