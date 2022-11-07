Okuma Süresi: 3 Dakika

DOGE ve Twitter söylentileri devam ederken, meme coin’in geleceğine dair tartışmalar da kızışmaya başladı.

‘DOGE, Cardano’yu..!’

Pazar günü bir tweet’te Dogecoin’in yaratıcılarından Billy Markus, Dogecoin’in Cardano’yu hiçbir şekilde kullanmayacağını iddia etti. Elon Musk, Twitter’a DOGE’yi entegre etmeye karar verirse, Cardano CEO’su Charles Hoskinson Dogecoin’i Cardano yan zinciri haline getirme önerisinde bulunmuştu. Bu gelişme üzerine, Markus buna şiddetler karşı çıktı. Hoskinson, teklifin bir “zeytin dalı” olduğunu iddia ederken, DOGE’nin ortak yaratıcısı sert tepki verdi. Markus, şüpheciliğinin nedeninin, Hoskinson’ın DOGE ile alay etmesinden kaynaklandığını açıkladı. Ek olarak, Hoskinson’un Dogecoin’i spekülasyon ve riskli olarak nitelendirmesinin dürüst olmadığını ve bunun tüm kriptolar için aynı olduğunu belirtiyor. Bu argümanı vurgulayan Markus, 2018’de Hoskinson’un Dogecoin’in 1 dolar hedefi ve sert düşüşleri ile dalga geçtiğini belirtti. Aynı dönemde, ADA %97’lik bir düşüş kaydetmişti.

Markus’un açıklamaları Dogecoin’in Cardano yan zinciri olma olasılığını hiçbir şekilde dışlamasa da, büyük ölçüde azaltıyor. Markus’un vurguladığı gibi, kendisi artık Dogecoin projesinde değil ve bir süredir de projede bulunmuyor. Bununla birlikte, Markus, 1,9 milyondan fazla Twitter takipçisi ile sektörde nüfuz sahibi konumunda. Yönetici daha önce DOGE‘nin spekülatif bir varlık olmaktan ziyade, güvenilir bir platform olması için kullanım alanların genişletilmesini önermişti. Hoskinson, daha önce topluluğun yardımıyla Cardano’nun dünyayı değiştireceğini belirtmişti. Öte yandan, Markus sık sık Dogecoin topluluğunu işlevsel olmaya, yeni kullanım alanlarına odaklanmaya ve fiyat çizelgelerine saplanıp kalmaktan kaçınmaya çağırdı. Hoskinson ve Marcus arasındaki fikir ayrılığı takipçileri arasında farklı tepki aldı.

Charles Hoskinson’dan Çarpıcı ADA Yorumu!

Cardano (ADA) CEO’su Charles Hoskinson, Cardano‘nun kullanım durumunun artmaya devam etmesi ve güncellemelerin hayata geçirilmesi durumunda ADA fiyatının değer kazanacağını söyledi. Kripto para piyasası son zamanlarda büyük değer kaybı yaşarken, ADA da bekleneni veremedi. ADA yatırımcıları, hayal kırıklıklarını çeşitli sosyal medya platformlarında dile getirmeye devam ediyor.

Kasım 2021’de 3,1 dolara yükselen ADA, bugüne kadar %85’ten fazla düşüş yaşadı ve birçok yatırımcıyı önemli kayıplara sürükledi. Birçok yatırımcı, ADA fiyatının yakın gelecekte tekrar yükseleceği konusunda hala iyimser olsa da, ekosistemin çabaları sorgulanmaya başlandı. Charles Hoskinson, ADA’da hızlı kazançlar elde etmek isteyen yatırımcılara çarpıcı bir mesaj gönderdi.