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Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında önemli ilerleme kaydederken, yarın LUNC için önemli bir gün olabilir.

Coinbase Söylentileri!

Son üç ayda, LUNC fiyatı %273 artarak 0.00007391 dolardan 0.002756 dolara yükseldi. Son 24 saat içinde, LUNC %25 arttı ancak daha sonra ivme kaybetti. LUNC an itibariyle 0,002495 dolardan işlem görüyor. LUNC’un işlem hacmi de son 24 saatte %164 artarak 573.2 milyon dolara ulaştı. CoinMarketCap verilerine göre LUNC‘nin piyasa değeri son 24 saatte %16 arttı. LUNC, 1,7 milyar dolarlık piyasa değeri ile 36. en büyük kripto para konumunda. Mevcut ralli, son zamanlardaki düşük işlem hacmi göz önüne alındığında sürpriz oldu.

Terra Classic’in bu yılın başlarındaki büyük çöküşünden sonra topluluk liderliğindeki bir proje haline gelmesi dönüm noktası oldu. Topluluk üyeleri, net bir yol haritası sunarak LUNC’un değerini artırmanın yollarını arıyorlar. Topluluktaki ve sektördeki bazı söylentiler, dikkat çekiyor. LUNC’un Pazartesi günü Coinbase‘de listeleneceğine dair haberler yayılmaya devam ediyor. Bu söylentilerin mevcut ralli üzerinde de etkili olduğu iddia ediliyor.

Çabalar, Devam Ediyor!

Bilindiği gibi, ana plan Terra Classic’in toplam arzını azaltmak. Bu hedefe ulaşmak için ağ, LUNC yakımlarını artırmanın yanı sıra stake etmeyi de yeniden başlattı. Tüm Terra Classic zincir üstü işlemlerde token yakımı için farklı önerilerde bulunuldu. İlk başta, tüm LUNC on-chain işlemleri için %1,2 vergi/yakım ücreti uygulandı. Bu sayede birçok token yakıldı. Ancak, bu mekanizmada işlem hacmi muazzam bir şekilde düştü. Daha sonra topluluk vergi/ yakım oranını %0,2’ye düşürdü. LUNC yakım ücretinin %10’u, Terra Classic’in gelişimine yardımcı olmak için topluluk havuzuna tahsis ediliyor. Birden fazla kripto para borsası, LUNC yakımlarını desteklemek için teklifi platformlarında uyguladı. Binance, token’ın alım satım faaliyetlerinden elde edilen ücretleri yakmak için bir mekanizma uygulayarak LUNC yakmalarını daha yüksek seviyelere çıkardı.

Ayrıca, Terra Classic’in yeniden dirilişine odaklanan bağımsız bir geliştirme grubu olan Terra Rebels, ağın Cosmos birlikte çalışabilir olma yolunda olduğunu duyurdu. Bu özellik, önümüzdeki ay yayınlanması planlanan Terra Classic v23 yükseltmesinde sunulacak. Bu gelişmeler, LUNC’nin değerini daha yüksek seviyelere taşımaya devam etti. Diğer gelişmeler arasında, aşırı Terra Luna Classic (LUNC) arzının azaltılması, TerraClassicUSD’nin (USTC) yeniden dolara sabitlenmesi ve yeni kullanım alanlarını ve işlevselliğin artırılması yer alıyor.