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Ripple (XRP) Fiyatı Kritik Bölgede, Peki Sırada Ne Var? XRP Coin Yorumları

Özet

  • XRP Coin 0,6 dolar seviyesini hedeflese de kısa vadeli yatırımcılar kar satışları için burada yoğunlaşabilir.
  • XRP Coin 0,62 dolar üstü kapanışlar görmeli.
  • 21 Ekim ve 2 Kasım arasında balinalar 80 milyon XRP aldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:05
3 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Fed sonrası kripto paralar dalgalı seyrine devam ediyor ve güncel durum makro cephede kripto lehine. Bugün gelen veriler olumluydu ve Fed’den Barkin işgücü piyasasındaki gevşemeden memnun olduğunu ifade eden açıklamalar yapıyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 34.600 dolar seviyesinde ve altcoinler yeni bir yükselişin arifesinde olabilir.

Ripple (XRP) Yorum

Bitcoin fiyatı 36.000 dolar direncini test ettikten sonra tekrar 34.000 dolara geriledi. Direnç testlerinin ardından gelen düzeltmeler gayet normal ve yatırımcılar için şaşırtıcı değil. Şimdi fiyat destek bölgesinden toparlanmaya başladı ve eğer devamını getirebilirse altcoinler için yeni yükseliş dönemi başlayabilir.

Ripple özelinde SEC’in 19 Ekim’de üst düzey yöneticilere karşı suçlamaları düşürmesiyle beklenen büyük yükseliş başlamadı. Fiyat 0,6 doların üzerine tırmansa da bunu tetikleyen şey büyük ölçüde BTC fiyatındaki çift haneli artış oldu. Peki XRP Coin için on-chain veriler ne söylüyor?

Santiment verilerine göre 10 milyon ila 100 milyon XRP arasında bakiyeye sahip balinalar 21 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında alımlarını hızlandırdı. Bu dönemde yaptıkları alımların boyutu 80 milyon XRP’ye kadar yükseldi.

MVRV verisi ise son 90 gün içinde XRP satın alan yatırımcıların bugünkü fiyattan satış yapmaları halinde %9’a yakın kazanç elde edebileceklerini söylüyor. Bu riskli çünkü BTC fiyatındaki ani düşüşler kazançları kurtarmak için acele eden kısa vadeli yatırımcıları harekete geçirebilir.

XRP Coin Fiyat Tahmini

RSI aşırı alım bölgesinde ve fiyatın 0,65 doları güçlü ve sürekli talep desteği olmadan aşması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla eğer BTC ciddi bir toparlanma sürecine girmez ve 36.000 dolar direncini yeniden hedeflemezse mevcut dalgalı seyir kısa vadede 0,55 dolara kadar düşüş getirebilir.

Piyasa hissiyatı düşmeye devam eden ABD tahvilleri nedeniyle olumlu. Kurumsal talepte önemli bir zayıflama yok ve en azından BTC için güncel görünüm daha fazla artış yaşanabileceği yönünde. Eğer XRP Coin boğaları da bu süreçte harekete geçebilirse 0,65 dolar üstü kapanışlarda hızla 0,732 doları test edilebilir.

Günlük grafikte 0,62 dolar seviyesine yaklaşıldıkça gelen satışlar dikkat çekiyor. Erken bir yükseliş sinyali için bu bölgenin üzerinde kapanışlar aranabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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