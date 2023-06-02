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Kripto yatırımcılarının yakından takip ettiği bir isim ve geçtiğimiz yılki düşüşü de doğru tahmin etmişti. Bugün yeni beklentilerini paylaştı. Piyasalarda yakından izlenen bir isim olduğu için yaptığı değerlendirmeler de önemli. Belki bugün yayınladığı piyasa yorumunda da bize gelecekte yaşanacak fiyat hareketleriyle ilgili doğru öngörüler sunabilir.

Kripto Paralar Son Durum

Piyasalarda düşen hacimler Hayes’in de gündemindeydi. Yatırımcılardaki ilgisizlik emir defterlerinin boşalmasıyla gün yüzüne çıktı. Bu yüzden Mayıs ayında Bitcoin fiyatı son derece düşük volatilite gösterdi. Bunun yakında bozulması bekleniyor ve Arthur Hayes şunları söylüyor;

“Bitcoin ile ilgili olarak, spot ve türevlerdeki volatilite ve işlem hacimleri düştü. Bazıları, eğer gerçekten bir bankacılık krizinin ortasındaysak, Bitcoin‘in neden yükselmeye devam etmediğini merak etmeye başladı. Ve benzer bir şekilde, ABD Merkez Bankası’nın neden faiz oranlarını düşürmeye başlamadığını ve Amerika’da verim eğrisi kontrolünün neden başlamadığını. Benim bu şüphecilere cevabım ne mi? Sabır. Hiçbir şey düz bir çizgide yukarı ya da aşağı gitmez. Kaiseki’yi hatırlayın: varış noktası bilinir ama yol bilinmez.”

Hayes mevcut durumun sıkıcı olduğunu kabul ediyor ancak şunları da söylüyor;

“Birçok kez söylediğim gibi, Bitcoin fiyatı fiat likiditesi ve teknolojinin bir fonksiyonudur. Bu yılki yazılarımın çoğu denklemin fiat likidite tarafını etkileyen küresel makro olaylara odaklandı. Umarım kuzey yarımküredeki yaz sükuneti sırasında, Bitcoin ve daha geniş anlamda kriptonun teknolojik cephesinde meydana gelen heyecan verici şeyler hakkında yazmaya geçiş yapabilirim.”

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Hayes bu konuda iddialı ve yılın üçüncü çeyreğinde kripto paraların hızlı bir yükseliş başlatmasını bekliyor. Eğer her şey yolunda giderse bu dönemde enflasyonun %4’ün altına düştüğünü göreceğiz ve bu piyasaların yeniden aşırı iyimserlik modunun zirvelerine ulaşmasını sağlayacak.