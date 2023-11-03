  Ripple’da (XRP) Yükselen Metrikler Neyin İşaretçisi? Ralli Başlayacak Mı?

Ripple (XRP) 32,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle beşinci en büyük kripto para birimi olmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde balina birikiminin güçlendiği ve yeni cüzdan adreslerinin oluşturulduğuna dair yeni bir rapor yayınlandı.

XRP’de Direnç Seviyesi

Popüler altcoinde yaşanan olumlu gelişmeler XRP’nin Ağustos ayından bu yana mevcut olan direnç seviyesinin üzerine çıkmasına neden oldu. XRP’nin 30 Ekim’deki fiyat hareketinin analizi, yükseliş eğiliminin yakın olduğunu ortaya koydu. Bahsi geçen analiz o zamandan beri doğrulandı.

XRP’de 0,55 dolar seviyesi iki aylık aralığın en yüksek seviyesiydi. 24 Ekim’de bu seviyenin üzerine çıkan hareket, bir günlük piyasa yapısının yukarı yönde yön değiştirdiğini gördü. Geçen hafta XRP’nin 0,5325 dolardan 0,6262 dolara yükseldiğini gördü, ancak son birkaç saatte XRP boğalarının en azından anlık olarak gerilediği görüldü.

Eğer bu bir geri çekilmenin başlangıcı olsaydı, 0,567 dolar ve 0,552 dolar seviyelerine bir hareket meydana gelebilir. Bu geri çekilme seviyelerinin yeniden test edilmesi, günlük piyasa yapısının yükselişte kalması nedeniyle bir satın alma fırsatı sunabilir.

Göreceli güç endeksi (RSI), güçlü yukarı yönlü momentumu vurgulamak adına nötr 50 işaretinin oldukça üzerinde. Denge halinde hacim (OBV) de Ekim ortasından bu yana yükseliş eğilimi gösterdi. OBV’nin sinyal verdiği satın alma hacmi daha yüksek ve XRP’nin daha fazla kazanç kaydedebileceği fikrini destekleyebilir.

XRP’de Fiyat Tahmini

Ayrıca altcoinde olumlu yönlerden biri geliştirme faaliyeti. Her ne kadar inişler ve çıkışlar görse de fiyat hareketinden bağımsız olarak bu durum devam etti ve ekibin bakım ve yükseltmeler konusunda yoğun bir şekilde çalıştığını gösterdi. Ancak ağırlıklı hissiyat bir kez daha negatif bölgeye düştü.

Sosyal medya etkileşimi ayıların lehine döndü ve yaş tüketen ölçüm 31 Ekim’de bir artış gördü. Bu durum çok sayıda token’ın adresler arasında hareket ettiğine işaret ediyor ve muhtemelen büyük bir satış dalgasının sinyali olabilir. Geçtiğimiz birkaç gündeki ortalama kripto para yaşındaki düşüşle birleştiğinde, XRP’nin 0,55 dolara düşme ihtimali oldukça yükseldiği belirtiliyor.