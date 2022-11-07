Bitcoin (BTC) fiyatı, aşağı yönde bir düzeltmeye başlamadan önce 21 bin 469 dolar ile yeni bir aylık en yüksek seviyeye ulaştı. Yeni haftanın ilk gününde yönünü aşağı çeviren BTC'de şimdi ne beklenmeli? Detaylar haberimizde.

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Bitcoin (BTC) fiyatı, aşağı yönde bir düzeltmeye başlamadan önce 21 bin 469 dolar ile yeni bir aylık en yüksek seviyeye ulaştı. BTC, yeni bir yükselişe başlamadan önce 20 bin 600 dolara doğru beklenen bir düzeltmesini yapmış gibi görünüyor. Peki BTC fiyatı için bir sonraki hedef seviye neresi, BTC’de şimdi hangi seviyeler beklenmeli? Detaylar haberimizde.

Bitcoin Fiyatı Düşüyor

Geçen hafta, Bitcoin fiyatının 20 bin 600 dolar ve 20 bin 500 dolar seviyelerinin üzerinde hareket ettiği ve 21 bin dolardaki direnç bölgesinin üzerinde bir harekete imza attığı ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde günlük mum kapanışları yaptığı görüldü. BTC fiyatı, 21 bin 200 dolar seviyesinin üzerine bile çıktı. Boğalar kontrolü kaybetmeden önce 21 bin 469 dolar civarındaki bir tepe oluştu.

Bitcoin’in yeni haftanın ilk gününde yönünü aşağı çevirdiği ve bir düzeltem içine girdiği görülüyor. En büyük kripto paranın fiyatı, 20 bin 50 dolardan 21 bin 469 dolara kadar olan yukarı yönlü hareketin yüzde 23,6 Fib geri çekilme seviyesinin altına gerilemiş durumda. Bununla birlikte, boğaların 20 bin 900 dolar bölgesi ve 100 saatlik basit hareketli ortalama civarına aktif oldukları görülüyor. Bitcoin fiyatı şu anda 20 bin 500 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor.

Yukarı yönde fiyat önündeki ilk küçük direnç 21 bin 50 dolar seviyesine yakın bir noktada iken, ilk büyük direnç 21 bin 150 dolar seviyesi civarında. BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 21 bin 150 dolara yakın dirençle oluştuğu gözlemlenen önemli bir düşüş trendi çizgisi bulunuyor.

Trend çizgisi direncinin ve 21 bin 200 doların üzerinde olacak net bir hareket, fiyatı 21 bin 500 dolara doğru taşıyabilir. Böyle bir senaryoda bir sonraki ana direnç 22 bin dolar civarında ve fiyatın bunun üzerine çıkması 22 bin 500 dolara doğru bir hareketi getirebilir.

BTC Fiyatı Ne Kadar Daha Düşebilir?

Öte yandan Bitcoin’in 21 bin 150 dolardaki direnç bölgesinin üzerine çıkamaması düşüşün devam etmesine neden olabilir. Yukarıdaki grafikte aşağı yöndeki ilk küçük destek 20 bin 850 dolar bölgesine 100 saatlik basit hareketli ortalamaya yakın.

Bir sonraki ana destek ise 20 bin 600 dolar bölgesine yakın. BTC’nin 20 bin 600 doların altına düşmesi fiyatı daha da aşağı çekebilir. Bu durumda, fiyatın 20 bin 200 dolar seviyesine kadar gerilediği görülebilir.

Saatlik MACD’nin şu anda düşüş bölgesinde hız kazandığı görülüyor. Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi), BTC/USD için şu anda 50 seviyesinin altında. Özetle BTC fiyatı için ana destek seviyeleri 20 bin 600 dolar ve ardından 20 bin 200 dolarda. Başlıca direnç seviyeleri ise 21 bin 150 dolar, 21 bin 400 dolar ve 22 bin dolarda.