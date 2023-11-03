  Tarihi Bitcoin Fiyat Tahmin Yarışması Gerçekleşti! Yapay Zeka Her Şeyi Ele Mi Geçiriyor?

Kripto para piyasasında fiyat tahminleri konusunda Yapay Zeka (AI) kullanım alanları giderek genişliyor. Bu konuda merak sahibi olan GNY Range Report ekibi, yapay zekanın mı yoksa kripto analistlerinin daha iyi tahminler yapıp yapamayacağını ortaya çıkarmak bir yarışma düzenleme kararı aldı.

Bitcoin Fiyat Tahmin Yarışması Yapıldı

GNY Range Report, yapay zeka öğrenim modeli olan LSTM isimli araçla kripto para birimlerinin olası fiyat aralığı tahminleri oluşturmak adına teknik analiz göstergelerinden yararlanıyor. Buna bağlı olarak sonuçlar 2 Kasım tarihinde projenin web sitesinde paylaşıldı.

Gerçekleştirilen test için 27 Ekim’de BTC’nin fiyat kapanışını tahmini yapılması istenildi ve bu doğrultuda Bitcoin (BTC) fiyat tahmin yarışması başlattı. Gerçekleşen yarışmada, kripto yatırımcılarından 23 Ekim – 25 Ekim tarihleri arasında fiyat tahmini yapmaları istenildi.

3 gün boyunca 206 fiyat tahmini yapıldı ve bu tahmini yapan 56 kişi yapay zekaya göre %3’ten daha yüksek bir doğruluğa sahipti.

GNY ekibi tarafından şu açıklama yapıldı:

İlk gözlemimiz, grubun ortalama doğruluğunun beklediğimizden daha yüksek olduğuydu.

Yarışma Sonuçları Ne Oldu?

Ekip bunun yanı sıra üç günün her birinde GNY Rapor’undan da veri topladı. Elde edilen sonuçlar dikkat çekti. Bitcoin fiyatı yarışmanın gerçekleştirildiği son gün itibariyle 33,892.02 dolara ulaştı ve tahminler ise şu şekilde oldu.

23 Ekim’de kripto yatırımcılarının ortalama fiyat tahmini 31.168 dolardı ve GNY Range Report’un 29.861 dolarlık fiyat tahminini net bir biçimde geride bıraktı.

Arada oluşan farka rağmen, hem analistlerin hem de yapay zekanın yapmış olduğu tahmin 24 Ekim’de neredeyse eşitlendi. Analistler, BTC için 33.090 doalrlık fiyat tahmininde bulundu. Yapay zekanın tahmini ise 33.058 dolar oldu.

Son olarak 25 Ekim tarihinde yapay zeka ön plana çıktı ve analistleri çok az bir farkla geride bıraktı. Analistlerin 27 Ekim’de yapmış olduğu 34.128 dolarlık kapanış fiyatı tahminine karşı yapay zekanın tahmini 33.976 dolar olmuştu.

Özellikle, 3 günlük fiyat tahmininin ortalamasına bakıldığında, kripto trader’ları Bitcoin’de 32.795,33 dolarlık kapanışı öngörmüştü. Rakipleri olan GNY Range Report AI ise 3 günlük ortalama 32,298.33 dolarlık tahminde bulunmuştu.

Fiyat tahminlerine bakıldığında yapay zekanın, analistlere göre çok da geride kalmadığı görüldü. Bu durum göz önüne alındığında bir fiyat trendini belirlemek ve buna bağlı hareket etmek konusunda yapay zekaların ne kadar ilerlediği ortaya çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.