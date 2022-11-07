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Hafta sonunda Binance CEO’su CZ’nin elindeki tüm FTX token’larını çıkaracağını açıklaması şok etkisi yaratmıştı. FTX CEO’sundan yeni açıklamalar geldi.

FTX CEO’su: Asılsız Söylentiler!

BUSD ve FTT olarak elinde varlık bulunduran Binance, 560 milyon dolar değerindeki 23 milyon FTT token’ı satış için borsaya çekmişti. FTX CEO’su FTTnin baskı altında kalmasına rağmen çekim işlemlerinde sorun olmadığını belirtmişti. FTX‘in kurucusu Sam Bankman-Fried’dan son çıkan iddialara açıklama geldi. CEO, şunları söyledi:

Bir rakibimiz, asılsız söylentilerle bizi hedef alıyor. Borsamız, tüm müşteri fonlarını karşılayacak kadar yeterli varlığa sahip. Müşterilerin fonlarıyla yatırım yapılması söz konusu olamaz. Tüm para çekme işlemlerini gerçekleştirdik.

Yönetici kullanıcılara para yatırma ve çekme işlemlerinin gerçekleştiğini garanti ederek likidite krize hakkındaki söylentileri netleştirdi. Kullanıcılar Bitcoin’lerini borsadan çıkarmakta zorlanırken, FTX, eşleştirme motorunun sorunsuz çalıştığını açıkladı. Ayrıca, Bitcoin (BTC) çekimleri, düğümlerdeki sınırlı verim nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

Büyük Endişe Yaşandı!

Kripto borsası FTX, 7 Kasım’da bir dizi tweet’te, eşleştirme motoru dahil tüm süreçlerin sorunsuz çalıştığını ortaya koydu. Bununla birlikte, FTX üzerindeki Bitcoin çekimleri, düğüm verimi sınırlı olduğu için zorluklarla karşılaşıyor. Kripto borsası, süreci hızlandırmaya yardımcı olmak için her iki uçtan da Bitcoin çekimlerini işlemeye geçiyor. FTX kullanıcıları, Bitcoin işlemlerinin son 5-10 saattir takılıp kalmasından şikayet etti. FTX ve Alameda tasfiyesini çevreleyen FUD, likidite krizi söylentileri nedeniyle endişeler artmaya devam ediyor.

Ayrıca, kripto borsası, kullanıcıları stablecoin ödemelerindeki zorluk hakkında bilgilendirdi. Borsa, banka havalelerini gerçekleştiren bankalar açılıncaya kadar stablecoin yaratma ve itfa işlemlerinin daha yavaş olabileceğini söyledi. FTX, bankalarda rezerv tutar ve gerektiğinde stablecoin’ere dönüştürür. FTT tasfiyeleri ve durdurulan para çekme işlemleri kripto piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya başladı. FTX Token (FTT) fiyatı şu anda son 24 saatte yaklaşık %5 düşüşle 22.50 dolardan işlem görüyor. Bu arada, Alameda ile ilgili birkaç işlem Twitter’da ortaya çıkmaya devam ediyor. Verilere göre, Alameda 26.600 ETH aktardı ve Blockfolio, kripto borsası ETH varlıkları büyük ölçüde düştüğü için 13.555 ETH‘yi FTX’e aktardı. Piyasa LUNA krizinin etkisini atlatmaya çalışırken, yeni bir krize dair söylentiler bile endişe yarattı.