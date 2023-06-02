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Dünyaca Ünlü 4 Kripto Yorumcusunun Haziran Ayı Yorumları/Tahminleri!

Özet

  • Uzmanların 2'si Bitcoin fiyatında yükselişin başlayabileceğini düşünüyor.
  • Genel kanaat BTC fiyatının 27.500 dolar üstünde kapanışlara ihtiyaç duyduğu yönünde.
  • Bitcoin halen 27.500 dolar altı kapanışlar yapıyor ve volatilite dipte. Yakında büyük bir hareketle bunun bozulması bekleniyor.
18:45
2 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önceki ayı piyasalarına benzer hacim düşüşleri var ancak yatırımcıların geleceğe dair umudu bu sefer daha yüksek. 2017-2018 boğasının ardından yatırımcılar çok daha büyük bir umutsuzluk yaşıyordu. Bugünlerde durum farklı, önümüzdeki 12 ay piyasalarda yükseliş bekleyenlerin sayısı daha fazla. Bunun sebepleriyle alakalı çok kapsamlı değerlendirmeler zaten yapmıştı. Peki uzmanların kısa vadeli beklentileri neler?

Kripto Para Uzmanlarının Yorumları

Fiyat çok az dalgalanıyor ve dar aralık artık sabırların tükenmesine neden olmak üzere. Kısa vadeli yatırımcılar halen karlı ve hareketsiz. Mayıs ayının ilk haftasındaki satışlar piyasalardaki hacmi de süpürüp götürdü. Peki bundan sonra ne olacak?

Crypto Ed Bitcoin Tahmini

Mevcut durumu analiz eden popüler kripto trader 27.500 dolara kadar yükseliş görebileceğimizi söylüyor. Gün içinde yaptığı piyasa değerlendirmesinde 26.000 doların kaybedilmediği ortamda yükseliş şansımız olacak demişti. Crypto Ed, mevcut çıkmazı kırmak için Bitcoin’in yine de 27.600 doların üzerindeki alanı ele alması gerektiğini belirtti.

“Şimdi 27.500 dolara düşünüyorum – önceki yüksek aralığın direnci – ve oradan muhtemelen 25.000$’a doğru açığa satış yapacağım”.

Crypto Tony Kripto Yorumu

Crypto Tony de aynı şekilde 27.500 dolar seviyesi geri alınana kadar r dikkatli olunmasını istedi. Onun odak noktası en büyük altcoin Ether’di. Twitter yorumunun bir bölümünde “Şimdi yapıyı gözden geçirdim ve 2.000 $’ı desteğe çevirmedikçe gerçekten yükselişte değiliz” diyerek uyarıda bulundu.

Onun grafiğine göre eğer bu gerçekleşmezse 1.700 dolara doğru bir düşüş görme ihtimalimiz yüksek.

Tedtalksmacro Kripto Para Yorumu

Ekonomi uzman Tedtalksmacro’nun uygun makro koşulları işaret etmesiyle yatırımcılar fiyatın yükselişe geçmesi için heyecanla beklemeye başladı. Tedtalksmacro son olarak şunları söylemişti;

“Hazine getirileri + USD daha düşük, altın + hisse senetleri daha yüksek. Bitcoin hareket edecekse, burada olmalı… TradFi yeniden riske kayıyor.”

Moustache Bitcoin Yorumu

Popüler kripto para uzmanı S&P 500’den gelen yükseliş sinyallerine dayanan bir tahminde bulundu. Ona göre eğer borsa tarafı yükselirse BTC de onu izleyecek. Moustache son piyasa analizinin bir bölümünde “S&P 500 yükselişe geçerse Bitcoin de yükselişe geçer” dedi.

Moustache, S&P 500’ün geri dönüş yapması halinde Bitcoin‘de de benzer hareketlerin yaşanacağını öngördüğü Ocak ayındaki mevcut bulguları temel aldı.

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