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Aptos (APT) Uzun Vadeli Alınır Mı? Son Veriler Geldi!

Aptos gerçekten iyi bir yatırım mı? Güncel veriler bize ne söylüyor?
16:04
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Aptos topluluğu airdrop ile oldukça kazançlı günler geçirdi. Solana katili altcoinden beklenti büyüktü, peki bunun karşılığı var mı? APT halen ilk listelendiği günlerdeki fiyata yakın bir performans gösteriyor ve bazı yatırımcılar bunun uzun vadede iyi bir fırsat sunduğunu düşünüyor. Karar vermeden önce APTOS’un güncel verilerini inceleyelim.

Aptos (APT)

Aptos topluluğu, yakın zamanda piyasaya sürülen ağdan çok şey beklemiş olabilir. Nedenini merak ediyor musunuz? 21 Ekim’de Aptos Explorer, ağın Saniyede yalnızca on bir İşlem (TPS) gerçekleştirdiğini açıkladı. “Solana Katili” olarak adlandırılan bir blockchain için bu hiç iç açıcı değil. 5 Kasım’a gelindiğinde, hikâyede bir değişiklik yaşandı. Yine de birçok yatırımcının dört gözle beklediği binlerce işleme yakın bir yerde değildi. Aptos Explorer, 5 Kasım itibarıyla ağın TPS’sinin 19 olduğunu ve doğrulayıcıların 102’de kaldığını gösterdi.

APT fiyatı ise 8 doların altında alıcı bulmaya devam ediyor. Bugün ufak bir toparlanma görsek de gerçek bir ralli için henüz temel oluşmuş değil. Bugün ise düne göre önemli bir düşüş var.

Ek olarak, yukarıdaki grafik Para Akışı Endeksi’nin (MFI) eğilimini göstermektedir. MFI’ye gelince, Aptos’a 77,88’lik aşırı alım seviyesine ulaşacak kadar inanılmaz miktarda para girmişti. Beklendiği gibi, MFI trendi tersine döndü ve şimdi mükemmel bir alım seviyesinin geleceğini söylüyor.

Aptos (APT) Alınır Mı?

Tersine dönüşe rağmen satış baskısını doğrulayan daha fazla işaret yok. MACD hafif de olsa alıcıların (mavi) hala satıcılar (kırmızı) üzerinde kontrol sahibi olduğunu gösterdi. Ancak, MACD histogramının üzerine çıkılamaması APT’yi satıcıların taleplerine düşmekten uzak tutabilir. Dolayısıyla, APT fiyatındaki artış, değer kaybetmeye yönelik kırılmaz bir kararlılığın sinyali değildi.

On-chain analizine göre Aptos’un piyasanın gerçeklerine uyum sağlamakta zorlandığı görülüyordu. Bunun nedeni, sosyal medyada ve aramada öne çıkmasına yardımcı olan ilk hakimiyetinin açıkça azalmış olmasıydı. Santiment, 5 Kasım’daki sosyal hakimiyetinin %0,225 olduğunu gösterdi. 24 Ekim’deki %2,105’ten büyük bir düşüş var. Geliştirme faaliyetleri de zayıftı.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Aptos söylendiği kadar mükemmel olmayabilir. İlk günlerde de belirttiğimiz gibi Aptos için yatırımcıların aceleci davranması kayıplara yol açabilir. Bazı mükemmel hikayelere sahip projeler faaliyete geçtikten sonra sönebiliyor. Buna bir örnek verebilir miyiz? ICP bunun için iyi bir örnek olabilir, ilk günlerinde 400 doları aşan fiyat bugün 5 dolar seviyesindedir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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