Shiba Inu’da (SHIB) Sular Durulmuyor! Meme Token Verileri Alarmda!

Özet

  • Shiba Inu ekibi, teknik sorunlar nedeniyle durdurulan Shibarium L2 ağını özel modda yeniden başlattı ancak SHIB fiyatı sabit kaldı.
  • SHIB Döviz Rezervleri düşerken, Shibarium lansmanından önceki yükseliş trendlerine dikkat çekti.
  • Aktif Adreslerdeki düşüş, Shiba Inu ağının kullanıcılarının azaldığını gösterebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
02:00
28 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu (SHIB) ekibi, ilk lansmanın teknik sorunlarla dolu olmasının ardından Shibarium L2 ağını özel modda yeniden başlattı. SHIB fiyatı 0,0000008 dolar seviyesinde sabit kalıyor ancak zincir üzerindeki göstergeler boğaların her an harekete geçebileceğini göstergesi olabilir.

SHIB’de Hareketli Süreç!

Shiba Inu, milyonlarca işlemin çekildiği aylar süren testlerin ardından 16 Ağustos’ta Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan Shibarium ana ağını başlattı. Ancak bir dizi teknik sorundan sonra hızla durduruldu. Muhtemelen ağdaki güvenlik açığı korkusuyla Shiba Inu holder’ları, Shibarium’un ilk lansmanından bu yana  token’larını kendi gözetimine alıyorlar.

2 milyon dolarlık sigorta planına dair güvencelere rağmen Shiba Inu’nun kripto borsa cüzdanlarına yatırdığı para bir yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Cryptoquant’tan elde edilen veriler, Shiba Inu Döviz Rezervlerinin 16 Ağustos’taki Shibarium ana ağının lansmanından hemen sonra 17 Ağustos’ta devam eden düşüşe girdiğini gösteriyor.

Bununla birlikte veriler, SHIB Döviz Mevduatlarının Şubat 2022’den bu yana bu kadar düşük düşmediğini gösteriyor. Döviz Rezervleri, yatırımcıların tanınmış kripto borsa cüzdanlarında tuttukları toplam SHIB bakiyelerindeki gerçek zamanlı değişiklikleri takip eder. Paylaşılan grafik, 5 Ağustos ve 12 Ağustos’taki Shiba Inu fiyatlarındaki son yükseliş trendlerinin Döviz Rezervlerindeki önemli düşüşlerden önce geldiğini gösteriyor.

17 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri ​​arasında Shiba Inu holder’ları, mevcut piyasa fiyatı olan 0,000008 dolar üzerinden 14,5 milyon dolar değerinde 1,8 trilyon SHIB token’ınını geri çekti. Özellikle Shiba Inu’nun geçen haftaki ortalama işlem hacminin %10’undan fazlası. Bu durum Shibarium FUD’un azalması ve piyasa talebinin artması durumunda, Shibarium’un başarılı bir şekilde yeniden piyasaya sürülmesinin ardından yaşanabilecek başka bir potansiyel arz sıkışıklığının, SHIB fiyatı için ezber bozabileceğinin altını çizebilir.

Shibarium’un SHIB’e Etkileri!

Shibarium ile ilgili son ağ kırılganlıklarından korkan Shiba Inu’nun birçok ağ katılımcısı, son haftalarda işlem faaliyetlerini gerçekleştirmekten kaçındı. Shiba Inu ağındaki günlük Aktif Adreslerin 16 Ağustos’tan bu yana azaldığını göstermektedir. 26 Ağustos itibarıyla, 16 Ağustos’ta kaydedilen 8.214 Aktif Adrese göre %56 düşüşle 3.647 oldu.

Aktif Adresler, bir Blockchain ağında ekonomik işlemler gerçekleştiren katılımcıların günlük sayısını tahmin eder. Bu, işlemler için SHIB’i kullanan yatırımcı sayısının önemli ölçüde düştüğü anlamına geliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, SHIB fiyatı son birkaç gün içinde 0,0000008 dolar aralığında nötr bir trend izlemeye devam etti.

Sonuç olarak SHIB fiyat hareketi, önümüzdeki günlerde kullanıcıların ağa geri dönmesine önemli ölçüde bağlı olacak. Shibarium fiyaskosu ile pazar talebindeki düşüş arasındaki korelasyon, Shibarium’un başarılı bir şekilde yeniden piyasaya sürülmesinin SHIB fiyatı için nasıl oyunun kurallarını değiştirebileceğinin sinyalini verebilir.

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