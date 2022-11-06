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ABD merkezli yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Sean Williams DOGE ve SHIB fiyatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kasım’da DOGE’den Uzak Durun!

Analiste göre, Kasım ayında uzak durmanız gereken ilk kripto para birimi Dogecoin (DOGE). Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldığının ortaya çıkmasından bu yana DOGE fiyatı %100’den fazla artış kaydetti. Analiste göre, DOGE’nin FOMO ve hype’a dayalı rallileri sürdürülebilir değil. Musk etkisinin ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Musk’ın uzun süredir Dogecoin hayranı olması ve meme coin’in “ay’a gidebileceğini” öne süren tweetler atmış olması DOGE yatırımcı sayısını rekor rakamlara taşıdı. DOGE, Musk’ın portföyünde bulundurduğu üç kripto para biriminden biri. Tesla, belirli ürünler için ödeme olarak DOGE’yi kabul ediyor. Analiste göre, bu tuhaf ve balona dayalı katalizörlere rağmen, 18 milyar dolarlık piyasa değeri ile DOGE‘ye ivme kazandıracak somut hiçbir şey yok. Örneğin, Solona (SOL), Avalanche (AVAX) ve Polygon (MATIC) gibi projelerin işlevselliği ve kullanım durumlarına dair bilimsel makaleler yayımlanırken ve akademik zirveler yapılırken, DOGE’nin magazin ve popülariteye bağlı değeri birçok yatırımcı için risk teşkil ediyor.

Dogecoin için en büyük sorun, nihayetinde sadece ödemeye dayalı bir token olması. Kripto para piyasasında bu işlevi daha iyi yerine getiren çok daha iyi blok zincirleri var. Son 10 aydan fazla bir süredir 100’den az yeni işletme DOGE’yi ödeme seçeneği olarak ekledi. Aslında, DOGE’nin 2.000 işletme tarafından bir ödeme şekli olarak kabul edilmesi sekiz yıldan fazla sürdü. Bu büyük bir başarı değil. Musk ve diğer influencer’ın reklamını yaptığı kripto paralar nedeniyle binlerce yatırımcı mağdur duruma düştü. SEC, bu konuda son zamanlarda somut adım atmaya başladı. Kısa sürede devasa oranda kazanç sağlayan coin’er genelde fiyasko ile bitiyor. DOGE, Mayıs 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %93 oranında değer kaybetmesi yatırımcıda dipten alma fırsatı ve yeni zirve umutları doğurdu. Analist, özellikle ayı piyasasının ne zaman biteceğinin henüz belli olmadığını ve DOGE kervanına katılan yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

SHIB: FOMO ve Hype!

Kasım ayında kaçınılması gereken ikinci kripto para Shiba Inu. (SHIB). SHIB’in manşetlerden düşmemesinin nedeni birçok yatırımcıyı bir gecede zengin yapması. 1 Ocak 2021′ 0,000000000073 dolar ile piyasaya giren SHIB, 27 Ekim 2021’e kadar %121.000.000’luk devasa bir değer kaydetti. Bu süreçten sonra, SHIB’i ayakta tutan tek şey FOMO faktörü oldu. Ancak tıpkı Dogecoin gibi, Shiba Inu da 21.600’den fazla kripto para projesi arasında öne çıkmak için gerekli olan rekabet avantajlarından yoksun bir proje. Shiba Inu, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir ERC-20 token’ı konumunda. Ethereum, dApp geliştiricileri arasında popüler bir seçim olmasına rağmen, bu popülerlik nispeten yavaş işlem sürelerine ve maliyetli işlem ücretlerine dönüştü.

Analiste göre, SHIB de popüler bir ödeme aracı değil. Twitter’da ve sosyal medya platformlarındaki popülariteye rağmen, Shiba Inu’yu ödeme olarak kabul eden işletme sayısı Kasım 2022 itibariyle 659. SHIB’in geçen yıl %91 oranında değer kaybetmesi ve devasa volatilitesi nedeniyle SHIB bu işlevi yerine getiremiyor. Shiba Inu’nun geliştiricileri blok zinciri tabanlı oyunlar yaratmaya niyetli olsalar da, NFT’lerin ve blok zinciri tabanlı oyunların popülaritesi, ivme kaybetmeye devam ediyor. Analist, SHIB’in projelerinin, yakımlarının ve artan yatırıcı sayısının fiyatı artırmak için yeterli olmadığını belirtiyor. Sonuç olarak, SHIB’i Kasım’da tetikleyecek büyük bir katalizör bulunmuyor.