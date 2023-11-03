  Türkiye’deki Üniversitelerde Bulunan Blockchain Toplulukları ve Kulüpleri! Tam Liste (A-Z)

Blockchain kulüpleri ve toplulukları, öğrencilerin Blockchain teknolojisi hakkında bilgi edinmelerini, araştırmalar yapmalarını ve projeler geliştirmelerini sağlayan oluşumlardır. Bu kulüpler genellikle öğrencilerin Blockchain ve kripto para alanında bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına ve birlikte çalışmalarına imkan tanır. Ayrıca, konferanslar, seminerler, eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek üniversite çevresinde Blockchain teknolojisi hakkında farkındalık oluşturmaya çalışırlar.
Üniversitelerdeki Blockchain kulüpleri, öğrencilere bilgi paylaşımı, proje geliştirme, ağ oluşturma, eğitim ve etkinlikler, topluluk katılımı gibi birçok fayda sağlamaktadırlar. Bu kulüpler genellikle bilgisayar bilimi, yazılım mühendisliği, finans, işletme ve mühendislik gibi alanlarda öğrenim gören öğrenciler arasında popülerdir.
Türkiye’de birçok üniversitede Blockchain teknolojisiyle ilgili kulüpler bulunmaktadır. İşte Türkiye’deki bazı üniversitelerde faaliyet gösteren blockchain kulüplerinden bazıları (A-Z):
Abdullah Gül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Abdullah Gül Üniversitesi Blockchain Kulübü, öğrencilerin Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı yapmasını, projeler geliştirmesini ve konferanslar düzenlemesini sağlayan bir kulüptür.
Ankara Medipol Üniversitesi Blockchain Kulübü, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Ankara Üniversites’nde faaliyet gösteren Ankara Blockchain, Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Banu Blockchain, Blockchain ve kripto paralar hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi hedeflemektedir.
Başkent Üniversitesi bünyesindeki Başkent Blockchain Community, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.
Bilkent Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Bilkent Blockchain Topluluğu, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik etmekte, etkinlikler düzenlemekte ve öğrencileri bir araya getirmektedir.
Çomü Blockchain Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulmuş bir topluluktur. Blockchain teknolojisi ve kripto paralar konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.
Çankaya Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir Blockchain inisiyatifi olan Çankaya Blockchain, öğrencilere blockchain teknolojisi hakkında bilgi ve farkındalık sağlamayı hedefler. Seminerler, paneller ve projeler üzerine çalışmalar yapmaktadır.
Çukurova Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir Blockchain kulübü olan Çukurova Blockchain, üyelerine Blockchain teknolojisi hakkında bilgi vermek, projeler geliştirmek ve sektörle bağlantı kurmak için çalışırlar. Seminerler, etkinlikler ve sertifika programları düzenlemektedir.
DEU Blockchain, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir topluluktur. Öğrencilere Blockchain ve kripto paralar alanında bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlar. Eğitimler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir.
Düzce Üniversitesi Blockchain kulübü DÜ Blockchain Topluluğu, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Ege Blockchain, Blockchain ve kripto paralar hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi hedeflemektedir.
Galatasaray Üniversitesi’nde faaliyet gösteren GSÜ Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik etmekte, etkinlikler düzenlemekte ve öğrencileri bir araya getirmektedir.
Gazi Üniversitesi bünyesindeki Başkent Blockchain Community, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.
Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan bir topluluk olan Gümüşhane Blockchain, Blockchain teknolojisi ve kripto para konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.
Hacettepe Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir Blockchain inisiyatifi olan HUCHAIN, öğrencilere Blockchain teknolojisi hakkında bilgi ve farkındalık sağlamayı hedeflemektedir. HUCHAIN, seminerler, paneller ve projeler üzerine çalışmalar yapmaktadır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir topluluktur. Öğrencilere Blockchain ve kripto para alanında bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitimler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir.
İstanbul Galata Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir Blockchain kulübüdür. Üyelerine Blockchain teknolojisi hakkında bilgi vermek, projeler geliştirmek ve sektörle bağlantı kurmak için çalışırlar. Galata Blockchain Club, seminerler, etkinlikler ve sertifika programları düzenlemektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesindeki ITU Blockchain, öğrencilere Blockchain teknolojisi ve kripto paralarla ilgili eğitimler ve projeler sunan bir kulüptür. Ayrıca, seminerler ve etkinlikler düzenleyerek üyelerin bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri tarafından oluşturulan bir topluluktur. Blockchain teknolojisi ve kripto paralar konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.
İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bu kulüp, Blockchain teknolojisi ve kripto paralar hakkında öğrenciler arasında bilgi paylaşımını teşvik eder. Seminerler, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlemektedir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde faaliyet gösteren IUE Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik eder, etkinlikler düzenler ve öğrencileri bir araya getirmektedir.
Kırklareli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren KLU Blockchain, Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı yapmayı, projeler geliştirmeyi ve konferanslar düzenlemeyi amaçlamaktadır
Kocaeli Üniversitesi’nin Blockchain topluluğu Kocaeli Üniversitesi Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Konya Teknik Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Konya Teknik Blockchain, Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi amaçlamaktadır.
CBU BLOCKCHAIN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik eden, etkinlikler düzenleyen ve öğrencileri bir araya getiren bir Blockchain topluluğudur.
Marmara Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan bir topluluk olan Marmara Blockchain, Blockchain teknolojisi ve kripto para konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.
Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki Medeniyet Blockchain, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.
Muğla Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Blockchain, Blockchain ve kripto paralar hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi hedeflemektedir.
NEÜ Blokchain Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulmuş bir topluluktur. Blockchain teknolojisi ve kripto paralar konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlemektedir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri tarafından oluşturulan bir topluluktur. Blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri konularında etkinlikler, seminerler ve proje çalışmaları düzenlerler.
Özyeğin Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren OzU Blockchain, öğrencilerin Blockchain teknolojisi hakkında bilgi paylaşımı yapmasını, projeler geliştirmesini ve konferanslar düzenlemesini sağlayan bir kulüptür.
Sabancı Üniversitesi’nde faaliyet gösteren SUbchain, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik etmekte, etkinlikler düzenlemekte ve öğrencileri bir araya getirmektedir.
Sakarya Üniversitesi’nde faaliyet gösteren SAU Blockchain, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.
Selçuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuk Blockchain, Blockchain ve kripto paralar hakkında bilgi paylaşımı, etkinlikler ve projeler düzenlemeyi hedeflemektedir.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin TOBB ETU Blockchain kulübü, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.
TAÜ Blockchain, Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.
Uludağ Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Uludag Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında bilgi paylaşımını teşvik etmekte, etkinlikler düzenlemekte ve öğrencileri bir araya getirmektedir.
Yalova Üniversitesi bünyesindeki YubCHain, öğrencilerin Blockchain teknolojisi hakkında çalışmalar yapmasını ve projeler geliştirmesini desteklemektedir.
Yeditepe Üniversitesi Blockchain kulübü Yeditepe Blockchain, Blockchain teknolojisi alanında araştırmalar yapmayı ve öğrencileri bu alanda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) bünyesindeki YTU Blockchain, Blockchain teknolojisiyle ilgili öğrencilerin bir araya gelerek projeler geliştirmesini, eğitimler almasını ve deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktadır.
Üniversitenizdeki Blockchain topluluğunun ya da kulübünün burada listelenmesini isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Listenin son güncellenme tarihi: 2 Kasım 2023
Üniversitelerindeki Blockchain toplulukları ve kulüpleri öğrencilere aşağıdakiler başta olmak üzere birçok konuda fayda sağlamaktadırlar:
Bu kulüpler genellikle bilgisayar bilimi, yazılım mühendisliği, finans, işletme ve mühendislik gibi alanlarda öğrenim gören öğrenciler arasında popülerdir. Üniversitenizin kampüsündeki öğrenci birliklerine veya bilgisayar bilimi departmanına başvurarak, mevcut olan Blockchain kulüplerini öğrenebilir ve katılım için daha fazla bilgi alabilirsiniz.