  Yeni Binance Listelemesi Bu Altcoin’i Uçurdu! Yüzde 20’yi Aştı!

Kripto para dünyasında önemli gelişmelerin yaşandığı bir günde Trust Wallet Token‘in (TWT) fiyatı yüzde 20’nin üzerinde artarak 1,30 dolara kadar çıktı. Sert fiyat artışı sonrası kazançlarının bir kısmını kaybeden TWT bu yazının hazırlandığı sırada 1,25 dolardan işlem görüyor. TWT’deki sert artışın arkasında ise kripto para borsası devi Binance var.

Binance’in TWT’yi Vadeli İşlemlerde Listelemesi Fiyatı Uçurdu

TWT’nin fiyatındaki sert artış beklendiği gibi kripto para yatırımcılarının dikkatini çekerek onun gündeme oturmasını sağladı. Bu artışın katalizörü, TWT’nin uzun zamandır Binance vadeli işlemlerde listelenmesinin gerçekleşmesi oldu. TWT, birkaç yıldır Binance Spot’ta listeleniyor olmasına rağmen vadeli işlemlere eklenmemişti. Kripto para borsası en sonunda yatırımcıların beklentisini karşılayarak TWT’yi vadeli işlemler tarafında listeledi. Listeleme sonrası altcoin’in fiyatı hızla 1,30 dolara çıktı.

Binance‘e yakınlığıyla bilinen ve gözetim dışı bir kripto para cüzdanı sağlayıcısı olan Trust Wallet, kısa süre önce kapsamlı bir yeniden markalama ve cüzdan uygulamasının arayüzünün tasarımının baştan aşağı değişmesi gibi bir dizi değişimle zaten yatırımcıların radarındaydı. Altcoin’in Binance vadeli işlemlerde listelemesi yatırımcıları harekete geçmeye zorlamış gibi duruyor.

TWT’nin Binance’te vadeli işlemlere eklenmesi altcoin için çok önemli bir ana işaret ediyor. Dahası TWT’yi vadeli işlemlerde listeleyen ilk kripto para borsası Bybit oldu.

Altcoin’ler ve Vadeli İşlemlerde Listelenme Etkisi

TWT’nin Binance vadeli işlemlerde listelenmesine sert yükselişle verdiği karşılık benzeri görülmemiş bir durum değil. Binance ve Upbit gibi büyük kripto para borsalarının bir altcoin’i vadeli işlemlerde listelemeleri genellikle o altcoin‘de çift haneli yükselişin tetiklenemsiyle sonuçlanmaktadır. Bu eğilim listelemelere yönelik haber akışının altcoin’lerin fiyatı üzerindeki etkisinin altını çiziyor.

Kripto para yatırımcıları, hala gerçek potansiyelinin açığa çıkmadığına inandıkları için Trust Wallet Token’ini çevreleyen gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ediyor. Projenin Binance ile yakın ilişkisi ise TWT’nin BNB‘nin (BNB) yolundan gideceği ve değerini büyük ölçüde artıracağı yönünde çeşitli spekülasyonlara neden oluyor.