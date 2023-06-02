Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %7’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden Arbitrum (ARB), 1,24 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

ARB Token’dan %8’ye Yakın Yükseliş

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 27.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle yeniden yükselişe geçti kripto para piyasasındaki çoğu altcoin sabah saatlerinde güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükselişlerin ardından 1900 dolar fiyat seviyelerine yaklaşırken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto para piyasasının yeniden yükseliş eğilimi göstermesiyle birlikte Arbitrum (ARB) da gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. ARB token, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %7’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 1,24 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükselişlerin ardından ARB token, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden ilk üç kripto para birimi arasında yer aldı.

Yükselişler Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası sabah saatlerinde yükselişe geçse de lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde 27.200 dolar fiyat seviyelerini aşamadı ve 27.100 dolar seviyelerinin altına geriledi. Ayrıca birçok kripto analiz platformu, güncel metriklere dikkat çekerek madencilerin ve balinaların önemli bir kısmı belirli ölçüde yeniden satış eğilimi göstermeye başladığını öne sürdü.

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin verileri paylaşan on-chain veri analizi platformu Lookonchain, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bir balinanın gerçekleştirdiği ARB transferine dikkat çekti. Lookonchain’in paylaştığı verilere göre bu balina, ARB’de yaşanan son yükselişin ardından kripto para borsası OKX’e 1,2 milyon adet ARB token transfer etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.