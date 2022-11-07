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2013’te 1 milyon Bitcoin alan ünlü milyarder Chamath Palihapitiya, küresel piyasalarda büyük bir çöküşün başlayacağı öngörüsünde bulunmasından yaklaşık bir yıl sonra yatırımcıları Federal Reserv‘in (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için talebi ezip, bitirme konusunda kararlı olduğuna dikkat çekerek kripto para yatırımcılarını uyardı.

All-In Podcast’in yeni bölümünde değerlendirmelerde bulunan Chamath Palihapitiya, Fed‘in piyasaların konsensüs beklentisinden daha fazla faiz artışına katlanmak zorunda kalacağının sinyalini verdiği şu günlerde yatırımcıların kemerlerini bağlaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Bu hafta yaşananlara dengeli bir bakış açısıyla bakacak olursanız, bence Federal Reserv ile başlamalısınız ve gerçekten de söyledikleri şey, faizi muhtemelen hepinizin düşündüğünden daha yüksek olacağı ve hepinizin istediğinden daha uzun süre daha yüksek kalacağı yönünde. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışmadan yapabileceğiniz şey, bunun matematiksel anlamını anlamak için küçük bir duyarlılık modeli oluşturmaktır. Temel olarak bunun anlamı, tam önünüzdeki ABD dolarının artık sizden çok çok uzaktaki ABD doları ndan anlamlı bir şekilde daha önemli olduğu.

Fed, geçtiğimiz hafta faizleri üst üste dördüncü kez 75 baz puan artırarak federal fon oranını yüzde 3,75 ila yüzde 4 aralığına yükseltmişti. Yatırımcılar genel olarak faizin gelecek yıl yüzde 4,75 civarında olmasını bekliyor. Ancak Palihapitiya, yatırımcıların artık Fed’in 2025 yılına kadar faizleri artırmaya devam edeceği bir senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyerek uyardı:

Fed Başkanı Powell, aşırı düzeltmeyi ve bir şeyleri kırmayı tercih ettiğini, çünkü kırılan kemikleri düzeltmek için bir alet kutusuna sahip olduğunu, ancak yetersiz düzeltme yapacak olursa ve yüksek enflasyona sahip olurlarsa düzeltmek için bir alet kutusuna sahip olmadığını söyledi. Daha fazla açık olamazdı. Dolayısıyla talep yok olana ve enflasyonun dizginlenmesine yetecek kadar talep yok olana kadar faizleri artıracak. Ancak bunun hepimiz için büyük etkileri var çünkü hepimiz bir şirket kurmaya çalışırken, para toplamaya çalışırken, para yatırmaya çalışırken işimizi yapmak zorundayız.

Süreç düşündüğümden çok, çok, çok daha zorlu hale geliyor. Benim için, ‘Vay canına, en kötüsünü 2023’ün ortasına kadar atlatabileceğimizi sanıyordum. Ama şimdi, en kötüsünü planlamak zorundasınız, yani, tamam şimdi düşünüyorum ve ‘Dostum, faizler çok daha uzun süre daha yüksek olabilir, bu da 2025’in başlarına kadar böyle bir piyasada olabileceğimiz anlamına geliyor.’ diyorum. ‘Hey, bu çok muhafazakârca’ diyebilirsiniz ancak bu noktada muhafazakârlık için plan yapmak zorundasınız.