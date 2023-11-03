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2024 İçin En İyi 5 Kripto Para Tahmini ve Grafikler

Özet

  • Matrixport yıl bitmeden 45.000 doları hedefliyor.
  • Görsel1 BTC fiyatının 250 bin dolarlık ATH beklentisini açıkladı.
  • CryptoCon ise 20224 yılında 130 bin dolara ulaşılacağını söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:25
3 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin yatırımcıları için 2023 büyük ölçüde olumluydu ancak altcoinlerde bekleyen yatırımcıların zararları devam ediyor. Kripto para piyasaları yıl boyunca dalgalı seyrini sürdürdü ve birçok kripto para 2020 yılında görmediği diplere 2023’te şahit oldu. Peki önümüzdeki yıla dair piyasa tahminleri ne yönde? En iyi 5 tahmin bize ne anlatıyor?

İçerik Rehberi

2024 Kripto Para Tahminleri

Kral kripto para birimi 18 aylık zirvesinin etrafında gezinmeye devam ediyor ve yatırımcılar için bu güçlü bir geri dönüş sinyali. Kasım ayı tarihsel olarak yüksek volatilite dönemi ve BTC fiyatı büyük bir hareket başlatacaksa en doğru zaman olabilir. Ortalama fiyat artış yüzdesine baktığımızda yılın en verimli ayının Kasım olduğunu söyleyebiliriz.

Matrixport

Bitmain’in kurucularından olan Jihan Wu tarafından kurulan kripto para şirketi Matrixport’tan gelen tahmin etkileyici. Ekim ayında yayınladığımız piyasa görüşünde analistler 31.500 dolarlık direnç alanının aşılmasıyla artık yıllık hedefleri olan 45.000 dolara daha fazla yaklaştıklarını savundular. Analistlere göre yıl bitmeden BTC 45.000 dolarlık fiyata ulaşacak ve 2024 yılın göz kamaştırıcı bir başlangıç yapacak.

BitQuant

Halving fiyat tahminleri için önemli bir olay ve önceki döngülerde BTC’nin devasa ralliler yaşamasını sağladı. BitQuant, BTC/USD’nin Nisan 2024’ten önce 69.000 dolar seviyesini aşacağını tahmin etti. Peki neden Nisan? Elbette tahmin edilen blok ödül yarılanması bu tarihte olacak. Analistler 160.000 doların da üzerinde 250.000 dolarlık güçlü bir ATH fiyatı hedefliyor.

Bu tahminin temelinde Elliott Dalga teorisi yatıyor.

CryptoCon

Önümüzdeki yıl için altı haneli fiyat hedefleri açıklayan analistlerden biri de CryptoCon oldu. Piyasa uzmanına göre fiyat önümüzdeki yıl zirve bölge olarak 130.000 dolara ulaşacak. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde altcoinlerde çok daha büyük ralliler görebiliriz.

Cathy Wood ve Arthur Hayes

Birçok ünlü isim Bitcoin fiyatının 1 milyon doları er ya da geç aşacağını düşünüyor. ARK Invest’in kurucusu, CEO’su Cathy Wood kral kripto para biriminin 1 milyon dolarlık fiyat için hazırlandığını söyledi. Hayes de benzer bir tahminde bulunmuş ve bunun olacağını söylemişti.

“Eğer insanlar tahvil piyasasına ve son 80 ila 100 yılda yarattığımız bu suni yapıya olan güvenlerini kaybederse, o zaman alternatif arayan para miktarı daha önce hiç görmediğimiz bir şey olacak”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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