  Meme Token Piyasasından Üç Proje İnceledik: DOGE, SHIBA ve FLOKI Grafik Analizleri

Son iki gündür kripto para piyasasında satış yönlü baskı görüyoruz. Yazının yazıldığı sırada 34.870 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin için ilk hedef 35.000 dolar üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi olacak. Bitcoin önderliğinde altcoin’lerde de dikkat çeken hareketlenmeler yaşandı. Peki meme token piyasasında neler oluyor? Bu içeriğimizde SHIB, DOGE ve FLOKI grafiklerini inceleyeceğiz.

SHIB Grafik Analizi

Shiba Inu ekibi son zamanlarda sessizliğini korumaya devam ediyor. Özellikle Layer-2 projesi Shibarium lansmanından itibaren bu alanda herhangi bir gelişme yaşanmaması SHIB fiyatını olumsuz etkiliyor. SHIB iki saatlik grafikte oluşan kama formasyonu ise yükseliş ile birlikte oluştuğu için önemli bir fiyat yükselişine öncülük edebilir.

SHIB için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000773 / 0,00000766 ve 0,00000756 dolar seviyesidir. Özellikle 0,00000756 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon yapısının bozulmasına ve fiyatın düşmesine neden olacaktır. SHIB için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00000783 / 0,00000792 ve 0,00000801 dolar seviyeleridir.

Dogecoin Grafik Analizi

DOGE grafiğinde Nisan ayından beri devam eden süreçte daralan kama formasyon yapısı dikkat çekiyor. Özellikle Elon Musk’ın X üzerinden yaptığı paylaşımlar ile birçok dönemde yükseliş yaşayan DOGE, son zamanlarda bu volatilite seviyesine ulaşamıyor. Son günlerde EMA 200 seviyesinin (kırmızı çizgi) fiyatı baskılaması ise DOGE açısından olumsuz bir durum yaratıyor.

DOGE için günlük grafikte dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 0,06719 / 0,06449 ve 0,06163 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,06449 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE için düşüş senaryosunu bir kere daha düşündürebilir. DOGE için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,06999 / 0,07260 ve 0,07720 dolar seviyeleridir.

FLOKI Grafik Analizi

Yaşanan son gelişmelerle birlikte ciddi bir ivme kazanan FLOKI’de satışlar devam ediyor. Haber etkisinin değerini kaybetmesi ile birlikte iki saatlik grafikte yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Son destek seviyesinde ise tutunmayı başaran FLOKI için bu bölgeler güç kazanma bölgeleri olabilir.

FLOKI için iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,00002909 / 0,00002776 ve 0,00002687 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,00002776 dolar seviyesinin altında bar kapanışı EMA 200 seviyesinden alınan desteğin de kaybedilmesine neden olacaktır. FLOKI için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00003056 / 0,00003134 ve 0,00003238 dolar seviyeleridir.