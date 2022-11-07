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Büyük Teklif! LUNC ve LUNA Küllerinden Yeniden Doğabilir! İşte Kritik Gelişme!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi altında token'ın fiyatına ivme kazandırmaya çalışırken, önemli bir gelişme meydana geldi. 
14:30
7 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi altında token’ın fiyatına ivme kazandırmaya çalışırken, önemli bir gelişme meydana geldi.

Do Kwon ve Geliştirici: LUNC ve LUNA İttifakını Önerdi!

Terra CEO’su Do Kwon, Terra 2.0 ve Terra Classic arasında olası bir ittifakın olabileceğini belirtti. LUNC DAO tarafından yakın zamanda paylaşılan bir Whatsapp sohbetinde, Terra’nın kurucusu Do Kwon, Terra Classic (LUNC) ve Terra 2.0 (LUNA) blok zincirleri arasında bir ittifak olasılığını ortaya çıkardı. Kwon, Terra Classic ile ittifak kurmanın zor olmayacağını kaydetti. Yöneticinin kaygısı, Terra Classic topluluğunun bir yazılım güncelleme teklifinin geçmesini sağlaması. Eski CEO, bu teklifini eski ve yeni Terra blok zincirleri arasında olası birlikte çalışabilirliği önererek duyurdu.

Sohbet sırasında, bir LUNC çekirdek geliştiricisi, her iki blok zincirinin de gelişebileceği birkaç yol önerdi. Geliştiriciye göre, LUNC ve LUNA birçok konuda beraber hareket ederek, büyük başarılara imza atabilir. Geliştirici tarafından yapılan önerilerden bazıları, LUNC’u pariteye yükseltmeyi, LUNC ve LUNA arasında zincirler arası bir ittifak oluşturmayı, çökme sonrası LUNC sahiplerini ödüllendirmeyi ve Terra Classic ağında LUNA uygulamalarını başlatmayı içeriyor. Ayrıca, LUNC çekirdek geliştiricisi, hem LUNA hem de LUNC ekibinin rekabet edecekleri uyumlu bir teşvik oluşturmayı da önerdi. LUNC çekirdek geliştiricisi, LUNC ve  LUNA ekosisteminin rakip yerine birbirini destekleyen birer ittifak dostu platform olmaları durumunda, her iki tarafın da kazanacağını vurguladı. Teklife yanıt Kwon şunları söyledi:

LUNC ile bir ittifak kurmak zor değil. Eğer yazılım yükseltme teklifi geçerse, bu mümkün.

Mümkün mü?

Terra ekosisteminin çöküşünün ardından, ekip ve topluluk, yatırımcıları nasıl yeniden bütünleştirecekleri konusunda farklı görüşlere sahipti. Topluluk, token’ın toplam arzının büyük bir kısmının yakılmasını isterken, Do Kwon liderliğindeki ekip, tamamen Terra 2.0 olarak adlandırılan yeni bir zincir oluşturdu.

Terra 2.0’ın piyasaya sürülmesiyle, şimdi Terra Classic olarak adlandırılan eski Terra zinciri ekip tarafından terk edildi ve topluluğu projeyi krizden kurtarmanın yollarını aramaya itti. Terra 2.0’a şu anda Terra ekibi tarafından öncülük ediliyor, Terra Classic ise artık topluluk odaklı bir proje. Bununla birlikte, son öneriler, Terra ekosisteminin yeniden canlanmasını hızlandırmak için her iki zincirin işbirliğine yol açabilir.

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