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Kasımda Bitcoin (BTC) Kaç Dolar Olacak? Altcoinlere Dikkat

Özet

  • Bitcoin (BTC) fiyatı bir önceki yükseliş döngüsünün destek alanından çıktı. Bu durum daha önce yükseliş piyasası döngülerini teyit etmişti.
  • BTCD dirençten döndü ve düşüş sürerse altcoinler daha da artabilir.
  • OCEAN fiyatı 1,05 doları hedefliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:10
3 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimi yeni ayın son iş gününde 34.200 dolar seviyesinde oyalanıyor. Yıllık zirveden 1000 dolardan fazla düştü. 36.000 dolara yaklaşan BTC fiyatı daha yüksek seviyelerde gördüğü kar satışları nedeniyle hızlı bir geri çekilme yaşadı. Diğer taraftan bugün gelecek veriler ABD ekonomisine dair önemli sinyaller içerecek.

Kasım Ayı Bitcoin Tahminleri

Ekim ayında BTC fiyatı güçlü bir ralli başlattı ve zorlu görünen direnç seviyelerini başarıyla aşarak 35.200 dolara ulaştı. Ayı sezonu derinleşirken de dikkat çektiğimiz 30.000 dolar seviyesi böylece geri alındı.

Şimdi fiyat düşüşteki hareketinin tam tersine dirençleri zorlayarak yeni zirveler hedefliyor. Üstelik 30.000 dolar üzerindeki dirençlerin ötesinde kapanışlar bize artık düşüş trendinin sona ermiş olabileceğini söylüyor.

Grafikteki güncel hedef mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 40 üzerinde olan 40.000 dolar seviyesidir. Yükseliş tahmininin ve 48.000 dolarlık Kasım ayı hedefinin geçersiz kılınabilmesi için fiyatın 30.000 dolar altında kapanışlar yapması gerekecek. Bu senaryoda 20.500 dolara kadar sert bir düşüş görülebilir.

Altcoinler ve OCEAN Coin Yorum

Bitcoin piyasa hakimiyeti de Ekim ayında yeni zirveler yaptı. Son olarak %54,35 ile 2023’ün en yüksek seviyesi görüldü. Bu bölgenin ötesinde bir hareket yerine piyasa hakimiyetinin %48 bölgesine kadar gevşemesi bekleniyor. Eğer beklenen gevşeme olursa bu senaryoda altcoinlerin çok daha güçlü ralliler yaptığına şahit olabiliriz. Ancak %56,5 seviyesini aşan BTCD için düşüş tahmini geçersiz kılınır ve %60,55 bölgesi hedeflenebilir.

OCEAN Ocak ayında 0,27 dolarlık yatay direnç alanından çıktı. Bir sonraki ay 0,58 dolarlık zirvesine ulaştı. Yükseliş devam ederse en yakın direnç bölgesi mevcut seviyenin yüzde 180 üzerinde 1,05 dolarda bulunuyor.

Ralli tahminine rağmen eğer fiyat momentum kaybederse 0,28 dolarlık yatay destek alanına geri çekilme olabilir. Bu da uzun vadeli trend çizgisinden kopuşu geçersiz kılacaktır.

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 34.200 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif değeriyse 1,27 trilyon dolarda.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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