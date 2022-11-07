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  •   Binance – FTX Savaşında Sam Bankman-Fried’dan İlk Açıklama: Devam Edeceğiz

Binance – FTX Savaşında Sam Bankman-Fried’dan İlk Açıklama: Devam Edeceğiz

Binance'in büyük miktarda FTX token'larını satacağını duyurması altcoin'de büyük tasfiyeleri tetikledi. FTX kurucusu Sam Bankman-Fried ise para çekme işlemlerinin iyi çalıştığının garantisini verdi.
08:17
7 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ), 6 Kasım Pazar günü borsanın elinde tuttuğu FTX token’larının (FTT) tamamını satacağını açıklamasıyla başlayan tartışma devam ediyor. FTX cephesinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi ve mesajda “devam edeceğiz” mesajı verildi.

Zhao Ateş Püskürdü

CZ’nin konuya ilişkin olarak duyuru yapmasından kısa bir süre sonra FTX token‘ın fiyatının ciddi bir baskı altına gördüğü görüldü. FTT yazım sırasında yaklaşık yüzde 6 düşüşle 22 dolardan işlem görüyor olsa da altcoin geçen hafta yüzde 20 değer kaydetti. CZ, Twitter’da yayımladığı ve sert mesajlar verdiği tweet’lerinden birinde şunları belirtti:

LUNA’dan öğrendiğimiz gibi, FTT’mizi tasfiye etmek sadece çıkış sonrası risk yönetiminden ibaret. Geçmişte destek verdik ama boşandıktan sonra seviyormuş gibi yapmayacağız. Biz kimseye karşı değiliz. Ancak diğer sektör oyuncularının arkasından lobi yapan insanları desteklemeyeceğiz. Yolunuz açık olsun.

Binance‘ın FTT konusunda geri adım atmasının ardından diğer oyuncuların da aynı yoldan ilerlediği görüldü. Blockchain güvenlik şirketi PeckShiled, bu duruma ilişkin şu bildirimde bulundu:

Ticaret arttı ve son 24 saatte FTX’ten yaklaşık 40.4 milyon USDC çekildi. FTX’ten kripto kredi platformu Nexo’ya 56 bin 432 ETH ve yaklaşık 13.9 milyon dolar değerinde stabilcoin dahil olmak üzere yaklaşık 109.8 milyon dolar değerinde kripto para aktarıldı.

FTX CEO’sundan İlk Açıklama

Bundan önce kripto para borsası FTX ve kardeş kuruluşu Alameda Research ile ilgili tartışmalı haberlerin dolaşıma girdiği görüldü. Öne sürülen iddialar, bu şirketlerin her ikisinin de farklı işlerinin olduğu ancak Alameda Research’ün bilançosundaki toplam 14.6 milyar doların yaklaşık 3.66 milyar doların önemli miktarda kilidi açılmış FTT token’ından geldiği, yani şirketin nakit ve nakde kolay çevrilebilir rezervlerin çok düşük olduğuyla ilgiliydi. Dolayısıyla Alameda Research’ün şu anda piyasa bulunan en yüksek likidasyon riskiyle karşı karşıya olan şirket olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bir süre sessiz kalmasının ardından her iki şirketin sahibi olan Sam Bankman-Fried (SBF) kişisel Twitter hesabından iddialara yanıt verdi. SBF, FTX ve şirketler grubunun yüksek düzeyde düzenlendiğini ve denetlenmiş mali tablolara sahip olduklarını belirtti. SBF, tüm para çekme işlemlerinin iyi çalıştığının altını çizerek FTX kullanıcılarının panik yapmaması gerektiğini söyledi:

Bugün milyarlarca dolarlık para yatırma ve çekme işlemini yerine getirdik ve bunu yapmaya devam edeceğiz.

SBF, ayrıca FTX’de kalmaya ve kripto para borsasını kullanmaya devam eden tüm destekçilerine teşekkür etti.

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