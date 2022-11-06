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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriyle ilgili önemli bir FUD dolaşıma girmişti. Bilanço iddiaları yalanlandı. Birkaç gün önce bizim de paylaştığımız iddialardan sonra altcoinin fiyatı hızla düşmüştü. Ancak bugün bu iddiaların eksik olduğunu duyuran bir açıklama yapıldı. Fiyat yeniden yükselmeye başladı. Olayın detayları haberimizde.

FTT Neden Yükseliyor?

Alameda hakkında paylaşılan bilanço iddiaları bugün yalanlandı. Şirketten yapılan açıklama ise şöyle;

“Son dönemde ortalıkta dolaşan bilanço bilgileriyle ilgili birkaç not: bu belirli bilanço, kurumsal varlıklarımızın bir alt kümesi içindir, orada yansıtılmayan 10 milyar dolardan fazla varlığımız var. Bu yıl kripto kredi alanındaki sıkılaşma göz önüne alındığında, şimdiye kadar kredilerimizin çoğunu iade ettik”.

Son açıklamayla birlikte Alameda rezervlerinin kabaca 20 milyar doların üzerinde olduğu anlaşılıyor. En büyük kripto para şirketlerinden biri olan ve FTX ile organik bağı bulunan Alameda özellikle Solana ekosistemindeki projelerden ciddi miktarda token tutuyor.

FTT Token

Açıklama 17:32’de geldi ve FTT Tokenin fiyatı 23,5 dolar seviyelerinden yaklaşık 2 dolar arttı. Bu iddialara günler sonra cevap veren Alameda’nın kasıtlı olarak açığa satış yapanları zarara uğratma planı olabilir. Yüksek kaldıraçlı pozisyonlar açıklamanın ardından önemli kayıplar yaşadı. Popüler kripto para analisti Capo ise son yükselişin aslında bir boğa tuzağı olduğunu ve fiyatın 10 dolara kadar düşmesini beklediğini açıkladı. Capo daha önce Bitcoin’in birkaç büyük fiyat hareketini önceden tahmin etmişti.

Geç gelen açıklama FTT Token için sınırlı bir yükselişe sebep oldu. Kripto para yatırımcıları perşembe günü gelecek ABD enflasyon verisinden önce risklerini azaltmaya başladı. FTT bu süreçte yükselişini aynı hızda devam ettiremeyebilir. Yatırımcılar ilerleyen saatlerde 23,5 dolara kadar bir geri dönüş olabileceğini bilmeli. Bitcoin fiyatı 21.269 dolarda bulunuyor.

Dün çift haneli yükselişler yaşayan birçok altcoin bugün kırmızıya büründü. Düşen hacim yatırımcılarda azalan risk iştahını teyit ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.