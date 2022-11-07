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Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, geçtiğimiz yılın ağın güvenilirlik sorunları ve kesintileriyle geçtiğini, ancak son güncellemelerin blok zincirinin güvenilirlik sorunlarını çözmesine yardımcı olacağını söyledi.

Yakovenko, 5 Kasım’da Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen Breakpoint 2022 yıllık konferansı sırasında, blok zincirinin geçmişini ve geleceğini tartıştı ve ağın geçtiğimiz yıl zorluklarla karşılaştığını belirtti:

Geçen yıl boyunca pek çok zorluk yaşadık, geçen yılın tamamının güvenilirlikle ilgili olduğunu söyleyebilirim.

Solana Bir Çok Olumsuz Süreç Yaşadı!

Kendi durum raporlamasına göre Solana on kısmi ya da tam kesinti yaşadı; bunlardan en dikkat çekeni 6-12 Ocak 2022 tarihleri arasında meydana geldi ve ağ 8 ila 18 saat arasında kısmi kesintilere ve düşük performansa neden olan sorunlarla boğuştu. En sonuncusu ise 1 Ekim’de yaklaşık altı buçuk saat süren ve büyük kesinti olarak adlandırılan kesintiydi.

Mayıs sonu ve Haziran başı arasında Solana, bir doğrulayıcının Solana’ya bir blok gönderebileceği zaman aralığı olan ortalama slot sürelerinden (blok süreleri olarak da adlandırılır) daha uzun olması nedeniyle blok zincirinin zamanının gerçek dünya zamanından farklı olduğu bir saat kaymasından muzdaripti.

Tipik olarak Solana’nın ideal slot süresi 400 milisaniyedir. Ancak Yakovenko; “Haziran ayında işler gerçekten çok kötüye gitti, blok süreleri bir saniyenin üzerine çıktı, bu da Solana için gerçekten yavaş. Onay süreleri bu yüzden 15 ila 20 saniye sürüyor. Sunmak istediğimiz deneyim bu değil. Google ile Facebook ve diğer tüm uygulamalarla rekabet ederken bu oldukça kötü bir Web2 deneyimi sunuyor.” diye ekledi.

Yakovenko, yakın zamanda yapılan bir güncelleme ve doğrulayıcı sayısının geçtiğimiz yıl içinde iki katına çıkmasının ardından Solana’nın ağ performansı sorunlarını çözme yolunda ilerlediğini söyledi ve ekledi: