  Türkiye’deki Üniversitelerde Bulunan Blockchain Toplulukları ve Kulüpleri! Tam Liste (A-Z)

Blockchain kulüpleri ve toplulukları, öğrencilerin Blockchain teknolojisi hakkında bilgi edinmelerini, araştırmalar yapmalarını ve projeler geliştirmelerini sağlayan oluşumlardır. Bu kulüpler genellikle öğrencilerin Blockchain ve kripto para alanında bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına ve birlikte çalışmalarına imkan tanır. Ayrıca, konferanslar, seminerler, eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek üniversite çevresinde Blockchain teknolojisi hakkında farkındalık oluşturmaya çalışırlar.

Türkiye’deki Üniversitelerde Bulunan Blockchain Toplulukları ve Kulüpleri

Üniversitelerdeki Blockchain kulüpleri, öğrencilere bilgi paylaşımı, proje geliştirme, ağ oluşturma, eğitim ve etkinlikler, topluluk katılımı gibi birçok fayda sağlamaktadırlar. Bu kulüpler genellikle bilgisayar bilimi, yazılım mühendisliği, finans, işletme ve mühendislik gibi alanlarda öğrenim gören öğrenciler arasında popülerdir.

Türkiye’de birçok üniversitede Blockchain teknolojisiyle ilgili kulüpler bulunmaktadır. İşte Türkiye’deki bazı üniversitelerde faaliyet gösteren blockchain kulüplerinden bazıları (A-Z):

Abdullah Gül Üniversitesi Blockchain Kulübü: AGÜ Blockchain

Abdullah Gül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Abdullah Gül Üniversitesi Blockchain Kulübü, öğrencilerin Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı yapmasını, projeler geliştirmesini ve konferanslar düzenlemesini sağlayan bir kulüptür.

Ankara Medipol Üniversitesi Blockchain Kulübü: Medipol Blockchain

Ankara Medipol Üniversitesi Blockchain Kulübü, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Ankara Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Ankara Blockchain

Ankara Üniversites’nde faaliyet gösteren Ankara Blockchain, Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Banu Blockchain

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Banu Blockchain, Blockchain ve kripto paralar hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Başkent Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Başkent Blockchain Community

Başkent Üniversitesi bünyesindeki Başkent Blockchain Community, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.

Bilkent Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Bilkent Blockchain Topluluğu

Bilkent Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Bilkent Blockchain Topluluğu, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik etmekte, etkinlikler düzenlemekte ve öğrencileri bir araya getirmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Çomü Blockchain Topluluğu

Çomü Blockchain Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulmuş bir topluluktur. Blockchain teknolojisi ve kripto paralar konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.

Çankaya Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Çankaya Blockchain

Çankaya Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir Blockchain inisiyatifi olan Çankaya Blockchain, öğrencilere blockchain teknolojisi hakkında bilgi ve farkındalık sağlamayı hedefler. Seminerler, paneller ve projeler üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Blockchain Kulübü: Çukurova Blockchain

Çukurova Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir Blockchain kulübü olan Çukurova Blockchain, üyelerine Blockchain teknolojisi hakkında bilgi vermek, projeler geliştirmek ve sektörle bağlantı kurmak için çalışırlar. Seminerler, etkinlikler ve sertifika programları düzenlemektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Blockchain Topluluğu: DEU Blockchain

DEU Blockchain, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir topluluktur. Öğrencilere Blockchain ve kripto paralar alanında bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlar. Eğitimler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir.

Düzce Üniversitesi Blockchain Topluluğu: DÜ Blockchain Topluluğu

Düzce Üniversitesi Blockchain kulübü DÜ Blockchain Topluluğu, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Ege Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Ege Blockchain

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ege Blockchain, Blockchain ve kripto paralar hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Galatasaray Üniversitesi Blockchain Kulübü: GSÜ Blockchain

Galatasaray Üniversitesi’nde faaliyet gösteren GSÜ Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik etmekte, etkinlikler düzenlemekte ve öğrencileri bir araya getirmektedir.

Gazi Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Gazi Blockchain Topluluğu

Gazi Üniversitesi bünyesindeki Başkent Blockchain Community, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.

Gümüşhane Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Gümüşhane Blockchain

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan bir topluluk olan Gümüşhane Blockchain, Blockchain teknolojisi ve kripto para konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.

Hacettepe Blockchain Topluluğu: HUCHAIN

Hacettepe Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir Blockchain inisiyatifi olan HUCHAIN, öğrencilere Blockchain teknolojisi hakkında bilgi ve farkındalık sağlamayı hedeflemektedir. HUCHAIN, seminerler, paneller ve projeler üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Hkü Blok Zinciri Topluluğu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir topluluktur. Öğrencilere Blockchain ve kripto para alanında bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir.

İstanbul Galata Üniversitesi Blockchain Kulübü: Galata Blockchain Club

İstanbul Galata Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir Blockchain kulübüdür. Üyelerine Blockchain teknolojisi hakkında bilgi vermek, projeler geliştirmek ve sektörle bağlantı kurmak için çalışırlar. Galata Blockchain Club, seminerler, etkinlikler ve sertifika programları düzenlemektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Blockchain Kulübü: ITU Blockchain

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesindeki ITU Blockchain, öğrencilere Blockchain teknolojisi ve kripto paralarla ilgili eğitimler ve projeler sunan bir kulüptür. Ayrıca, seminerler ve etkinlikler düzenleyerek üyelerin bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Blockchain Topluluğu: İÜ BLOCKCHAIN

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri tarafından oluşturulan bir topluluktur. Blockchain teknolojisi ve kripto paralar konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Blockchain ve Finans Topluluğu: Bakırchain

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bu kulüp, Blockchain teknolojisi ve kripto paralar hakkında öğrenciler arasında bilgi paylaşımını teşvik eder. Seminerler, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlemektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Blockchain Kulübü: IUE Blockchain

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde faaliyet gösteren IUE Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik eder, etkinlikler düzenler ve öğrencileri bir araya getirmektedir.

Kırklareli Üniversitesi Blockchain Topluluğu: KLU Blockchain

Kırklareli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren KLU Blockchain, Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı yapmayı, projeler geliştirmeyi ve konferanslar düzenlemeyi amaçlamaktadır

Kocaeli Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Kocaeli Üniversitesi Blockchain

Kocaeli Üniversitesi’nin Blockchain topluluğu Kocaeli Üniversitesi Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Konya Teknik Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Konya Teknik Blockchain

Konya Teknik Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Konya Teknik Blockchain, Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Blockchain Topluluğu: CBU BLOCKCHAIN

CBU BLOCKCHAIN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik eden, etkinlikler düzenleyen ve öğrencileri bir araya getiren bir Blockchain topluluğudur.

Marmara Üniversitesi Blockchain Kulübü: Marmara Blockchain

Marmara Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan bir topluluk olan Marmara Blockchain, Blockchain teknolojisi ve kripto para konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.

Medeniyet Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Medeniyet Blockchain

Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki Medeniyet Blockchain, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.

Muğla Üniversitesi Blockchain Topluluğu: Muğla Blockchain Topluluğu

Muğla Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Blockchain, Blockchain ve kripto paralar hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Blockchain Topluluğu: NEÜ Blokchain Topluluğu

NEÜ Blokchain Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulmuş bir topluluktur. Blockchain teknolojisi ve kripto paralar konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Blockchain Topluluğu: ODTÜ Blockchain

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri tarafından oluşturulan bir topluluktur. Blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlerler.

Özyeğin Üniversitesi Blockchain Kulübü: OzU Blockchain

Özyeğin Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren OzU Blockchain, öğrencilerin Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı yapmasını, projeler geliştirmesini ve konferanslar düzenlemesini sağlayan bir kulüptür.

Sabancı Üniversitesi Blockchain Kulübü: SUbchain

Sabancı Üniversitesi’nde faaliyet gösteren SUbchain, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik etmekte, etkinlikler düzenlemekte ve öğrencileri bir araya getirmektedir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Blockchain Topluluğu: SAU Blockchain

Sakarya Üniversitesi’nde faaliyet gösteren SAU Blockchain, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.

Selçuk Üniversitesi Blockchain: Selçuk Blockchain

Selçuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuk Blockchain, Blockchain ve kripto paralar hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi hedeflemektedir.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Blockchain Kulübü: TOBB ETU Blockchain

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin TOBB ETU Blockchain kulübü, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Türk-Alman Üniversitesi Blockchain Kulübü: TAÜ Blockchain

TAÜ Blockchain, Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.

Uludağ Üniversitesi Blockchain Kulübü: Uludag Blockchain

Uludağ Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Uludag Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik etmekte, etkinlikler düzenlemekte ve öğrencileri bir araya getirmektedir.

Yalova Üniversitesi Blockchain Topluluğu: YubCHain

Yalova Üniversitesi bünyesindeki YubCHain, öğrencilerin Blockchain teknolojisi hakkında çalışmalar yapmasını ve projeler geliştirmesini desteklemektedir.

Yeditepe Üniversitesi Blockchain Kulübü: Yeditepe Blockchain

Yeditepe Üniversitesi Blockchain kulübü Yeditepe Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Blockchain Kulübü: YTU Blockchain

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) bünyesindeki YTU Blockchain, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.

Üniversitenizdeki Blockchain topluluğunun ya da kulübünün burada listelenmesini isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Listenin son güncellenme tarihi: 2 Kasım 2023

Üniversitelerdeki Blockchain Topluluklarının ve Kulüplerinin Sağladığı Faydalar

Üniversitelerindeki Blockchain toplulukları ve kulüpleri öğrencilere aşağıdakiler başta olmak üzere birçok konuda fayda sağlamaktadırlar:

Bilgi Paylaşımı: Kulüp üyeleri, Blockchain teknolojisi hakkında bilgilerini ve deneyimlerini paylaşarak birbirlerini destekler. Bu, üyelerin Blockchain alanında daha derin bir anlayış geliştirmelerini sağlar.

Kulüp üyeleri, Blockchain teknolojisi hakkında bilgilerini ve deneyimlerini paylaşarak birbirlerini destekler. Bu, üyelerin Blockchain alanında daha derin bir anlayış geliştirmelerini sağlar. Proje Geliştirme: Kulüpler, öğrencilere Blockchain projeleri geliştirme fırsatı sunar. Öğrenciler, fikirlerini paylaşabilir, ekipler oluşturabilir ve gerçek dünyadaki problemlere Blockchain çözümleri üretebilirler.

Kulüpler, öğrencilere Blockchain projeleri geliştirme fırsatı sunar. Öğrenciler, fikirlerini paylaşabilir, ekipler oluşturabilir ve gerçek dünyadaki problemlere Blockchain çözümleri üretebilirler. Ağ Oluşturma: Blockchain kulüpleri, öğrencilere sektördeki profesyonellerle tanışma ve ağ oluşturma fırsatı sunar. Bu, mezuniyet sonrası kariyer için önemli bağlantılar kurmalarını sağlar.

Blockchain kulüpleri, öğrencilere sektördeki profesyonellerle tanışma ve ağ oluşturma fırsatı sunar. Bu, mezuniyet sonrası kariyer için önemli bağlantılar kurmalarını sağlar. Eğitim ve Etkinlikler: Kulüpler, Blockchain teknolojisi hakkında eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenleyerek üyelerin bilgi düzeyini artırmaya çalışır. Ayrıca, Blockchain start-up’larından gelen konuşmacılarla etkileşim imkanı da sunarlar.

Kulüpler, Blockchain teknolojisi hakkında eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenleyerek üyelerin bilgi düzeyini artırmaya çalışır. Ayrıca, Blockchain start-up’larından gelen konuşmacılarla etkileşim imkanı da sunarlar. Topluluk Katılımı: Blockchain kulüpleri, üniversite çevresinde blockchain teknolojisi ve kripto paralar hakkında farkındalık oluşturur. Bu, toplumun daha geniş kesimlerine Blockchain konusunda bilgi ve anlayış sağlar.

Bu kulüpler genellikle bilgisayar bilimi, yazılım mühendisliği, finans, işletme ve mühendislik gibi alanlarda öğrenim gören öğrenciler arasında popülerdir. Üniversitenizin kampüsündeki öğrenci birliklerine veya bilgisayar bilimi departmanına başvurarak, mevcut olan Blockchain kulüplerini öğrenebilir ve katılım için daha fazla bilgi alabilirsiniz.