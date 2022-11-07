Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kullanıcılar Twitter’dan Merkezsiz Alternatiflere Kaçıyor 

Elon Musk'ın sosya medya devi Twitter'ı devralmasının ardından yaklaşık yarım milyon kullanıcı merkezi olmayan alternatiflere geçiş yapıyor. 
12:55
7 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ve Dogecoin (DOGE) başta olmak üzere kripto para ödemelerinin Twitter’a gelebilecek olmasın geçtiğimiz gülerde büyük ses getirdi. Ancak daha sonra yaşanan gelişmeler kafaları karıştırıyor gibi görünüyor.  Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı devralmasının ardından yaşanan belirsizlik ve eleştirilerin ortasında, yaklaşık yarım milyon kullanıcı merkezi olmayan bir alternatif olan Mastodon’a akın etti. 

Merkezsiz Alternatifler 

Almanya merkezli kar amacı gütmeyen Mastodon gGmbH tarafından 2016 yılında oluşturulan Mastodon, bireysel sosyal medya platformları olarak hareket eden ve binlerce sunucudan oluşan açık kaynaklı bir ağ olarak tanımlanıyor. 

Ağ, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk‘ın resmi olarak Twitter’ı devralmasından bu yana aylık ortalama kullanıcılarının iki katından fazla artarak 860.000’e ulaştığını ve yaklaşan ödeme duvarları ve diğer değişiklikler hakkında bir dizi tartışmayı ve haberi tetiklediğini söylüyor. 

Mastodon’un mastodon.social, mastodon.online ve mstdn.social gibi sunucuları Twitter‘a benzer düzenlere sahip olarak nitelendiriliyor ve kullanıcıların hashtag’ler, yeniden gönderiler ve beğeniler kullanarak haber beslemelerine gönderi göndermesine olanak tanıyor. 

Twitter’dan Farklı Olmaya Çalışıyorlar 

Yapılan açıklamalara göre Mastodon, kendisini Twitter ve diğer sosyal medya sitelerinden ayırmaya çalışıyor. Ağ, kendisini algoritmalar, reklamlar veya ödeme duvarları olmayan bir platform sunan “satılmayan bir sosyal ağ sunucusu” olarak tanımlanıyor. 

Ek olarak, Mastodon’a göre, Twitter’ın yukarıdan aşağıya yaklaşımının aksine, ağın 3.600’den fazla bireysel sunucusunu yöneten bağımsız kuruluşlar ve bireyler, siteler için kurallar ve denetleme oluşturmakla görevlendirilecek. 

Bunlara ek olarak kullanıcıların sadece Mastodon’a değil diğer farklı merkezsiz alternatiflere geçtiklerini de ifade etmek gerekiyor. Bu durumun ise en çok Musk’ın mavi tikin 8 dolar gibi bir fiyat olacağını söylemesinden tetiklendiği düşünülüyor. Ayrıca kullanıcıların bu durumda blockchain temelli sosyal medya platformlarına da yönelebileceği düşünülüyor. 

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Solana Ağ Üzerinde Yaşanan Olumsuz Şartlar İçin Çözümler Geliştiriyor!
Solana Ağ Üzerinde Yaşanan Olumsuz Şartlar İçin Çözümler Geliştiriyor!
Dogecoin (DOGE) Fiyatı Buraya Gidiyor!
Dogecoin (DOGE) Fiyatı Buraya Gidiyor!
Son Dakika: Twitter, Dogecoin ve Elon Musk! Matt Wallace Müjdeledi!
Son Dakika: Twitter, Dogecoin ve Elon Musk! Matt Wallace Müjdeledi!
Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!
Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!
Şu Anda Dogecoin Alınır Mı: DOGE Grafikleri Ne Diyor?
Şu Anda Dogecoin Alınır Mı: DOGE Grafikleri Ne Diyor?
DOGE ve SHIB’e Yükseliş Engeli! Fiyat Artışının Sonuna Gelindi Mi?
DOGE ve SHIB’e Yükseliş Engeli! Fiyat Artışının Sonuna Gelindi Mi?
DOGE Rallisini Hedefi! Dogecoin Kaç Dolar Olur?
DOGE Rallisini Hedefi! Dogecoin Kaç Dolar Olur?
Dogecoin (DOGE) Teknik Analiz: Ralli Devam Edecek Mi?
Dogecoin (DOGE) Teknik Analiz: Ralli Devam Edecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022