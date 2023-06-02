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Son haftanın en dikkat çeken altcoinleri bunlar oldu. Kripto paralar genel olarak neredeyse yatay hareket etti. Ancak bu 5’i çift haneli kazançlara ulaşabildiği. Peki mevcut fiyat seviyeleri alım için cazip mi? Hafta sonları bu tarz altcoinlerin daha büyük yükselişler yaşadığı dönemler oluyor, yine benzeri olur mu? Güncel fiyat hedefleri ve yorum.

Injective (INJ)

2023 yılı INJ Coin’e iyi geldi ve fiyatı önemli ölçüde arttı. Bu artış beş dalgalı yukarı yönlü hareketin parçası gibi görünüyor. Eğer öyleyse popüler altcoin beşinci dalgada. Teknik analistler Elliott Dalga teorisini, tekrar eden uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini belirlemek için yaygın biçimde kullanıyor.

Eğer sayım doğruysa fiyatın 11 ve 14,3 dolara kadar yükselişini devam ettirdiğini görebiliriz. Ancak INJ Coin fiyatı 4,54 dolar altına düşerse yükseliş beklentisi tersine döner ve 2,5 dolara kadar satışlar devam edebilir.

Quant (QNT)

2022 ayı piyasasında QNT Coin ara yükselişiyle yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. QNT fiyatı Şubat ayının başından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Bu düşüş 26 Mayıs’ta 96,50 dolara kadar geriledi. Ancak, fiyat iki gün sonra çizgiden çıktı ve bu da uzun süren düzeltmenin artık sonuna gelindiğini gösteriyor.

Artış devam ederse, fiyat bir sonraki direnç olan 155 dolara yükselebilir. Ancak direnç altı kapanışta 70 dolar dibi ziyaret edilebilir.

XDC Network (XDC)

XDC fiyatı, Aralık 2022’den bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca yükselişini sürdürdü. Bu yıl 0,047 dolar zirvesi yükselişin önünü kesmişti. Fiyat o zamandan beri düştü ve Mayıs ayında çizgiden kopmuş gibi görünüyordu. Ancak, kısa bir süre sonra yukarı doğru bir hareket izledi ve fiyat çizgiyi geri aldı ve 0,042 dolar direnç alanına ulaştı. Bu bölge tekrar test edilebilir veya fiyat 0,026 dolara kadar düşebilir.

Aptos (APT)

12 Mayıs tarihinde fiyat 7,7 dolara kadar düşmüştü. Ocak ayında azalan direnç çizgisinin altına düşen fiyat toparlanmaya başlıyor. Yakında bu çizgiyi aşarak 13,2 dolar direncine doğru hareket edebilir. Ancak tersi senaryoda 8 dolar desteği kaybedilirse APT Coin yatırımcıları fiyatın 4,5 dolara kadar yeni bir dip oluşturduğunu görebilir.

The Graph (GRT)

Uzun vadeli yapılar bozuluyor GRT Coin de istisna altcoinler arasına adını yazdırdı. GRT fiyatı 7 Şubat’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Fiyat, azalan direnç çizgisini temizleyemediğinden beri birkaç kez sıçradı. Son olarak, 1 Haziran’da reddedildi.

Bu sefer direnç kırılırsa 0,175 dolara kadar yükseliş gelebilir. Ancak yine ret gelirse 0,11 dolara düşüş görebiliriz.