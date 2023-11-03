  Balinalar Oyunu Yeniden Kuruyor! İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de 50 Milyon Token Hareket Etti!

Dünyanın önde gelen blcokchain balina takip platformlarından Whale Alert tarafından açıklanan son altcoin verilerine göre, bilinmeyen bir kripto cüzdanından kısa süre önce devasa miktarlarda XRP token’ı merkezi borsalar Bitstamp ve Bitso’ya gönderildi.

Gerçekleşen dev balina işlemleri, 3 Kasım 2023’te iki farklı CEX’e 50 milyondan fazla XRP token’ı aktardığı için yatırımcıların ve trader’ların dikkatinden kaçmadı.

XRP Yorum ve Balina Hareketleri

Bugün gerçekleşen işlemlerde, 4wf7enWPx…5XgwHh4Rzn isimli bilinmeyen bir kripto para cüzdanı, kripto para borsası platformu Bitso’ya 15,42 milyon dolar değere sahip 25,4 milyon XRP token’ı aktardı. Bunun yanı sıra, aynı cüzdandan benzer bir şekilde milyonlarca XRP token’ı bir başka kripto para borsası Bitstamp’a da gönderildi.

13 saat önce, bahsedilen cüzdan Bitstamp’a yaklaşık 15,42 milyon dolar değerinde 25,4 milyon XRP token daha gönderdi. Balinalar tarafından merkezi borsalara gönderilen milyonlarca XRP, kripto parada potansiyel bir satışın gerçekleşebileceğini gösterirken, buna bağlı olarak XRP fiyatında bir düşüşün tetiklenebileceğinin yatırımcılar arasında konuşulmaya başlamasına sebep oldu.

XRP Coin’in Geleceği

XRP fiyatı geçtiğimiz hafta Bitcoin’i takip ederek önemli kazanımlar elde etti ve %8,89 oranında artış yaşadı. Ancak mevcut fiyatı %1,25’lik görece minik bir düşüşle 0,6003 dolar seviyesine geriledi. Geçtiğimiz hafta boyunca XRP fiyatında yaşanan artış, Ripple Labs’ın topluluğun geleceği adına aldığı kararları ve destek oluşturmaya yönelik çalışmalarının bir yansıması niteliğindeydi.

Sabah erken saatlerde haberimizde de bildirdiğimiz üzere Ripple, Gürcistan Ulusal Bankası ile stratejik bir ortaklık kurdu ve Dijital Lari pilot projesini hayata geçireceklerini duyurdu. XRP fiyatı Bugün nispeten düşük bir fiyata sahip olmasına rağmen, yaklaşan ortaklık gelecek için olumlu bir görünümü beraberinde getirebilir.

Son günlerde XRP token’larını büyük miktarda hareket ettiren balinalar, topluluğun da desteğiyle çok daha fazla dikkat çeken bir hal aldı. Yatırımcılar ve trader’lar, Whale Alert’te bildirilen son XRP hareketinin ardından artış yönlü hareket sergiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.