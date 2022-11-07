Elon Musk'ın sosya medya devi Twitter'ı devralmasının ardından yaklaşık yarım milyon kullanıcı merkezi olmayan alternatiflere geçiş yapıyor.

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Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ve Dogecoin (DOGE) başta olmak üzere kripto para ödemelerinin Twitter’a gelebilecek olmasın geçtiğimiz gülerde büyük ses getirdi. Ancak daha sonra yaşanan gelişmeler kafaları karıştırıyor gibi görünüyor. Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı devralmasının ardından yaşanan belirsizlik ve eleştirilerin ortasında, yaklaşık yarım milyon kullanıcı merkezi olmayan bir alternatif olan Mastodon’a akın etti.

Merkezsiz Alternatifler

Almanya merkezli kar amacı gütmeyen Mastodon gGmbH tarafından 2016 yılında oluşturulan Mastodon, bireysel sosyal medya platformları olarak hareket eden ve binlerce sunucudan oluşan açık kaynaklı bir ağ olarak tanımlanıyor.

Ağ, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk‘ın resmi olarak Twitter’ı devralmasından bu yana aylık ortalama kullanıcılarının iki katından fazla artarak 860.000’e ulaştığını ve yaklaşan ödeme duvarları ve diğer değişiklikler hakkında bir dizi tartışmayı ve haberi tetiklediğini söylüyor.

Mastodon’un mastodon.social, mastodon.online ve mstdn.social gibi sunucuları Twitter‘a benzer düzenlere sahip olarak nitelendiriliyor ve kullanıcıların hashtag’ler, yeniden gönderiler ve beğeniler kullanarak haber beslemelerine gönderi göndermesine olanak tanıyor.

Twitter’dan Farklı Olmaya Çalışıyorlar

Yapılan açıklamalara göre Mastodon, kendisini Twitter ve diğer sosyal medya sitelerinden ayırmaya çalışıyor. Ağ, kendisini algoritmalar, reklamlar veya ödeme duvarları olmayan bir platform sunan “satılmayan bir sosyal ağ sunucusu” olarak tanımlanıyor.

Ek olarak, Mastodon’a göre, Twitter’ın yukarıdan aşağıya yaklaşımının aksine, ağın 3.600’den fazla bireysel sunucusunu yöneten bağımsız kuruluşlar ve bireyler, siteler için kurallar ve denetleme oluşturmakla görevlendirilecek.

Bunlara ek olarak kullanıcıların sadece Mastodon’a değil diğer farklı merkezsiz alternatiflere geçtiklerini de ifade etmek gerekiyor. Bu durumun ise en çok Musk’ın mavi tikin 8 dolar gibi bir fiyat olacağını söylemesinden tetiklendiği düşünülüyor. Ayrıca kullanıcıların bu durumda blockchain temelli sosyal medya platformlarına da yönelebileceği düşünülüyor.