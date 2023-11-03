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The Sandbox Ekibinden 100 Milyon SAND Değerinde Teşvik Açıklandı: Geliştiriciler İçin Neler Planlanıyor?

Özet

  • The Sandbox, 3 Kasım’da ilk Global Creators Day etkinliğini düzenledi.
  • Hong Kong'da düzenlenen etkinlikte dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
  • Buna göre şirket yetkilileri geliştiriciler için bir dizi teşvik açıkladı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
14:50
3 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Popüler metaverse projesi The Sandbox, 3 Kasım’da ilk Global Creators Day etkinliğini düzenledi. Bu etkinlik sırasında şirket yetkilileri, geliştiricileri güçlendirmeyi ve The Sandbox haritasında kullanıcı tarafından oluşturulan 2.000 deneyim evrenine ulaşmayı planladığını açıkladı. Etkinlikte yer alan detaylara göre şimdiye kadar 200’den fazla geliştirici stüdyosu, 130.000 geliştirici ve 24.000 LAND sahibinden oluşan bir metaverse evreni gelişti.

The Sandbox’tan Üç Lansman Duyurusu

The Sandbox’ın beş milyon kullanıcı hesabının %30’u Asya’da yaşıyor ve kurucu ortaklar Arthur Madrid ve Sebastien Borget şirketin ilk Global Creators Day etkinliği için Hong Kong’u seçti. Kurucu ortakların yanı sıra Baş İçerik Sorumlusu Nicola Sebastiani ve Creators Ekosistemi Direktörü Mathieu Cervety de katıldı. Platformun ekosistemde yer alan geliştiricileri güçlendirmek için kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe odaklanan üç büyük lansman duyuruldu:

“Bugünden itibaren, LAND sahipleri tamamladıkları deneyimleri Sandbox Haritasında yayınlayabilecek ve yayınlama için ilk başvuru sürecini kaldırarak bunu artık anlık hale getirecek. Bu güncelleme metaverse evrenini platforma tamamen açıyor. Bu gelişme, platformdaki oyun üreticilerinin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği hızlandırmasını amaçlıyor.”

Yeni Game Maker sürümü olan 0.9 sürümü ise 2023’ün son çeyreğinde The Sandbox’ın ücretsiz ve kodsuz Game Maker tarafında bir güncellemeyi içeriyor. Bu güncelleme ile birlikte içerik üretimi daha da kolaylaştırılacak ve oyunculara daha fazla ilgi çekiçi işlevsellik sunularak yeni oyun mekanikleri ve sosyal etkileşimler sunulacak.

Oyuncular İçin SAND Teşviği

Ayrıca 100 Milyon adet SAND token oyun geliştiricileri için ayrıldı. Buna göre oyun fonu, 200’den fazla projeyi desteklemek için 10 milyon dolarlık fon sağlandı. 2024’ten itibaren söz konusu olan fona 100 milyon dolarlık SAND eklenecek. DAO tabanlı seçim sistemi ile birlikte yalnızca içerikler değil aynı zamanda platform içinde gerçekleştirilen etkileşimler de ödüllendirilecek.

The Sandbox‘ın Baş İçerik Sorumlusu Nicola Sebastiani, yaptığı açıklamada bu adımın oyuncular tarafında ilgi çekici deneyimleri teşvik ettiğini ve içerik oluşturuculara yönelik bir adım atıldığını açıkladı. Ayrıca Sebastani şu yorumda bulundu:

“Deneyimlere değer veriyoruz. İnşa ettiğiniz dünyalara, ördüğünüz hikayelere ve tasarladığınız maceralara değer veriyoruz.”

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